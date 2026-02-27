Άννα Λιβαθυνού: Ο «κρυφός άσος» στο συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Λιβαθυνού απομακρύνθηκε από την εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα του ΑΝΤ1, με πολλές εικασίες γύρω από την αποχώρησή της.
  • Το συμβόλαιό της είναι 2+1 και δεν έχει λήξει, με τον ρόλο της να είναι αποκλειστικά παρουσιάστρια ή συμπαρουσιάστρια.
  • Αναμένονται διαπραγματεύσεις για ένα συναινετικό διαζύγιο με τον ΑΝΤ1, με επόμενη συνάντηση προγραμματισμένη.
  • Η Λιβαθυνού επιθυμεί να παραμείνει στο κανάλι, αλλά δεν θέλει να αναλάβει άλλο ρόλο εκτός παρουσίασης.
  • Το τηλέφωνό της έχει δεχθεί προτάσεις, κάτι θετικό για την καριέρα της.

Στην αρχή της σεζόν έφυγε από το Action24 για να βρεθεί στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη, στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα. Ωστόσο τον περασμένο Ιανουάριο η Άννα Λιβαθυνού απομακρύνθηκε από την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, με πολλές εικασίες να γίνονται γύρω από το τέλος αυτής της συνεργασίας. 

Άννα Λιβαθυνού: Ο «κρυφός άσος» στο συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1

Το πρωί της Παρασκεύης στο Breakfast@Star αναφέρθηκαν στο τηλεοπτικό διαζύγιο της δημοσιογράφου με το κανάλι του Αμαρουσίου. «Έχω κάνει προσωπικό ρεπορτάζ κι έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα. 2+1 το συμβόλαιό της, το οποίο δεν έχει λήξει ακόμα, δεν έχουν παρθεί οι οριστικές αποφάσεις για την απομάκρυνσή της από τον ΑΝΤ1.

Έχει γίνει ήδη ένα ραντεβού με τον ΑΝΤ1, το οποίο ήταν ένα... μέτριο ραντεβού κι οδεύει τώρα η κατάσταση σε ένα ακόμα ραντεβού για να δουν αν μπορούν αυτή τη σχέση να τη συνεχίσουν. Σύμφωνα όμως με το ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι στο οποίο μπορεί να μπει η Άννα Λιβαθινού. Το συμβόλαιό της είναι ως παρουσιάστρια-συμπαρουσιάστρια. Αυτό είναι το 2+1 της. Οπότε ο ρόλος που πρέπει να έχει σε οποιοδήποτε καινούργιο project είναι της παρουσιάστριας ή της συμπαρουσιάστριας», αποκάλυψε στο ρεπορτάζ της η Μαίρη Αργυριάδου.

Αυτός είναι και ο «άσος» στο μανίκι της. Ο όρος είναι ξεκάθαρος και έχει την υπογραφή του καναλιού. Στην περίπτωση που δεν υπήρχε η παρουσίαση στο συμβόλαιο, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τα στελέχη σε άλλο δημοσιογραφικό πόστο για δύο χρόνια, αλλά χωρίς δική της εκπομπή. Τώρα, όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά και η μπάλα είναι στο δικό της γήπεδο. 

Άννα Λιβαθυνού: Η πρώτη ανάρτηση μετά την... έξοδο από το Καλημέρα Ελλάδα

Άννα Λιβαθυνού: Ο «κρυφός άσος» στο συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1

Ανοιχτό το σενάριο της αποχώρησης από τον ΑΝΤ1

Το ρεπορτάζ λέει ότι οδεύουμε σε ένα συναινετικό διαζύγιο κι αυτό θα επέλθει στο δεύτερο ραντεβού, το οποίο περιμένει κι αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες. «Έχει διάθεση η ίδια να υπάρξει αυτό το διαζύγιο το συναινετικό;», ρώτησε ο Ετεοκλής Παύλου τη Μαίρη Αργυριάδου.

«Η ίδια έχει διάθεση, απ' ό,τι γνωρίζω, από το ρεπορτάζ που έχω κάνει κι από τις έρευνες που έχω κάνει από τον κύκλο κι από τον ΑΝΤ1. Γνωρίζω ότι θέλει να παραμείνει και σέβεται πολύ το συμβόλαιό της. Στο συμβόλαιό της εφόσον υπάρχει μέσα όρος συμπαρουσιάστρια και παρουσιάστρια, δε θα ήθελε να κάνει κάτι άλλο», απάντησε η δημοσιογράφος. «Ξέρω ότι το τηλέφωνό της έχει χτυπήσει. Έχει χτυπήσει ήδη. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό για την ίδια... γιατί με ένα συμβόλαιο 2+1, με μία πρόωρη απομάκρυνση από μία εκπομπή τακ-τουκ και με μία θέση στην οποία δεν μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή μέσα στον ΑΝΤ1, είναι πάρα πολύ θετικό για την καριέρα της ότι χτύπησε το τηλέφωνό της», πρόσθεσε η Μαίρη Αργυριάδου για το μέλλον της Άννας Λιβαθυνού.

Back to Top