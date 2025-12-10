Τούνη για Αλεξάνδρου: «Θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς» 

«Δίκασε» η Ιωάννα Τούνη τον Δημήτρη Αλεξάνδρου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok χθες το βράδυ και μετά την προβολή της συνέντευξής του στην Κατερίνα Καινούργιου.

Η γνωστή influencer που αυτές τις μέρες βρίσκεται στο Μεξικό διακοπές με την καλή της φίλη, Λένια, ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok απαντώντας δημόσια στον πρώην σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της.

«Με συγχωρείς που το 2021 ερχόμουν μόνο ένα backpack, αλλά το 2023 έπρεπε να κουβαλάω καρότσι, μωρό και βαλίτσα με όλα τα απαραίτητα!» έγραψε αρχική η Ιωάννα Τούνη στο βίντεο της στο TikTok.

Σε απάντηση που έδωσε η ίδια κάτω από βίντεο σε μία follower που της είπε ότι δεν είπε κάτι κακό ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, η ίδια απάντησε σχολίασε ακόμη πιο αιχμηρά:

«Οι συγκαλυμμένες κακίες είναι οι χειρότερες θα πω εγώ. Να το παίζεις «καλός» ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς μετά τις πράξεις σου… αλλά δεν βαριέσαι».

Και στη συνέχεια απάντησε τα παρακάτω:

Τι είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στη συνέντευξή του στην Κατερίνα Καινούργιου

Καλεσμένος το πρωί της Τρίτης στη Super Κατερίνα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με την Ιωάννα Τούνη και πώς αυτή άλλαξε μετά τον ερχομό του παιδιού τους.

Ο γνωστός παρουσιαστής και μοντέλο μίλησε για τις ισορροπίες που επηρεάζονται όταν ένα ζευγάρι καλείται να διαχειριστεί νέες ευθύνες και συναισθήματα.

«Είναι λογικό να περάσει κρίση το ζευγάρι. Εμείς οι πατεράδες αργούμε λίγο να το αντιληφθούμε. Καλώς ή κακώς εμείς ερχόμαστε δεύτεροι και οι δύο άνθρωποι είναι πολύ σημαντικοί για το μεγάλωμα. Προφανώς και το παιδί άλλαξε τις ισορροπίες. Είναι και κάποια παιδιά να μην θες να τα πεις. Όταν γίνεις παρατηρητής και κάνεις έναν απολογισμό του τι συνέβη κάποια πράγματα έρχονται. Είσαι κουρασμένος, μπορεί να πεις πράγματα που δεν τα εννοείς ή να συμβούν πράγματα που δεν θέλεις να τα κάνεις, βγαίνει περισσότερος εγωισμός μπροστά και το ζευγάρι αποστασιοποιείται».

Όσον αφορά στη δημοσιότητα και το αν επηρέασε τη σχέση τους, ανέφερε: «Είμαστε δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Εμένα με επηρεάζει και με νοιάζει. Δεν θέλω. Έχω δουλέψει και στην τηλεόραση. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα βγω να πω τι έχω κάνει τι δεν έχω κάνει. Η Ιωάννα είναι πιο δυναμική σε αυτό το πράγμα. Με μια ευκολία θα πάρει ένα κινητό και θα τα εξιστορήσει στον κόσμο αντί να τα πει στον εαυτό της ή στον άνθρωπο που αφορά αυτό που θέλει να πει».

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αναφέρθηκε και στις αλλαγές που παρατήρησε στην σύντροφό του από τη στιγμή της γνωριμίας τους: «Έγινε στην πορεία όλο αυτό. Δεν ήταν ακριβώς όπως τη γνώρισα η Ιωάννα, μην ξεχνάμε ότι η Ιωάννα όταν την γνώρισα το 2021 δεν ήταν αυτό που είναι τώρα. Όταν ερχόταν στο σπίτι μου η Ιωάννα ερχόταν με ένα μπάκπακ και την έπαιρνα και πηγαίναμε για κάμπινγκ. Δεν ειχαμε διαφημιστικά δεν είχαμε όλο αυτό το κομμάτι. Όλο αυτό συνέβη στην πορεία. Έχει μια πολύ επιτυχημένη επιχείρηση. Είναι πολύ δημιουργικός άνθρωπος, είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος αλλά δεν ήταν όλο αυτό το κομμάτι».