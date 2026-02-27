Τροχαίο Θηβών: Η στιγμή που φορτηγάκι πέφτει πάνω σε σταθμευμένα οχήματα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Θηβών, στο ύψος του Αιγάλεω, όταν ένα φορτηγάκι μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Σε βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ φαίνεται το φορτηγό να περνά ανεξέλεγκτο στο αντίθετο ρεύμα της Θηβών και να πέφτει με ορμή πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα και μηχανάκια, παίρνοντας κάποια από αυτά παραμάζωμα.
Σοβαρές υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε επτά από αυτά, ενώ τραυματίστηκαν και τρία άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Αττικό Νοσοκομείο και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα που να απειλεί τη ζωή τους.