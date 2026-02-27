Δωρεάν επιμόρφωση στις Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας

Το Κέντρο Ημέρας και η Κινητή Μονάδα Ενηλίκων του φορέα «Θάλπος-Ψυχική Υγεία», σας προσκαλούν στην επιμόρφωση «Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Yγείας».
«Προλαμβάνω»: Νέο δωρεάν πρόγραμμα για την πρόληψη της παχυσαρκίας
Η δράση είναι ανοιχτή προς όλα τα μέλη της κοινότητας, με στόχο την ενδυνάμωση των πολιτών και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας πρόληψης, ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης.
Αποσκοπεί:
- Στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων υποστήριξης συνανθρώπων που βιώνουν κρίση.
- Στη διάδοση μιας κουλτούρας πρόληψης, ενσυναίσθησης και κοινωνικής συνοχής.
- Στην ενδυνάμωση της κοινότητας απέναντι σε τραυματικές εμπειρίες.
- Στην υποστήριξη της ψυχικής ανθεκτικότητας των κατοίκων.
Οι Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας αποτελούν την άμεση και ανθρώπινη υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει οποιοσδήποτε πολίτης σε έναν συνάνθρωπο που βιώνει ένα ψυχοπιεστικό γεγονός, έως ότου λάβει εξειδικευμένη βοήθεια, εφόσον αυτή απαιτείται.
Ημερομηνία: Παρασκευή 27/3/26
Τοποθεσία: Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων Θάλπος
Ώρα: 17:30
Υιοθετώντας αυτές τις 5 συνήθειες θα μείνετε νεότεροι για περισσότερο
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Η ενίσχυση της ψυχικής υγείας αποτελεί συλλογική ευθύνη. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης, η τοπική κοινωνία μπορεί να γίνει πιο ανθεκτική, πιο ενημερωμένη και πιο έτοιμη να στηρίξει κάθε άνθρωπο που το έχει ανάγκη.