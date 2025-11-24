Παντελής Παντελίδης: «Μάρτυρας είπε ότι τον έβαλε στη θέση του συνοδηγού»

Το όνομα του Παντελή Παντελίδη και το μοιραίο τροχαίο που του στοίχισε τη ζωή ήρθαν και πάλι στο φως της δημοσιότητας με αφορμή τις δηλώσεις του Σπύρου Μαρτίκα που ενέπλεκαν τον αδικοχαμένο τραγουδιστή με το κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες με δήθεν επενδύσεις στο καζίνο Λουτρακίου.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Παντελίδη, Απόστολος Λύτρας, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» τόνισε ότι δε θα πρέπει κανείς για ίδιους λόγους να εκμεταλλεύεται τη φήμη και τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη.

Όσον αφορά στις συνθήκες του τροχαίου, ο κ. Λύτρας σημείωσε πως η οικογένεια δε σταμάτησε ποτέ να αναζητά την αλήθεια.

«Υπάρχει ένα δικαστήριο που, μάλιστα, αναβλήθηκε μία ημέρα πριν τη δήλωση του κ. Μαρτίκα, όπου οι δύο κοπέλες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο του Παντελίδη, έχουν κάνει μήνυση σε μάρτυρα, ο οποίος είπε ότι τον έβαλε στη θέση του συνοδηγού. Από το αποτέλεσμα αυτής της δίκης, θεωρώ ότι θα κριθούν και πολλά πράγματα», είπε ο κ. Λύτρας.

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας είχε μιλήσει για πρώτη φορά στην εκπομπή «Αλήθειες με Ζήνα» και είχε πει ότι όταν βγήκε από τη λέσχη ο Παντελής Παντελίδης έπεσε, τον σήκωσε και τον έβαλε στη θέση του συνοδηγού στο τζιπ.

Η υπόθεση με εισαγγελική διάταξη μπήκε στο αρχείο, ωστόσο ο κ. Λύτρας τόνισε πως η κίνηση αυτή ήταν λάθος, αφού υπήρχαν αρκετά στοιχεία που έπρεπε να ερευνηθούν.

«Η υπόθεση, και μάλιστα όταν εγώ την ανέλαβα, είχε μπει στο αρχείο με μία εισαγγελική διάταξη. Όταν πήρα τη δικογραφία στα χέρια μου, έλειπε το εξής στοιχείο, το οποίο το θεωρούσα πάρα πολύ σοβαρό. Με ποιους ήτανε εκείνη την ημέρα ο Παντελίδης. Δεν υπήρχε καμιά κατάθεση με τα άτομα που τον είδανε λίγο πριν το τροχαίο. Ψάξαμε λοιπόν και βρήκαμε ποια άτομα ήταν εκεί. Ήρθαμε σε επαφή και δύο εξ αυτών δέχθηκαν να καταθέσουν. Και μάλιστα ο ένας είναι αυτός που είπε ότι είδε τον Παντελή αφού είχε πιει να πέφτει λίγο πριν φτάσουν στο αυτοκίνητο και ότι πήγε να τον σηκώσει και τον έβαλε στη θέση του συνοδηγού», είπε ο Απόστολος Λύτρας.

Μάλιστα, όπως είπε η Ρούλα Κουσκουρή, το παντελόνι του τραγουδιστή, το οποίο το έχει η μητέρα του, ήταν γεμάτο χαλίκια από το σημείο, όπου είχε πέσει, ενώ και ο ίδιος ο μάρτυρας είχε αναφέρει πως ο Παντελής Παντελίδης έπεσε στα χαλίκια.

Παρ’ όλ’ αυτά, ο συγκεκριμένος μάρτυρας κρίθηκε από τον εισαγγελέα ως όψιμος, ότι εμφανίστηκε δηλαδή αργά και δεν έκανε δεκτή τη μαρτυρία του, στέλνοντας την υπόθεση στο αρχείο.

Ωστόσο, τόσο ο Απόστολος Λύτρας, όσο και η οικογένεια Παντελίδη, δεν αποκλείουν η υπόθεση να ανοίξει ξανά.

«Περιμένουμε αυτό το δικαστήριο, το οποίο θα εκδικάσει τη μήνυση των δύο κοριτσιών σε βάρος του μάρτυρα, που για μας είναι πολύ σημαντικό. Αναλόγως με την έκβαση της υπόθεσης μετά θα κάνουμε κάποιες διαδικασίες, να δούμε αν μπορεί και υπάρχει τρόπος αυτή η υπόθεση να ξανανοίξει. Σημαντική είναι και η απόφαση του Εφετείου για το αστικό κομμάτι, γιατί κι εκεί έχουμε αντιδικία για το ποιος οδηγούσε», είπε ο γνωστός ποινικολόγος.

Υπογράμμισε ακόμα ότι υπήρχαν πάρα πολλά στοιχεία, όπως η θέση που βρίσκονταν τα καθίσματα, το DNA του τραγουδιστή στον αερόσακο του συνοδηγού, που δεν δικαιολογούν το ότι η υπόθεση του τροχαίου του Παντελή Παντελίδη μπήκε στο αρχείο.

«Θα έπρεπε αυτή η υπόθεση να οδηγηθεί στο δικαστήριο και μετά να βλέπαμε τι θα συμβεί. Αλλά με μια εισαγγελική διάταξη μπήκε στο αρχείο, χωρίς να έχει μπροστά τους εμπλεκόμενους να γίνουν οι ερωτήσεις από όλες τις πλευρές», κατέληξε ο κ. Λύτρας.

Τέλος εξήγησε πως όσα ισχυρίζεται ο κ. Μαρτίκας δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση του τροχαίου και επανέλαβε ότι θα πρέπει όλοι να σέβονται τη μνήμη του τραγουδιστή.