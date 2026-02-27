Ελένη Βουλγαράκη: «Η συγκατοίκηση δε σκοτώνει καθόλου τον έρωτα»

Στην κάμερα της εκπομπής Το Πρωινό μίλησε η Ελένη Βουλγαράκη, η οποία αποχώρησε από την πρωινή εκπομπή μιας και τους τελευταίους μήνες πηγαινοέρχεται Ελλάδα-Πορτογαλία. Ο λόγος, όπως είναι γνωστό, για να βρίσκεται κοντά στον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη.

Η δημοσιογράφος απάντησε μεταξύ άλλων για τη συγκατοίκηση με τον αγαπημένο της λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω συνηθίσει τα ταξίδια. Είναι σαν να πηγαίνω Γλυφάδα - Κηφισιά. Η θάλασσα στη Λισαβόνα είναι ωραία, αλλά όχι σαν την Ελλάδα».

Στην ερώτηση αν η συγκατοίκηση σκοτώνει τον έρωτα, απάντησε κάθετα: «Τι λες παιδί μου; Δεν ξέρω τι λέει ο κ. Λάγιος. Η συγκατοίκηση δεν σκοτώνει καθόλου τον έρωτα. Γενικότερα, η συγκατοίκηση είναι πολύ ωραία συνθήκη νομίζω, ειδικά άμα τα βρίσκεις με τον άνθρωπό σου και κάνεις συνέχεια πράγματα».

Η ραδιοφωνική παραγωγός αποκάλυψε και την αγάπη της για την κουζίνα: «Μαγειρεύω και δεν το πίστευα ότι το έχω τόσο πολύ με την κουζίνα. Κάνω κάτι συνταγές που βλέπω στο TikTok. Η σπεσιαλιτέ μου είναι τα φασολάκια».

Ο Φώτης Ιωαννίδης κι η Ελένη Βουλγαράκη όχι στους δρόμους της Λισαβόνας, αλλά της Αθήνας! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η σχέση της παρουσιάστριας και ραδιοφωνικής παραγωγού Ελένης Βουλγαράκη με τον διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Φώτη Ιωαννίδη, αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ.

Η σχέση τους ξεκίνησε να απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης στα τέλη του 2023. Παρόλο που στην αρχή κρατούσαν πολύ χαμηλούς τόνους, στη συνέχεια την έκαναν γνωστή.

Ο Φώτης Ιωαννίδης αγωνίζεται πλέον στην Πορτογαλία, με τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό να αποτελεί μία από τις ακριβότερες στην ιστορία.

Μετά από ένα διάστημα όπου η Ελένη Βουλγαράκη ταξίδευε συνεχώς στη Λισαβόνα, πήρε τη μεγάλη απόφαση να αλλάξει την επαγγελματική της ζωή. Τον Ιανουάριο του 2026, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το ραδιοφωνική εκπομπή Κουνάβια, εξηγώντας ότι δεν μπορεί πλέον να υποστηρίξει το καθημερινό πρόγραμμα στην Ελλάδα. Ήδη είχε αποχωρήσει από το πάνελ της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1.