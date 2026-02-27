Τροχαίο Θηβών: Η στιγμή που φορτηγάκι πέφτει πάνω σε σταθμευμένα οχήματα

Η τρελή πορεία που ακολούθησε – Δείτε βίντεο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.02.26 , 12:48 Cash or Trash: Σκληρή κόντρα για τη γραφομηχανή που δε μοιάζει με καμία!
27.02.26 , 12:27 Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
27.02.26 , 12:12 Καραβάτου: «Υπέγραψε με την προοπτική του YFSF, αλλά τώρα αναζητούν άλλους»
27.02.26 , 12:07 Λέρος: Θύμα συστηματικής κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του
27.02.26 , 11:57 Λουτράκι: Ο αδελφός του βρήκε νεκρό τον 17χρονο
27.02.26 , 11:54 Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
27.02.26 , 11:44 Volvo EX30: Οι αναβαθμίσεις που αλλάζουν επίπεδο
27.02.26 , 11:30 «Σκότωσα τον μπαμπά»: 11χρονος πυροβόλησε τον πατέρα του
27.02.26 , 11:25 Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιά στο υπόγειο «θαύμα» της Κρακοβίας
27.02.26 , 11:14 MasterChef: «Μακάρι να κάνω την καριέρα του θείου μου, Κώστα Μπίγαλη»
27.02.26 , 11:10 Τροχαίο Θηβών: Η στιγμή που φορτηγάκι πέφτει πάνω σε σταθμευμένα οχήματα
27.02.26 , 10:51 Akylas: Θα τα «σπάσει» στον εθνικό τελικό της Σερβίας
27.02.26 , 10:39 Ε. Μελέτη: Η συμβολή της σε ιστορική Ευρωπαϊκή απόφαση για τις αμβλώσεις
27.02.26 , 10:38 Άννα Λιβαθυνού: Ο «κρυφός άσος» στο συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1
27.02.26 , 10:23 Μαρία Αλιφέρη: «Βίωσα πολλές δύσκολες στιγμές στην αρχή της καριέρας μου»
Κατερίνα Καινούργιου: Νέα στιγμιότυπα από το παιδικό δωμάτιο του μωρού της
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Μικρή ή μεγάλη κουζίνα; Τα ντουλάπια κουζίνας της vidaXL λύνουν τα χέρια
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Δώρο Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί στους ανέργους από τη ΔΥΠΑ
Λέρος: Θύμα συστηματικής κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του
Λουτράκι: Ο αδελφός του βρήκε νεκρό τον 17χρονο
Καρυστιανού: Το συγκλονιστικό βίντεο για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Θηβών, στο ύψος του Αιγάλεω.
  • Φορτηγάκι μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα.
  • Σοβαρές υλικές ζημιές σε επτά αυτοκίνητα και μηχανάκια.
  • Τρία άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Αττικό Νοσοκομείο.
  • Οι τραυματίες δεν αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή τους.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Θηβών, στο ύψος του Αιγάλεω, όταν ένα φορτηγάκι μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. 

To σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο στη λεωφόρο Θηβών

To σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο στη λεωφόρο Θηβών - Intimenews

Ελληνικό: Οδηγός παρέσυρε και σκότωσε πεζό στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Φορτηγό πέρασε στο αντίθετο ρεύμα στη Θηβών κι έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και μηχανάκια - Eurokinissi 

Φορτηγό πέρασε στο αντίθετο ρεύμα στη Θηβών κι έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και μηχανάκια - Eurokinissi 

Σε βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ φαίνεται το φορτηγό να περνά ανεξέλεγκτο στο αντίθετο ρεύμα της Θηβών και να πέφτει με ορμή πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα και μηχανάκια, παίρνοντας κάποια από αυτά παραμάζωμα. 

Θανατηφόρο τροχαίο στο Πέραμα: Συγκρούστηκαν δύο μοτοσικλέτες

Από το τροχαίο προκλήθηκαν ζημιές σε επτά οχήματα - Eurokinissi

Από το τροχαίο προκλήθηκαν ζημιές σε επτά οχήματα - Eurokinissi

Σοβαρές υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε επτά από αυτά, ενώ τραυματίστηκαν και τρία άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. 

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν και τρία άτομα ελαφρά - Eurokinissi

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν και τρία άτομα ελαφρά - Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Αττικό Νοσοκομείο και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα που να απειλεί τη ζωή τους. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top