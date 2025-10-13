Έξαλλη η Ιουλία Καλλιμάνη: Έδιωξε θαμώνα που την έβρισε χυδαία

«Εγώ το ευχαριστήθηκα», είπε η Ελένη Χατζίδου στο Breakfast@Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.25 , 14:45 Κατερίνα Καινούργιου: «Θα κάνω κάτι άλλο πριν τον θρησκευτικό γάμο»
13.10.25 , 14:31 Ευλαμπία Ρέβη: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της
13.10.25 , 14:11 Breakfast@Star: Η σημερινή συνταγή είχε «άρωμα Ιταλίας»
13.10.25 , 14:08 GNTM: Οι διαγωνιζόμενοι μπήκαν στο σπίτι και προκλήθηκε πανικός!
13.10.25 , 13:43 Βίσση: Μετά το Καλλιμάρμαρο γέμισε και στάδιο στη Στουτγκάρδη - Βίντεο
13.10.25 , 13:38 Cash or Trash: Τα... ποτήρια του Τηλέμαχου ανέβασαν τις προσφορές!
13.10.25 , 13:35 «Του έχει δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για να ανεβάσει τα νούμερα»
13.10.25 , 13:34 Παπαρίζου - Χριστοφόρου: Backstage φωτογραφίες από το νέο τους videoclip
13.10.25 , 13:33 Δάφνη Καραβοκύρη: «Μου φάνηκε σκοταδιστικό αυτό»
13.10.25 , 13:23 Αφροδίτη στον Ζυγό: Πώς θα επηρεαστούν σχέσεις, αισθήματα και οικονομικά
13.10.25 , 13:20 Ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ: «Ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής»
13.10.25 , 13:06 Nova: Νέα περιβαλλοντική εθελοντική δράση στην Ιερά Μονή Πεντέλης
13.10.25 , 12:40 Σλοβακία: Μετωπική σύγκρουση τρένων - Τουλάχιστον 20 τραυματίες
13.10.25 , 12:38 Οικονομικοί χειμερινοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα για την 28η Οκτωβρίου
13.10.25 , 12:05 Φάρμα: Μουσικές καρέκλες με ζωντανή ορχήστρα - «Τι άλλο θέλετε;»
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Viral η ατάκα της Βανδή: «Οι άνδρες πάνε στρατό και... τσουρέκια»
«Του έχει δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για να ανεβάσει τα νούμερα»
Έξαλλη η Ιουλία Καλλιμάνη: Έδιωξε θαμώνα που την έβρισε χυδαία
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
Απεργία 14/10: Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα looks της σε οικογενειακή απόδραση στην Ύδρα
Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ: Aπελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς
Μητσοτάκης: Κουμπάρος στον γάμο της κόρης του Γ. Γιακουμάτου, Εβίνας
Βίσση: Μετά το Καλλιμάρμαρο γέμισε και στάδιο στη Στουτγκάρδη - Βίντεο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ιουλία Καλλιμάνη αντέδρασε έντονα σε μια χυδαία και σεξιστική επίθεση που δέχτηκε πάνω στη σκηνή από θαμώνα.

Καλλιμάνη: «Με φλερτάρουν περισσότερο οι γυναίκες, μου στέλνουν λουλούδια»

Η τραγουδίστρια συνηθίζει στα μαγαζιά που εμφανίζεται να δίνει μικρόφωνο στο κοινό, προκειμένου να πει μια μαντινάδα. Ωστόσο, την τελευταία φορά που το έκανε ήρθε αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη έκπληξη, καθώς ένας κύριος τής αφιέρωσε μια άκρως προσβλητική και σεξιστική μαντινάδα, την οποία δεν άφησε αναπάντητη η τραγουδίστρια.

Έξαλλη η Ιουλία Καλλιμάνη: Έδιωξε θαμώνα που την έβρισε χυδαία

Συγκεκριμένα, αφού άκουσε τι είπε, απάντησε στο ίδιο ύφος: «Εμένα βρε μαλ…α βρήκες τώρα; Βρε δε γα…αι λέω εγώ από κ…ο. Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο. Έλα, άντε. Εμένα βρήκε; Τι μαλ…ας είσαι. Τώρα πήγαινε στο Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια».

Το εν λόγω περιστατικό σχολίασε το πρωί της Δευτέρας 13/10 η ομάδα του Breakfast@Star, με την Ελένη Χατζίδου να υπερασπίζεται την Ιουλία Καλλιμάνη, δικαιολογώντας το ξέσπασμά της

Το τραγούδι της Ιουλίας Καλλιμάνη που έγινε viral σε λιγότερο από ένα μήνα

«Εγώ το ευχαριστήθηκα. Δε μου άρεσε που απάντησε στην ίδια γλώσσα και έπεσε στο επίπεδο του συγκεκριμένου η Ιουλία αλλά αφού αυτό ένιωσε εκείνη τη στιγμή», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια του Star.

Και συνέχισε: «Το ευχαριστήθηκα γιατί έχω ζήσει και εποχές που έβγαινα στα μαγαζιά και συγκεκριμένοι θαμώνες από κάτω μας έκαναν με οποιονδήποτε τρόπο να νιώσουμε άσχημα και ακόμη και οι επιχειρηματίες ερχόταν και έλεγε ότι δε μπορείς να πειράξεις τον συγκεκριμένο θαμώνα γιατί αφήνει λεφτά στο μαγαζί. Γι’ αυτό το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ».

Με την άποψη της Ελένης Χατζίδου διαφώνησε η Μαίρη Αργυριάδη, λέγοντας: «Επειδή το είδα και το παρακολούθησα δύο και τρεις φορές για να καταλάβω, κατάλαβα ότι ο τύπος είπε μια μαντινάδα άκρως, σεξιστική, υβριστική. Ένας άνθρωπος, θα τον χαρακτηρίζω εγώ, τι να σου πω, ηλίθιο, έτσι τον χαρακτηρίζω. 

Έξαλλη η Ιουλία Καλλιμάνη: Έδιωξε θαμώνα που την έβρισε χυδαία

Από την άλλη όμως, έτσι, δεν μου άρεσε το βρισίδι της Ιούλιας Καλυμάνη. Δηλαδή, στη βία και στον κακοποιητικό λόγο, για μένα δεν απαντάς με τον ίδιο τρόπο. Θα μπορούσε να τον προσβάλλει μέσα εισαγωγικά ή να τον αποτρέψει από αυτό που είπε, χωρίς τα τόσα βρισίδια. Στη βρισιά δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να απαντήσεις με βρισιά», τόνισε η δημοσιογράφος. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ
 |
ΕΛΕΝΗ ΧΑΖΤΙΔΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top