Η Μίνα Αρναούτη περιγράφει το τροχαίο: «Ο Παντελίδης έχασε 20.000 ευρώ»

Τι είπε η Μίνα Αρναούτη για το ποσό που έχασε ο Παντελής Παντελίδης στα χαρτιά το βράδυ του τροχαίου - Βίντεο Mega

«Άδικη» χαρακτήρισε η Μίνα Αρναούτη την απόφαση του Εφετείου Αθηνών για τις αποζημιώσεις στην ίδια και τη Φρόσω Κυριάκου για το δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Παντελής Παντελίδης και τραυματίστηκε η ίδια σοβαρά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News», αποκάλυψε ότι δέχεται ακόμη απειλές και προανήγγειλε πως θα καταφύγει στον Άρειο Πάγο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να δικαιωθεί.

Το Μονομελές Εφετείο Αθηνών αποφάσισε πως οι δύο γυναίκες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης θα πάρουν τελικά πολύ λιγότερα χρήματα ως αποζημίωση από αυτά που ζητούσαν. Συγκεκριμένα η Φρόσω Κυριάκου θα λάβει 9.000 ευρώ και η Μίνα Αρναούτη 39.000 ευρώ.

«Δεν είναι ότι θέλω χρήματα για να φτιάξω το μέλλον μου. Αλλά το μέλλον μου είναι και η υγεία μου. Τα λεφτά που έβγαλε η συγκεκριμένη δικαστής εγώ θα τα δώσω, τα χρωστάω ήδη», είπε η Μίνα Αρναούτη και συνέχισε: «Έχω κάνει 17 χειρουργεία. Η απόφαση του Εφετείου είναι άδικη για το μέλλον μου και γενικότερα για όλα τα θύματα των τροχαίων. Δεν είναι μόνο η Μίνα».

Όπως τόνισε η απόφαση ευνοεί την ασφαλιστική εταιρεία, διευκρινίζοντας πως η ίδια δεν κινήθηκε εναντίον της οικογένειας Παντελίδη.

Περιγράφοντας, μάλιστα, την κατάστασή της μετά το τροχαίο, είπε ότι είχε συντριπτικά κατάγματα και προβλήματα στη σπονδυλική στήλη.

«Αφού βγήκα από την εντατική, έφτασα να είμαι στον απλό θάλαμο και έπρεπε να κάνω ένα σοβαρό χειρουργείο. Με άνοιξαν στο δεξί πόδι, μια τεράστια τομή, άνοιξαν και το άλλο πόδι για μόσχευμα. Βγαίνοντας από το χειρουργείο -που δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο οδυνηρό ήταν- αρχίζω να γίνομαι μπλε. Με τέσσερις παροχετεύσεις κατασφαγμένη να με τρέχουν να δουν τι έχω. Είχα πάθει πνευμονική εμβολή, κινδύνεψε η ζωή μου ξανά. Έχω κάνει 17 χειρουργεία», είπε.

Μίνα Αρναούτη: «Ο Παντελίδης ήταν μια χαρά – Έχασε 15.000, 20.000 ευρώ»

Η Μίνα Αρναούτη ισχυρίστηκε πως το μοιραίο βράδυ ο Παντελής Παντελίδης δεν έδειχνε να είναι μεθυσμένος, ενώ αποκάλυψε και το ποσό που έχασε στα χαρτιά, για το οποίο τον τελευταίο καιρό έχουν ακουστεί πολλά.

«Όταν φύγαμε από το σπίτι, ο Παντελίδης βγήκε και ήταν μια χαρά. Οι καταθέσεις μαρτύρων που ήταν στο σπίτι λέγανε πως ήταν χαρούμενος, χαμογελαστός και δεν παραπατούσε. Κανένας στην κατάθεσή του δεν είπε πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν ήταν καλά», είπε η Μίνα Αρναούτη.

«Την ημέρα του τροχαίου, μαζί με την Φρόσω Κυριάκου και τον Παντελή Παντελίδη πήγαμε σε ένα κέντρο στην Γλυφάδα. Εγώ έκατσα με την άλλη κοπέλα σε ένα πάσο. Ο Παντελής περιτριγυριζόταν από άπειρο κόσμο, όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν εφικτό να βλέπω. Μετά πήγαμε στο σπίτι, ήταν το τραπέζι και εμείς καθόμασταν στο σαλονάκι. Καθίσαμε στο τραπέζι και μας έδιωξαν. Νομίζω πως ο Παντελίδης έχασε 15.000 - 20.000 ευρώ, αλλά δεν υπήρξαν πραγματικά χρήματα. Νομίζω αυτό πρέπει να έγινε σε 2,5 - 3 ώρες», συνέχισε, λέγοντας πως δε γνώριζε κανέναν σε εκείνο το σπίτι.

«Ήταν δικοί του φίλοι. Εκείνος είπε να πάμε στο σπίτι του τάδε να παίξουμε πόκερ. Δεν κατάλαβα πως ήταν ένα τραπέζι με μεγάλα ποσά», είπε.

Μίνα Αρναούτη: «Δεν έχετε δει άνθρωπο με τέτοια ποσότητα αλκοόλ να περπατάει;»

Η Μίνα Αρναούτη επέμεινε πως ο Παντελής Παντελίδης δεν ήταν τόσο πολύ μεθυσμένος το βράδυ του δυστυχήματος που να μη μπορεί να οδηγήσει.

«Την ημέρα του δυστυχήματος ο Παντελής μπήκε σε ένα αδιέξοδο και βγήκε με όπισθεν. Σε έναν αρκετά μεγάλο δρόμο. Εγώ να ρωτήσω ένας άνθρωπος που δεν είναι καλά πως έκανε αυτή την όπισθεν; Δεν έχετε δει άνθρωπο με τέτοια ποσότητα αλκοόλ να περπατάει; (...) Μπορεί να σας φαίνεται ψέμα, αλλά γίνεται», ανέφερε.

«Υπάρχουν άνθρωποι που αντέχουν περισσότερο το ποτό. Εγώ που δεν πίνω καθόλου με δύο ποτηράκια θα γίνω χάλια. Όταν δούλευα σε εκείνα τα μαγαζιά ήθελα πέντε ποτάκια για να γίνω χάλια», πρόσθεσε.

Υποστήριξε πως η ίδια γνώριζε τον Παντελή Παντελίδη από την εποχή που δεν είχε γίνει ακόμα γνωστός και τραγουδούσε μπροστά σε 30 άτομα, ενώ γνώριζε και τον αδελφό του.

Μίνα Αρναούτη: «Φορούσα ζώνη»

Η Μίνα Αρναούτη διέψευσε και τις καταθέσεις ότι την ώρα του δυστυχήματος δε φορούσε ζώνη ασφαλείας.

«Εγώ έχοντας φοβία με τα ατυχήματα, είχα χάσει και τον μπαμπά μου σε τροχαίο 33 ετών, φορούσα πάντα ζώνη. Δε φορούσα όμως ζώνη στο πίσω κάθισμα. Εκείνη την ημέρα βλέποντας τον Παντελή να τρέχει φοβήθηκα και φόρεσα ζώνη. Οι πραγματογνώμονες της Τροχαίας είπαν ότι φορούσα ζώνη. Το πρωτόδικο το δέχτηκε, το Εφετείο όχι. Φορούσα ζώνη, είχα σημάδι πάνω στο στήθος μου από την τριβή της ζώνης», είπε και πρόσθεσε:

«Η κυρία Κυριάκου καθόταν στο μπροστινό κάθισμα και αν θυμάμαι καλά είχε καταθέσει πως έπαιζε με το κινητό της. Οπότε νομίζω πως δε θα ήταν σε θέση να αντιληφθεί αν εγώ πίσω έβαλα ζώνη. Στην κυρία Κυριάκου έβγαλε αποζημίωση 9.000 ευρώ με πέντε ημέρες στο νοσοκομείο. Εμένα 39.000 ευρώ με 5,5 μήνες στο νοσοκομείο και όλη την αποθεραπεία».

Μίνα Αρναούτη: «Κάντε κάτι να σταματήσει αυτό το μαρτύριο

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία της για τη στιγμή του θανατηφόρου τροχαίου στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

«Έβαλα τα χέρια μου στο κεφάλι. Ακουγόταν σαν τρένο που πέφτει πάνω σε τοίχο. Τα κάγκελα μπήκαν στο αμάξι. Άκουγα χώματα μέσα και θυμάμαι ότι έλεγα “πότε θα σταματήσει”, μου φαινόταν ατελείωτο (…) Μου έλεγαν οι διασώστες να μην με πάρει ο ύπνος, να κάνω κουράγιο. Έδεσαν το πόδι μου σε ένα ξύλο γιατί ήταν σε χάλια κατάσταση», είπε.

Σε ερώτηση για την πρώτη της ανάμνηση μετά το τροχαίο, η ίδια απάντησε: «Να ξυπνάω, να μπαίνει η μάνα μου στην Εντατική και να τη ρωτάω “μαμά τι κάνεις εδώ;”».

Όπως της είπαν οι διασώστες κάποιο χρονικό διάστημα μετά το ατύχημα, την ώρα του απεγκλωβισμού τους έλεγε «κάντε κάτι να σταματήσει, δεν αντέχω αυτό το μαρτύριο και μετά ξύπνησα στην εντατική 35 κιλά».

«Μία μάνα που έχασε το παιδί της μπορεί να μη θέλει να πιστέψει πως ο γιος της οδηγούσε. Αλλά μετά από τόσες αποφάσεις, τόσες έρευνες, κατέθεσαν πυροσβέστες, άνθρωποι που βοήθησαν. Τι λόγο είχαν να πουν ψέματα; Το DNA στο τιμόνι ποιανού ήταν;», αναρωτήθηκε.

Μίνα Αρναούτη: «Έχω μετατραυματικό στρες»

Η Μίνα Αρναούτη είπε στην εκπομπή πως ακόμα έχει φοβίες και υποφέρει από μετατραυματικό στρες.

«Το βράδυ ξυπνάω και νομίζω πως δεν έχω οξυγόνο. Με πιάνουν κρίσεις πανικού με το παραμικρό. Δε βγαίνω να πάρω χρήματα, ζητάω τα νόμιμα, αυτά που δικαιούται κάθε άνθρωπος σε τέτοια περίπτωση», είπε.

«Σκοπεύω να διεκδικήσω όλα τα νόμιμα δικαιώματά μου. Θα το πάω στον Άρειο Πάγο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο», συμπλήρωσε.

Μίνα Αρναούτη: «Καμία επαφή με την οικογένεια Παντελίδη»

Σε ερώτηση τέλος αν η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη ήρθε σε επαφή μαζί της, η απάντησή της ήταν αρνητική.

«Εγώ ήμουν στο νοσοκομείο 5,5 μήνες. Όταν ανέλαβε ο δικηγόρος έλεγα στη μαμά μου “θα έρθει ο αδερφός του Παντελή να με δει, τι τον θέλουμε τον δικηγόρο;”. Ήρθε μία φορά και συνάντησε τη μαμά μου. Έκτοτε δεν υπήρξε καμία επαφή. Δεν ήρθε κάποιος να με ρωτήσει. Μπορεί κι αυτοί οι άνθρωποι να είχαν κακούς συμβούλους γύρω τους, δεν ξέρω…», κατέληξε.