Ελένη Βουλγαράκη: Έβαλε τα κλάματα στην τελευταία ραδιοφωνική της εκπομπή

Την τελευταία της ραδιοφωνική εκπομπή, έπειτα από 5,5 χρόνια, πραγματοποίησε το πρωί της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου η Ελένη Βουλγαράκη.

Η δημοσιογράφος έχει ανακοινώσει εδώ και λίγες ημέρες την απόφασή της να αποχαιρετήσει το ραδιόφωνο και να μετακομίσει στην Πορτογαλία, όπου θα περνά τις περισσότερες ημέρες του μήνα, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στον σύντροφό της, Φώτης Ιωαννίδης.

Μετά τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή από τον Παναθηναϊκός στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Ελένη Βουλγαράκη πηγαινοερχόταν συχνά στην Πορτογαλία. Ωστόσο, όπως έχει εξηγήσει, οι συνεχείς μετακινήσεις δεν της επέτρεπαν να έχει σταθερότητα στην καθημερινότητά της, γεγονός που την οδήγησε στην απόφαση να κάνει αυτό το νέο ξεκίνημα.

Στο φινάλε της σημερινής εκπομπής, η δημοσιογράφος λύγισε συναισθηματικά, μιλώντας με αγάπη για τους συνεργάτες και τους φίλους της:

«Εις το επανιδείν σίγουρα. Δεν μπορώ να πω πολλά. Έχω αυτόν τον κόμπο στο στομάχι μου από την αρχή του μήνα.

Σκεφτόμουν πώς θα το αντιμετωπίσω, αλλά δεν μπορώ. Με ζορίζει πάρα πολύ.

Σας αγαπώ. Είστε οικογένεια. Μεγαλώνουμε, κύκλοι κλείνουν και κύκλοι ανοίγουν…»

Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης είναι ζευγάρι περισσότερα από δύο χρόνια.