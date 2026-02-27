«Σκότωσα τον μπαμπά»: 11χρονος πυροβόλησε τον πατέρα του

Θύμωσε επειδή του πήρε την κονσόλα παιχνιδιού

«Σκότωσα τον μπαμπά»: 11χρονος πυροβόλησε τον πατέρα του
Πηγή: New York Post / Φωτογραφία Facebook
ΗΠΑ: 11χρονος Σκότωσε Τον Πατέρα Του - Του Πήρε Το Παιχνίδι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 11χρονος στην Πενσιλβάνια πυροβόλησε και σκότωσε τον θετό πατέρα του, Ντάγκλας, όταν του πήρε την κονσόλα παιχνιδιού.
  • Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της 13ης Ιανουαρίου, ανήμερα των γενεθλίων του παιδιού.
  • Η μητέρα του παιδιού δήλωσε ότι δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την τραγωδία.
  • Ο 11χρονος κατηγορείται ως ενήλικος για ανθρωποκτονία και δήλωσε ότι «τυφλώθηκε από θυμό».
  • Η οικογένεια είχε υιοθετήσει τον Κλέιτον το 2018 και ο πατέρας είχε και μεγαλύτερα παιδιά από προηγούμενο γάμο.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Πενσιλβάνια η υπόθεση ενός 11χρονου αγοριού, το οποίο κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον θετό πατέρα του, όταν εκείνος του πήρε την κονσόλα παιχνιδιού, ανήμερα των γενεθλίων του. 

«Έχασα και τον σύζυγό μου και τον γιο μου. Δεν μπορώ καν να το συνειδητοποιήσω», δήλωσε η μητέρα του παιδιού Τζίλιαν Ντιτς, μιλώντας στη The US Sun. Με τον 42χρονο σύζυγό της, Ντάγκλας, τον οποίο χαρακτήρισε ως «έναν απίστευτο και υπέροχο άνθρωπο», ήταν μαζί για 11 χρόνια. 

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 13ης Ιανουαρίου στο σπίτι της οικογένειας στο Ντάνκανον. Η Τζίλιαν κοιμόταν δίπλα στον σύζυγό της, όταν, όπως κατέθεσε στην αστυνομία, ξύπνησε από έναν δυνατό θόρυβο και μια μυρωδιά που αρχικά νόμιζε πως ήταν πυροτεχνήματα. Όταν προσπάθησε να τον ξυπνήσει και δεν ανταποκρινόταν, αντιλήφθηκε ότι το νερό που άκουγε να στάζει στο πάτωμα ήταν αίμα που είχε διαπεράσει τα σκεπάσματα. 

Το ζευγάρι είχε υιοθετήσει τον Κλέιτον το 2018. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι περίπου στις 3:20 π.μ., το παιδί φέρεται να φώναξε «Ο μπαμπάς είναι νεκρός» και στη συνέχεια να είπε στη μητέρα του «Εγώ σκότωσα τον μπαμπά». 

«Σκότωσα τον μπαμπά»: 11χρονος πυροβόλησε τον πατέρα του

O 11χρονος υποστήριξε ότι σκότωσε τον θετό πατέρα του πάνω στον θυμό του, επειδή του πήρε την κονσόλα παιχνιδιού / Φωτογραφία Facebook

«Τυφλώθηκα από θυμό» - Τι υποστήριξε ο 11χρονος 

Την προηγούμενη ημέρα η οικογένεια είχε γιορτάσει τα γενέθλια του 11χρονου. Ωστόσο, αργότερα το βράδυ, ο πατέρας του του είπε ότι ήταν ώρα για ύπνο, του πήρε την κονσόλα παιχνιδιού και την κλείδωσε σε χρηματοκιβώτιο, όπου φύλαγε και όπλο. 

Όπως φέρεται να κατέθεσε ο 11χρονος, σηκώθηκε μέσα στη νύχτα, πήρε το κλειδί του χρηματοκιβωτίου από το συρτάρι του πατέρα του, άνοιξε το χρηματοκιβώτιο και πήρε τόσο την κονσόλα όσο και το άδειο περίστροφο. Στη συνέχεια, σε μια στιγμιαία απόφαση, γέμισε το όπλο με σφαίρες, πλησίασε την πλευρά του κρεβατιού όπου κοιμόταν ο πατέρας του και πυροβόλησε. 

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το παιδί φέρεται να δήλωσε ότι «είχε τυφλωθεί από θυμό» και ότι δεν είχε σκεφτεί τι θα συνέβαινε μετά τον πυροβολισμό. 

Ο ανήλικος κατηγορείται ως ενήλικος για ανθρωποκτονία και εμφανίστηκε στο Δικαστήριο της Κομητείας Πέρι στις 19 Φεβρουαρίου, συνοδευόμενος από επιτηρητές ανηλίκων. 

Ο Ντάγκλας, εκτός από τον Κλέιτον, είχε και μεγαλύτερα παιδιά από προηγούμενο γάμο. 

