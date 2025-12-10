Καλλιμάνη: «Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, μπορεί να του έλεγα και συγγνώμη»

Στην εκπομπή «The 2Night Show» βρέθηκε καλεσμένη το βράδυ της Τρίτης 9/12 η Ιουλία Καλλιμάνη.

Ανάμεσα σε άλλα, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο πολυσυζητημένο επεισόδιο με θαμώνα, σε live εμφάνισή της, και παραδέχτηκε πως την επηρέασε συναισθηματικά.

«Ξέρεις τι, Γρηγόρη μου… εγώ στεναχωρήθηκα ίσως περισσότερο από το παιδί. Μπορεί αυτός την επόμενη μέρα να το πέρναγε και στο ντούκου. Ούτε εγώ το περίμενα. Δεν μετανιώνω γενικά στη ζωή μου, αλλά ήταν κακιά στιγμή.

Στεναχωρήθηκα τόσο πολύ για το παιδί την επόμενη μέρα, που λέω “μήπως ήσουν λίγο υπερβολική; Μήπως το παράκανες λίγο;”. Έγινε όμως. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, ούτε θέλω να απολογηθώ. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, μπορεί να του έλεγα και συγγνώμη. Θα το αντιμετώπιζα πολύ διαφορετικά. Ήταν μια κακιά στιγμή, τελειώσαμε», ανέφερε η Ιουλία Καλλιμάνη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η Ιουλία Καλλιμάνη στο «The 2Night Show»

«Το συζήτησα με τον πνευματικό μου, πήγα και εξομολογήθηκα και κράτησα αυτό: αφού ήταν θέλημα Θεού να γίνει αυτό το πράγμα, για κάποιο λόγο μου έγινε. Το παίρνω σαν δώρο για μένα. Πέρασα δύσκολη εβδομάδα, μπορεί να με σχολίασαν αρνητικά, αλλά για κάποιο λόγο μου το ’φερε ο Θεός αυτό, σαν δοκιμασία. Συνδέομαι πάρα πολύ με όλες τις καταστάσεις, τα παίρνω όλα μέσα μου, είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη σε όλα. Μίλησα με τον γέροντά μου, εξομολογήθηκα, όλα πάνε καλά, δόξα τω Θεώ», πρόσθεσε η ίδια στη βραδινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Η χυδαία μαντινάδα που εξόργισε την Ιουλία Καλλιμάνη

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Ιουλία Καλλιμάνη έγινε αποδέκτρια μιας χυδαίας και σεξιστικής επίθεσης από θαμώνα μαγαζιού στο οποίο εμφανιζόταν.

Η ίδια συνηθίζει στα live της να δίνει το μικρόφωνο στο κοινό, προκειμένου να πει μια μαντινάδα. Ωστόσο, την τελευταία φορά που το επιχείρησε, ένας άγνωστος τής αφιέρωσε μια άκρως προσβλητική και σεξιστική μαντινάδα, την οποία η τραγουδίστρια δεν άφησε αναπάντητη.

Συγκεκριμένα, αφού άκουσε τι είπε, απάντησε στο ίδιο ύφος: «Εμένα βρε μαλ…α βρήκες τώρα; Βρε δε γα…αι, λέω εγώ, από κ…ο. Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο. Έλα, άντε. Εμένα βρήκε; Τι μαλ…ας είσαι. Τώρα πήγαινε στο Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια».