PEUGEOT 9X8: Η νέα εμφάνιση «κλέβει» την παράσταση

Τι συμβολίζουν οι νέες γραμμές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.02.26 , 10:51 Akylas: Θα τα «σπάσει» στον εθνικό τελικό της Σερβίας
27.02.26 , 10:39 Ε. Μελέτη: Η συμβολή της σε ιστορική Ευρωπαϊκή απόφαση για τις αμβλώσεις
27.02.26 , 10:38 Αννα Λιβαθυνού: Όλη η αλήθεια για το συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1
27.02.26 , 10:23 Μαρία Αλιφέρη: «Βίωσα πολλές δύσκολες στιγμές στην αρχή της καριέρας μου»
27.02.26 , 10:15 Απεργία 28/2: Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για τα Τέμπη- Ποιοι συμμετέχουν
27.02.26 , 10:11 PEUGEOT 9X8: Η νέα εμφάνιση «κλέβει» την παράσταση
27.02.26 , 10:05 Κόρινθος: Νεκρός 17χρονος - Τον μαχαίρωσαν στη μέση του δρόμου
27.02.26 , 09:50 Θάνος Κιούσης για το τέλος του 5X5: «Τα γραφεία του ΑΝΤ1 ξέρετε πού είναι»
27.02.26 , 09:21 Ξέσπασε ο Γιαννακόπουλος για τη διαιτησία με την Παρί
27.02.26 , 09:19 Ανθή Βούλγαρη: Απούσα 2η μέρα από την εκπομπή - Η φωτογραφία με τον γιο της
27.02.26 , 09:17 AION V: Τι κερδίζετε αν το αγοράσετε
27.02.26 , 09:16 Ξέσπασε η Δανάη Παππά: «Με ρωτούσαν πόσο καιρό έχω ακόμα! Κάπου... ώπα»
27.02.26 , 09:11 Χαλκιδική: Θρίλερ με το ακέφαλο πτώμα – Παραμένει αγνώστων στοιχείων
27.02.26 , 09:03 Στάθης Ψάλτης: Η πρώτη του συμμετοχή σε ταινία - Ήταν 14 χρόνων!
27.02.26 , 08:45 Νίκος Μακρόπουλος: Το βίντεο που ανέβασε για την περιπέτεια της υγείας του
Κατερίνα Καινούργιου: Νέα στιγμιότυπα από το παιδικό δωμάτιο του μωρού της
Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
Κόρινθος: Νεκρός 17χρονος - Τον μαχαίρωσαν στη μέση του δρόμου
MasterChef: Ποιος από τους τρεις «μπλε» παίκτες αποχώρησε;
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Fitness mode on: Στο γυμναστήριο Λιάγκας - Αντωνά
Ανατροπή στη Λέρο: 18χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του
Καρυστιανού: Το συγκλονιστικό βίντεο για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη
Μικρή ή μεγάλη κουζίνα; Τα ντουλάπια κουζίνας της vidaXL λύνουν τα χέρια
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
PEUGEOT 9X8: Η νέα εμφάνιση «κλέβει» την παράσταση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Peugeot Sport ααποκάλυψε  στο κέντρο του Παρισιού και στο εμβληματικό Atelier Vendôme, τη νέα εμφάνιση των #93 και #94 PEUGEOT 9X8, στο πλαίσιο εκδήλωσης που μεταδίδεται ζωντανά μέσω του καναλιού της PEUGEOT στο YouTube. Έτοιμο για τη σεζόν 2026 του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής, το PEUGEOT 9X8 θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην πίστα με τα νέα του χρώματα στον εναρκτήριο αγώνα του πρωταθλήματος, τα 1812 χιλιόμετρα του Κατάρ, στις 28 Μαρτίου.

Η εμφάνιση του PEUGEOT 9X8 για το 2026 αποτελεί αποτέλεσμα στενής συνεργασίας μεταξύ PEUGEOT Design και Peugeot Sport, προσφέροντας μια εντυπωσιακή νέα ερμηνεία των «Hypergraphs», που σχεδιάστηκαν για να εκφράσουν τη γλώσσα επιδόσεων της Peugeot Sport. Τα Hypergraphs αποτελούν μια δυναμική, εμπνευσμένη από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, απόδοση του εμβληματικού μοτίβου με τις τρεις νυχιές, στοιχείο υπογραφής που συναντάται σε όλη τη γκάμα της μάρκας.

Οι διαβαθμισμένες γραμμές αποδίδουν την ταχύτητα και τη συνεχή κίνηση των αγωνιστικών 9X8, που βρίσκονται διαρκώς σε δράση. Παράλληλα, συμβολίζουν τη συνεχή ροή εκατομμυρίων δεδομένων, καθώς η ανάλυση και η αξιοποίησή τους αποτελούν καθοριστικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας σε ένα πρωτάθλημα όπου οι διαφορές μεταξύ των αντιπάλων είναι ελάχιστες. Αυτή η οπτική μεταφέρεται και στο νεότερο μέλος της γκάμας, που επίσης προέκυψε από συνεργασία μεταξύ PEUGEOT Design και Peugeot Sport, το νέο PEUGEOT E-208 GTi.

Λευκό, μαύρο και κόκκινο: τα PEUGEOT 9X8 του 2026 υιοθετούν τα ιστορικά χρώματα των PEUGEOT GTi, που πρωτοεμφανίστηκαν με το εμβληματικό Peugeot 205 GTi το 1984. Το χαρακτηριστικό λευκό Okenite κατέχει κεντρική θέση και αποτελεί το χρώμα λανσαρίσματος του νέου E-208 GTi.Τον Ιούνιο του 2025, κατά τη διάρκεια των 24 Ωρών του Le Mans, η PEUGEOT παρουσίασε στο κοινό το νέο PEUGEOT E-208 GTi. Το μοντέλο προσφέρει εξαιρετική οδηγική απόλαυση και δυναμισμό, καθώς και κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία του, χάρη στους 280 ίππους του.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, στην 93η διοργάνωση του Le Mans, στο Peugeot Sport Fanzone παρουσιάστηκε ένα PEUGEOT 9X8 εμπνευσμένο από τον σχεδιασμό GTi, ένα μοναδικό show car που απέσπασε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις από τους φίλους της μάρκας.Σήμερα, ενόψει της «Χρονιάς GTi», η PEUGEOT προχωρά ένα βήμα παραπέρα στην έκφραση της γαλλικής της ταυτότητας, υιοθετώντας ένα ολοκαίνουργιο «livery» αφιερωμένο στο GTi για τα αγωνιστικά PEUGEOT 9X8 #93 και #94 που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής 2026.Ολόκληρη η ομάδα PEUGEOT TotalEnergies υιοθετεί την νέα εμφάνιση για τη σεζόν 2026, με διαφορετικές εφαρμογές στις αγωνιστικές φόρμες των οδηγών, στον ρουχισμό της ομάδας και σε κάθε επιφάνεια όπου αποτυπώνεται η νέα σχεδιαστική ταυτότητα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
PEUGEOT
 |
PEUGEOT 9X8
 |
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top