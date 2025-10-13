Έξαλλη η Ιουλία Καλλιμάνη: Έδιωξε θαμώνα που την έβρισε χυδαία

Η Ιουλία Καλλιμάνη αντέδρασε έντονα σε μια χυδαία και σεξιστική επίθεση που δέχτηκε πάνω στη σκηνή από θαμώνα.

Η τραγουδίστρια συνηθίζει στα μαγαζιά που εμφανίζεται να δίνει μικρόφωνο στο κοινό, προκειμένου να πει μια μαντινάδα. Ωστόσο, την τελευταία φορά που το έκανε ήρθε αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη έκπληξη, καθώς ένας κύριος τής αφιέρωσε μια άκρως προσβλητική και σεξιστική μαντινάδα, την οποία δεν άφησε αναπάντητη η τραγουδίστρια.

Συγκεκριμένα, αφού άκουσε τι είπε, απάντησε στο ίδιο ύφος: «Εμένα βρε μαλ…α βρήκες τώρα; Βρε δε γα…αι λέω εγώ από κ…ο. Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο. Έλα, άντε. Εμένα βρήκε; Τι μαλ…ας είσαι. Τώρα πήγαινε στο Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια».

Το εν λόγω περιστατικό σχολίασε το πρωί της Δευτέρας 13/10 η ομάδα του Breakfast@Star, με την Ελένη Χατζίδου να υπερασπίζεται την Ιουλία Καλλιμάνη, δικαιολογώντας το ξέσπασμά της.

«Εγώ το ευχαριστήθηκα. Δε μου άρεσε που απάντησε στην ίδια γλώσσα και έπεσε στο επίπεδο του συγκεκριμένου η Ιουλία αλλά αφού αυτό ένιωσε εκείνη τη στιγμή», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια του Star.

Και συνέχισε: «Το ευχαριστήθηκα γιατί έχω ζήσει και εποχές που έβγαινα στα μαγαζιά και συγκεκριμένοι θαμώνες από κάτω μας έκαναν με οποιονδήποτε τρόπο να νιώσουμε άσχημα και ακόμη και οι επιχειρηματίες ερχόταν και έλεγε ότι δε μπορείς να πειράξεις τον συγκεκριμένο θαμώνα γιατί αφήνει λεφτά στο μαγαζί. Γι’ αυτό το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ».

Με την άποψη της Ελένης Χατζίδου διαφώνησε η Μαίρη Αργυριάδη, λέγοντας: «Επειδή το είδα και το παρακολούθησα δύο και τρεις φορές για να καταλάβω, κατάλαβα ότι ο τύπος είπε μια μαντινάδα άκρως, σεξιστική, υβριστική. Ένας άνθρωπος, θα τον χαρακτηρίζω εγώ, τι να σου πω, ηλίθιο, έτσι τον χαρακτηρίζω.

Από την άλλη όμως, έτσι, δεν μου άρεσε το βρισίδι της Ιούλιας Καλυμάνη. Δηλαδή, στη βία και στον κακοποιητικό λόγο, για μένα δεν απαντάς με τον ίδιο τρόπο. Θα μπορούσε να τον προσβάλλει μέσα εισαγωγικά ή να τον αποτρέψει από αυτό που είπε, χωρίς τα τόσα βρισίδια. Στη βρισιά δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να απαντήσεις με βρισιά», τόνισε η δημοσιογράφος.

