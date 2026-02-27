Λουτράκι: Ο 19χρονος τραυματίας υπέδειξε τον δολοφόνο του 17χρονου

Ραντεβού για ξεκαθάρισμα λογαριασμών δείχνουν τα στοιχεία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.02.26 , 15:18 Λουτράκι: Ο 19χρονος τραυματίας υπέδειξε τον δολοφόνο του 17χρονου
27.02.26 , 15:00 Ανθή Βούλγαρη: Απούσα 2η μέρα από την εκπομπή - Η φωτογραφία με τον γιο της
27.02.26 , 14:57 Κρεμ μπρουλέ με σαντιγί και σπασμένο μπισκότο
27.02.26 , 14:55 Κώστας Δόξας: Πήγε να δείξει στον αέρα βίντεο με την κόρη του να κλαίει
27.02.26 , 14:52 Καινούργιου: «Έπαθα σοκ με αυτό που είπε ο Μικρούτσικος για τη Μενεγάκη»
27.02.26 , 14:06 Οικονομάκου: Με άψογο outfit στο σόου του Armani - Το βίντεο με την Kendall
27.02.26 , 13:53 Εξαφάνιση Λόρα: Τι έδειξε το mail της – Το κοινόβιο κι ο λογαριασμός TikTok
27.02.26 , 13:50 Θάνος Κιούσης για το τέλος του 5X5: «Τα γραφεία του ΑΝΤ1 ξέρετε πού είναι»
27.02.26 , 13:35 Πώς να επιλέξετε ανδρικά παπούτσια που θα σας δώσουν αυτοπεποίθηση
27.02.26 , 13:13 Stars System: Ο τομέας που θα επηρεαστεί κάθε ζώδιο από την έκλειψη Σελήνης
27.02.26 , 13:10 Δωρεάν επιμόρφωση στις Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας
27.02.26 , 12:48 Cash or Trash: Σκληρή κόντρα για τη γραφομηχανή που δε μοιάζει με καμία!
27.02.26 , 12:27 Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
27.02.26 , 12:12 Καραβάτου: «Υπέγραψε με την προοπτική του YFSF, αλλά τώρα αναζητούν άλλους»
27.02.26 , 12:07 Λέρος: Θύμα συστηματικής κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του
Ανθή Βούλγαρη: Απούσα 2η μέρα από την εκπομπή - Η φωτογραφία με τον γιο της
Θάνος Κιούσης για το τέλος του 5X5: «Τα γραφεία του ΑΝΤ1 ξέρετε πού είναι»
Άννα Λιβαθυνού: Ο «κρυφός άσος» στο συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Κατερίνα Καινούργιου: Νέα στιγμιότυπα από το παιδικό δωμάτιο του μωρού της
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
Μικρή ή μεγάλη κουζίνα; Τα ντουλάπια κουζίνας της vidaXL λύνουν τα χέρια
Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
Λουτράκι: Ο 19χρονος τραυματίας υπέδειξε τον δολοφόνο του 17χρονου
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 27.02.26, 14:47
Ραντεβού για ξεκαθάριασμα λογαριασμών φέρεται να είχαν τα θύματα της αιματηρής επίθεσης στο Λουτράκι / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 19χρονος τραυματίας υπέδειξε τον δολοφόνο του 17χρονου στο Λουτράκι.
  • Η συμπλοκή συνέβη τα ξημερώματα στον περιφερειακό δρόμο Λουτρακίου-Περαχώρας.
  • Ο 17χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο.
  • Ο 19χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και αναγνώρισε τον δράστη, με προσωπικές διαφορές να είναι η αιτία της επίθεσης.
  • Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και το μαχαίρι δεν έχει εντοπιστεί.

Ραγδαίες είναι η εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του 17χρονου στο Λουτράκι. Ο 19χρονος που νοσηλεύεται και αυτός τραυματισμένος φέρεται να υπέδειξε τον άνθρωπο που μαχαίρωσε το θύμα. 

Λουτράκι: Ο αδελφός του βρήκε νεκρό τον 17χρονο

Ο 19χρονος τραυματίας φέρεται να αναγνώρισε το άτομο που επιτέθηκε στον 17χρονο και να έδωσε κρίσιμες πληροφορίες στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο τραυματίας υποστήριξε ότι μαζί με τον 17χρονο πήγαν βόλτα σε μια θέα στην περιοχή. Εκεί φέρεται να συνάντησαν έναν γνωστό τους, με τον οποίο είχαν προσωπικές διαφορές.

Όπως φέρεται να είπε, στο παρελθόν είχαν εμπλακεί σε τροχαίο με τα μηχανάκια τους, με αποτέλεσμα να του σπάσουν έναν καθρέφτη. Ενώ προσπαθούσαν να λύσουν τις διαφορές τους, ο καβγάς βγήκε εκτός ελέγχου, με τον φερόμενο δράστη να μαχαιρώνει τους δύο φίλους.

Σημειώνεται ότι αρχικά ο 19χρονος ανέφερε στους γιατρούς ότι είχε τραυματιστεί σε τροχαίο ατύχημα, κάτι που ωστόσο δεν προέκυψε από την ιατρική εξέταση, αφού τα τραύματα έχουν προκληθεί από αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή συγγενικού προσώπου του φερόμενου δράστη, με την έρευνα να είναι σε πλήρη εξέλιξη. 

Το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμή. 

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής στο Λουτράκι με θύμα τον 17χρονο 

Η αιματηρή συμπλοκή εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στον περιφερειακό δρόμο που συνδέει το Λουτράκι με την Περαχώρα, σε σημείο που οδηγεί προς το Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ ένας 19χρονος νοσηλεύεται τραυματισμένος. 

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, όλα φαίνεται να ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν σημειώθηκε έντονη συμπλοκή στο συγκεκριμένο σημείο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. 

Ο 17χρονος επέστρεψε στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον αδελφό του. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο 19χρονος εμφανίστηκε στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου με σοβαρά τραύματα.  Λόγω της κατάστασής του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία» στην Αθήνα, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. 

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΟΥΤΡΑΚΙ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
17ΧΡΟΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top