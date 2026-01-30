Ελένη Βουλγαράκη: Έβαλε τα κλάματα στην τελευταία ραδιοφωνική της εκπομπή

«Δε μπορώ να το αντιμετωπίσω, με ζορίζει πάρα πολύ»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.01.26 , 20:42 Αυτή είναι η νέα Mercedes-Benz S-Class: Καλύτερη από ποτέ
30.01.26 , 20:30 Βίντεο ντοκουμέντο: H στιγμή που η Λόρα αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία
30.01.26 , 20:25 «Έπεσε» η γραμμή του 100 λόγω τεχνικού προβλήματος!
30.01.26 , 20:15 Citroen ë-C3 “Urban”: Η τιμή της νέας ηλεκτρικής έκδοσης τα...«σπάει»
30.01.26 , 20:05 Χαλκιάς: Ο νέος αντιπρόσωπος της Renault - Dacia
30.01.26 , 19:45 Τροχός της τύχης: Τα Αντίθετα μπλόκαραν τον Περικλή - Εσύ πώς θα τα πας;
30.01.26 , 19:32 Έκπληξη! Σε αυτή τη δραματική σειρά «εισβάλλει» η Σίσσυ Χρηστίδου
30.01.26 , 19:25 Σύντομη δοκιμή του νέου Renault Clio στην Ελλάδα
30.01.26 , 19:19 Μητσοτάκης: Το 2028 θα λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου
30.01.26 , 18:36 Συνελήφθη ο πρώην παρουσιαστής του CNN, Ντον Λέμον
30.01.26 , 18:35 Cash or Trash: Ο Θάνος Μαρίνης διαπραγματεύεται σκληρά για το κιονόκρανο
30.01.26 , 18:26 Τελευταία προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν για επίθεση
30.01.26 , 18:04 Cash or Trash: Ο Θανάσης Μαυρομάτης αγόρασε στη διπλή τιμή το φωτιστικό
30.01.26 , 18:00 Ελένη Βουλγαράκη: Έβαλε τα κλάματα στην τελευταία ραδιοφωνική της εκπομπή
30.01.26 , 17:53 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Tο κλιμακωτό μπόνους έκπτωσης
Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
Αλεξάνδρα Νίκα: Με Celia Kritharioti φόρεμα στο fashion show στο Παρίσι
Μαρία Αντωνά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
«Κλείδωσε» η ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 - Πότε ξεκινούν
Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
«Έπεσε» η γραμμή του 100 λόγω τεχνικού προβλήματος!
Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την τελευταία της ραδιοφωνική εκπομπή, έπειτα από 5,5 χρόνια, πραγματοποίησε το πρωί της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου η Ελένη Βουλγαράκη.

Η δημοσιογράφος έχει ανακοινώσει εδώ και λίγες ημέρες την απόφασή της να αποχαιρετήσει το ραδιόφωνο και να μετακομίσει στην Πορτογαλία, όπου θα περνά τις περισσότερες ημέρες του μήνα, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στον σύντροφό της, Φώτης Ιωαννίδης.

Μετά τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή από τον Παναθηναϊκός στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Ελένη Βουλγαράκη πηγαινοερχόταν συχνά στην Πορτογαλία. Ωστόσο, όπως έχει εξηγήσει, οι συνεχείς μετακινήσεις δεν της επέτρεπαν να έχει σταθερότητα στην καθημερινότητά της, γεγονός που την οδήγησε στην απόφαση να κάνει αυτό το νέο ξεκίνημα.

Στο φινάλε της σημερινής εκπομπής, η δημοσιογράφος λύγισε συναισθηματικά, μιλώντας με αγάπη για τους συνεργάτες και τους φίλους της:

«Εις το επανιδείν σίγουρα. Δεν μπορώ να πω πολλά. Έχω αυτόν τον κόμπο στο στομάχι μου από την αρχή του μήνα.
Σκεφτόμουν πώς θα το αντιμετωπίσω, αλλά δεν μπορώ. Με ζορίζει πάρα πολύ.
Σας αγαπώ. Είστε οικογένεια. Μεγαλώνουμε, κύκλοι κλείνουν και κύκλοι ανοίγουν…»

Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης είναι ζευγάρι περισσότερα από δύο χρόνια.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top