Λουτράκι: Ο 19χρονος τραυματίας υπέδειξε τον δολοφόνο του 17χρονου

Ραντεβού για ξεκαθάριασμα λογαριασμών φέρεται να είχαν τα θύματα της αιματηρής επίθεσης στο Λουτράκι / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Ραγδαίες είναι η εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του 17χρονου στο Λουτράκι. Ο 19χρονος που νοσηλεύεται και αυτός τραυματισμένος φέρεται να υπέδειξε τον άνθρωπο που μαχαίρωσε το θύμα.

Ο 19χρονος τραυματίας φέρεται να αναγνώρισε το άτομο που επιτέθηκε στον 17χρονο και να έδωσε κρίσιμες πληροφορίες στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο τραυματίας υποστήριξε ότι μαζί με τον 17χρονο πήγαν βόλτα σε μια θέα στην περιοχή. Εκεί φέρεται να συνάντησαν έναν γνωστό τους, με τον οποίο είχαν προσωπικές διαφορές.

Όπως φέρεται να είπε, στο παρελθόν είχαν εμπλακεί σε τροχαίο με τα μηχανάκια τους, με αποτέλεσμα να του σπάσουν έναν καθρέφτη. Ενώ προσπαθούσαν να λύσουν τις διαφορές τους, ο καβγάς βγήκε εκτός ελέγχου, με τον φερόμενο δράστη να μαχαιρώνει τους δύο φίλους.

Σημειώνεται ότι αρχικά ο 19χρονος ανέφερε στους γιατρούς ότι είχε τραυματιστεί σε τροχαίο ατύχημα, κάτι που ωστόσο δεν προέκυψε από την ιατρική εξέταση, αφού τα τραύματα έχουν προκληθεί από αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή συγγενικού προσώπου του φερόμενου δράστη, με την έρευνα να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμή.

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής στο Λουτράκι με θύμα τον 17χρονο

Η αιματηρή συμπλοκή εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στον περιφερειακό δρόμο που συνδέει το Λουτράκι με την Περαχώρα, σε σημείο που οδηγεί προς το Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ ένας 19χρονος νοσηλεύεται τραυματισμένος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, όλα φαίνεται να ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν σημειώθηκε έντονη συμπλοκή στο συγκεκριμένο σημείο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Ο 17χρονος επέστρεψε στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον αδελφό του. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο 19χρονος εμφανίστηκε στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου με σοβαρά τραύματα. Λόγω της κατάστασής του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία» στην Αθήνα, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.