Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Αττική - Τι λέει ο Θοδωρής Κολυδάς

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπει η ΕΜΥ για τις επόμενες μέρες, συνοδευόμενες από πολύ θυελλώδεις ανέμους, ενώ από τη Δευτέρα ο καιρός αλλάζει και στα ορεινά της Αττικής αναμένονται τα πρώτα χιόνια.

Όπως εξήγησε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star o μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, τις επόμενες μέρες ο καιρός θα έχει δύο πρόσωπα. «Ισχυρές καταιγίδες θα πλήξουν κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο, με νοτιοδυτικούς ανέμους που θα ανεβάσουν πρόσκαιρα τη θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο», ανέφερε.

Στη συνέχεια, τόνισε πως από την Κυριακή, οι άνεμοι θα στραφούν προς βορρά, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει χιονόπτωση και σε χαμηλότερα υψόμετρα στα βορειοανατολικά. «Τη Δευτέρα τα χιόνια θα επεκταθούν σε όλα τα ανατολικά της χώρας από τα 300 μέτρα και πάνω. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ορεινά της Κρήτης, ενώ παντού θα επικρατεί κρύο και ξεροβόρι».

Σχετικά με την Αττική, ο κ. Κολυδάς επεσήμανε: «Στα ορεινά και ημιορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις, όπως είχαμε στα τέλη Δεκεμβρίου, αλλά δε φαίνεται να υπάρχει αρκετή υγρασία για έντονο χιόνι».

Τέλος, συνέστησε ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους λόγω παγετού, καθώς η θερμοκρασία θα φτάσει το μέγιστο τους 8 βαθμούς τη Δευτέρα και 7 την Τρίτη, με χαμηλότερες τιμές τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για το Σάββατο 10/1

Σύμφωνα με το δελτίο καιρού της ΕΜΥ, το Σάββατο 10/1 αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες τοπικά στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο, ενώ οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και στο Ιόνιο και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Πελοπόννησο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής Στερεάς.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά και νότια έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και πιθανώς στις Κυκλάδες τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις προμεσημβρινές και μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου.