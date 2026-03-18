Ζήνα Κουτσελίνη: Το συγκινητικό μήνυμα για τη μητέρα της, την Κυρά Λένη!

«Σου τηλεφωνώ ακόμη κι ας ξέρω πως δε θα το σηκώσεις»

H Ζήνα Κουτσελίνη, μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της στο Instagram, ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα για τη μητέρα της, η οποία έφυγε από τη ζωή, πριν από 22 χρόνια.

Η οικοδέσποινα του Αλήθειες με τη Ζήνα, πόσραρε δύο φωτογραφίες της μητέρας της, της Κυρά Λένης όπως πολλές φορές έχει αναφέρει μέσα από την εκπομπής, έγραψε στη λεζάντα: «Κυρά Λένη μου, μαμάκα μου! Σαν σήμερα έφυγες… για το ουράνιο ταξίδι σου! Δεν σε χόρτασα! Σου τηλεφωνώ ακόμη κι ας ξέρω πως δεν θα το σηκώσεις!!! Το σηκώνω εγώ για σένα… και μου απαντώ όπως θα μου απαντούσες. Μάνα, πέρασαν 22 χρόνια. Γέννησα! Έγινα μάνα. Σε έψαχνα κάθε λεπτό και σε έβρισκα μέσα μου, στα μάτια μου, στο φως!».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δε φοβάμαι πια μαμά τίποτα… Δεν κλαίω… Συνεχίζω μόνο το ταξίδι σου! Κάποτε με έβαλες σε ένα καράβι, 13 ετών ήμουν, και με έσπρωξες να βρω το ΦΩΣ, χωρίς εσένα! Κι όμως εσύ ήσουν πάντα στο φως που άναβα κάθε βράδυ να κοιμηθώ χωρίς εσένα! Μόνη σε ένα σπίτι… Με έμαθες να μη φοβάμαι, να σηκώνομαι από χαμηλά, να μην αδικώ, να πιστεύω στο Θεό και να έχω για μάνα μου την Παναγιά! Κάθε Κυριακή εκεί σας συναντώ..: στην εκκλησία! Μαμά μου, φως μου! Δεν με εγκατέλειψες ποτέ, ούτε και τα 22 αυτά χρόνια . Σου απλώνω το χέρι και νοιώθω το χάδι σου, νιώθω τη δύναμη σου όπως τότε που… ΜΑΜΑ ΜΟΥ».

