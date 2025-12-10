Τούνη για Αλεξάνδρου: «Θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς»

Το ξέσπασμα της Τούνη στο TikTok μετά τη συνέντευξη του Αλεξάνδρου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.12.25 , 14:25 Εριέττα Κούρκουλου: Ο γιος της έγινε ενός - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες
10.12.25 , 14:16 «Έχεις το Model Face;»: Η πρόκληση του GNTM που γίνεται viral
10.12.25 , 14:03 Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ «ΕΛΠΙΔΑ»: Άνοιξε τις πύλες του και σας περιμένει
10.12.25 , 13:39 Στο Cash or Trash έρχεται μια...εκρηκτική δημοπρασία!
10.12.25 , 13:26 Πάτρα: Μπλόκο της ΕΛΑΣ στους αγρότες στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου
10.12.25 , 13:23 Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει από σήμερα για τα ζώδια- Ορθή πορεία του Ποσειδώνα
10.12.25 , 13:19 Παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο
10.12.25 , 13:15 Nissan Formula E Team: Ανεβαίνει στο βάθρο στην Formula E 2025/26
10.12.25 , 13:09 Λιάγκας για Βανδή: «Mαθαίνω ότι δε θέλει να με δει και με στεναχωρεί πολύ»
10.12.25 , 12:54 Φαράγγι του Αμπά: Δεν ήταν ο Στέλιος το πρώτο θύμα - Η ιστορία της Κάλλιας
10.12.25 , 12:46 Υψηλό σάκχαρο: Αυτά είναι τα πρώτα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε
10.12.25 , 12:37 Γρηγόρης Πετράκος: «Δεν καβάλησα ποτέ το καλάμι»
10.12.25 , 12:35 Χριστουγεννιάτικα δώρα: 10 ιδέες για κάθε budget
10.12.25 , 12:29 Καινούργιου: Το σχόλιο μετά την έκρηξη της Ιωάννας Τούνη στο TikTok
10.12.25 , 12:27 Δήμητρα Παπαδήμα: «Σε ένα κρεβάτι γεννιόμαστε και σε ένα πεθαίνουμε»
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Τούνη για Αλεξάνδρου: «Θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς»
Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
Άση Μπήλιου: Έντονο το αίσθημα της κόπωσης - Ποιοι επηρεάζονται;
Καινούργιου: Το σχόλιο μετά την έκρηξη της Ιωάννας Τούνη στο TikTok
Γιώργος Λιάγκας: Πρώτη φορά μιλάει για τη Μαρία Αντωνά και τα παιδιά του
Έλενα Παπαρίζου: «Είχε πάει ξανά στο νοσοκομείο πριν μερικές μέρες»
Λιάγκας για Βανδή: «Mαθαίνω ότι δε θέλει να με δει και με στεναχωρεί πολύ»
Φαράγγι του Αμπά: Δεν ήταν ο Στέλιος το πρώτο θύμα - Η ιστορία της Κάλλιας
Έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων: Ποιοι δικαιούχοι θα εισπράξουν 400 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου στην Κατερίνα Καινούργιου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Δίκασε» η Ιωάννα Τούνη τον Δημήτρη Αλεξάνδρου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok χθες το βράδυ και μετά την προβολή της συνέντευξής του στην Κατερίνα Καινούργιου.

Η γνωστή influencer που αυτές τις μέρες βρίσκεται στο Μεξικό διακοπές με την καλή της φίλη, Λένια, ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok απαντώντας δημόσια στον πρώην σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της.

«Με συγχωρείς που το 2021 ερχόμουν μόνο ένα backpack, αλλά το 2023 έπρεπε να κουβαλάω καρότσι, μωρό και βαλίτσα με όλα τα απαραίτητα!» έγραψε αρχική η Ιωάννα Τούνη στο βίντεο της στο TikTok.

Τούνη για Αλεξάνδρου: «Θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς»

@j.touni Ας πούμε και καμία αλήθεια θα έλεγα εγώ…. 🥹♥️ #φοργιου #βαιραλ ♬ original sound - Greek music

Σε απάντηση που έδωσε η ίδια κάτω από βίντεο σε μία follower που της είπε ότι δεν είπε κάτι κακό ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, η ίδια απάντησε σχολίασε ακόμη πιο αιχμηρά:

«Οι συγκαλυμμένες κακίες είναι οι χειρότερες θα πω εγώ. Να το παίζεις «καλός» ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς μετά τις πράξεις σου… αλλά δεν βαριέσαι».

Τούνη για Αλεξάνδρου: «Θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς» 

Και στη συνέχεια απάντησε τα παρακάτω: 

Τούνη για Αλεξάνδρου: «Θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς»

Τούνη για Αλεξάνδρου: «Θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς»

Τούνη για Αλεξάνδρου: «Θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς»

Τούνη για Αλεξάνδρου: «Θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς»

Τι είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στη συνέντευξή του στην Κατερίνα Καινούργιου

Καλεσμένος το πρωί της Τρίτης στη Super Κατερίνα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με την Ιωάννα Τούνη και πώς αυτή άλλαξε μετά τον ερχομό του παιδιού τους.

Ο γνωστός παρουσιαστής και μοντέλο μίλησε για τις ισορροπίες που επηρεάζονται όταν ένα ζευγάρι καλείται να διαχειριστεί νέες ευθύνες και συναισθήματα.

«Είναι λογικό να περάσει κρίση το ζευγάρι. Εμείς οι πατεράδες αργούμε λίγο να το αντιληφθούμε. Καλώς ή κακώς εμείς ερχόμαστε δεύτεροι και οι δύο άνθρωποι είναι πολύ σημαντικοί για το μεγάλωμα. Προφανώς και το παιδί άλλαξε τις ισορροπίες. Είναι και κάποια παιδιά να μην θες να τα πεις. Όταν γίνεις παρατηρητής και κάνεις έναν απολογισμό του τι συνέβη κάποια πράγματα έρχονται. Είσαι κουρασμένος, μπορεί να πεις πράγματα που δεν τα εννοείς ή να συμβούν πράγματα που δεν θέλεις να τα κάνεις, βγαίνει περισσότερος εγωισμός μπροστά και το ζευγάρι αποστασιοποιείται».

Όσον αφορά στη δημοσιότητα και το αν επηρέασε τη σχέση τους, ανέφερε: «Είμαστε δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Εμένα με επηρεάζει και με νοιάζει. Δεν θέλω. Έχω δουλέψει και στην τηλεόραση. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα βγω να πω τι έχω κάνει τι δεν έχω κάνει. Η Ιωάννα είναι πιο δυναμική σε αυτό το πράγμα. Με μια ευκολία θα πάρει ένα κινητό και θα τα εξιστορήσει στον κόσμο αντί να τα πει στον εαυτό της ή στον άνθρωπο που αφορά αυτό που θέλει να πει».

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αναφέρθηκε και στις αλλαγές που παρατήρησε στην σύντροφό του από τη στιγμή της γνωριμίας τους: «Έγινε στην πορεία όλο αυτό. Δεν ήταν ακριβώς όπως τη γνώρισα η Ιωάννα, μην ξεχνάμε ότι η Ιωάννα όταν την γνώρισα το 2021 δεν ήταν αυτό που είναι τώρα. Όταν ερχόταν στο σπίτι μου η Ιωάννα ερχόταν με ένα μπάκπακ και την έπαιρνα και πηγαίναμε για κάμπινγκ. Δεν ειχαμε διαφημιστικά δεν είχαμε όλο αυτό το κομμάτι. Όλο αυτό συνέβη στην πορεία. Έχει μια πολύ επιτυχημένη επιχείρηση. Είναι πολύ δημιουργικός άνθρωπος, είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος αλλά δεν ήταν όλο αυτό το κομμάτι».

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 |
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top