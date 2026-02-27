Δωρεάν επιμόρφωση στις Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας

Η ενίσχυση της ψυχικής υγείας αποτελεί συλλογική ευθύνη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.02.26 , 14:57 Κρεμ μπρουλέ με σαντιγί και σπασμένο μπισκότο
27.02.26 , 14:55 Κώστας Δόξας: Πήγε να δείξει στον αέρα βίντεο με την κόρη του να κλαίει
27.02.26 , 14:52 Καινούργιου: «Έπαθα σοκ με αυτό που είπε ο Μικρούτσικος για τη Μενεγάκη»
27.02.26 , 14:45 Λουτράκι: Ο 19χρονος τραυματίας υπέδειξε τον δολοφόνο του 17χρονου
27.02.26 , 14:06 Οικονομάκου: Με άψογο outfit στο σόου του Armani - Το βίντεο με την Kendall
27.02.26 , 13:53 Εξαφάνιση Λόρα: Τι έδειξε το mail της – Το κοινόβιο κι ο λογαριασμός TikTok
27.02.26 , 13:50 Θάνος Κιούσης για το τέλος του 5X5: «Τα γραφεία του ΑΝΤ1 ξέρετε πού είναι»
27.02.26 , 13:35 Πώς να επιλέξετε ανδρικά παπούτσια που θα σας δώσουν αυτοπεποίθηση
27.02.26 , 13:13 Stars System: Ο τομέας που θα επηρεαστεί κάθε ζώδιο από την έκλειψη Σελήνης
27.02.26 , 13:10 Δωρεάν επιμόρφωση στις Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας
27.02.26 , 12:48 Cash or Trash: Σκληρή κόντρα για τη γραφομηχανή που δε μοιάζει με καμία!
27.02.26 , 12:27 Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
27.02.26 , 12:12 Καραβάτου: «Υπέγραψε με την προοπτική του YFSF, αλλά τώρα αναζητούν άλλους»
27.02.26 , 12:07 Λέρος: Θύμα συστηματικής κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του
27.02.26 , 11:57 Λουτράκι: Ο αδελφός του βρήκε νεκρό τον 17χρονο
Ανθή Βούλγαρη: Απούσα 2η μέρα από την εκπομπή - Η φωτογραφία με τον γιο της
Άννα Λιβαθυνού: Ο «κρυφός άσος» στο συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Θάνος Κιούσης για το τέλος του 5X5: «Τα γραφεία του ΑΝΤ1 ξέρετε πού είναι»
Κατερίνα Καινούργιου: Νέα στιγμιότυπα από το παιδικό δωμάτιο του μωρού της
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
Μικρή ή μεγάλη κουζίνα; Τα ντουλάπια κουζίνας της vidaXL λύνουν τα χέρια
Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
Λουτράκι: Ο 19χρονος τραυματίας υπέδειξε τον δολοφόνο του 17χρονου
Περισσότερα
Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Πώς τα κατοικίδια βοηθούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία / Βίντεο: ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Κέντρο Ημέρας και η Κινητή Μονάδα Ενηλίκων του φορέα «Θάλπος-Ψυχική Υγεία», σας προσκαλούν στην επιμόρφωση «Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Yγείας».

«Προλαμβάνω»: Νέο δωρεάν πρόγραμμα για την πρόληψη της παχυσαρκίας

Η δράση είναι ανοιχτή προς όλα τα μέλη της κοινότητας, με στόχο την ενδυνάμωση των πολιτών και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας πρόληψης, ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης.

Αποσκοπεί:

  • Στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων υποστήριξης συνανθρώπων που βιώνουν κρίση.
  • Στη διάδοση μιας κουλτούρας πρόληψης, ενσυναίσθησης και κοινωνικής συνοχής.
  • Στην ενδυνάμωση της κοινότητας απέναντι σε τραυματικές εμπειρίες.
  • Στην υποστήριξη της ψυχικής ανθεκτικότητας των κατοίκων.

Οι Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας αποτελούν την άμεση και ανθρώπινη υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει οποιοσδήποτε πολίτης σε έναν συνάνθρωπο που βιώνει ένα ψυχοπιεστικό γεγονός, έως ότου λάβει εξειδικευμένη βοήθεια, εφόσον αυτή απαιτείται.

Ημερομηνία: Παρασκευή 27/3/26

Τοποθεσία: Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων Θάλπος

Ώρα: 17:30

Υιοθετώντας αυτές τις 5 συνήθειες θα μείνετε νεότεροι για περισσότερο

Δωρεάν επιμόρφωση στις Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας


Η ενίσχυση της ψυχικής υγείας αποτελεί συλλογική ευθύνη. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης, η τοπική κοινωνία μπορεί να γίνει πιο ανθεκτική, πιο ενημερωμένη και πιο έτοιμη να στηρίξει κάθε άνθρωπο που το έχει ανάγκη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 |
ΥΓΕΙΑ
 |
ΘΑΛΠΟΣ-ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
 |
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top