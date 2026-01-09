Nicole Kidman: Η σπάνια τρυφερή στιγμή με την αδερφή της, Antonia!

Η Nicole Kidman μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της μια σπάνια οικογενειακή στιγμή, δημοσιεύοντας στον λογαριασμό της στο Instagram ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την αδερφή της, Antonia.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός φαίνεται να απολαμβάνει τη στιγμή αγκαλιά με την αδερφή της, καθισμένες σε μια πολυθρόνα σε εξωτερικό χώρο, με την λεζάντα να περιορίζεται σε μία λέξη: «Αδερφές».

Η φωτογραφία ήρθε να υπενθυμίσει τη σημασία της οικογένειας και των δεσμών που παραμένουν δυνατοί ακόμα και σε δύσκολες στιγμές.

Η ανάρτηση της Nicole Kidman

Η Antonia στάθηκε σημαντικό στήριγμα στη ζωή της Nicole, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χωρισμού της από τον Keith Urban μετά από 19 χρόνια γάμου. Όλη η οικογένεια Kidman ένωσε τις δυνάμεις της για να στηρίξει η μία την άλλη σε αυτή τη φάση της ζωής τους, αποδεικνύοντας ότι οι οικογενειακοί δεσμοί παραμένουν ακλόνητοι ακόμα και στον χώρο της σόουμπιζ.

Η Nicole κι η Antonia Kidman σε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη το 2004 /Φωτογραφία AP Images/Diane Bondareff

Antonia Kidman: Από τη δημοσιογραφία στα βιβλία και τις βραβεύσεις

Η Antonia ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στα 90s ως ερευνήτρια στο Today Show του Nine Network, πριν στραφεί στη δημοσιογραφία και την παρουσίαση στο NBN Television και το Foxtel. Έγινε γνωστή μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές που εστίαζαν στην ανατροφή των παιδιών, όπως The Little Things, The Bigger Things και From Here to Maternity. Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε στον χώρο του βιβλίου, υπογράφοντας τα έργα Feeding Fussy Kids (2009) και The Simple Things (2012), που πραγματεύονται τις καθημερινές δυσκολίες και εμπειρίες της μητρότητας. Η προσφορά της αναγνωρίστηκε το 2008, όταν απέσπασε το βραβείο Favourite Female Personality στα ASTRA Awards.