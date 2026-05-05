Η Νάντια Κατσούρα είναι μια από τις ανερχόμενες ηθοποιούς που κινούνται διακριτικά αλλά σταθερά στον χώρο, συνδυάζοντας την ουσία του θεάτρου με μια πιο σύγχρονη, lifestyle προσέγγιση.

Από την Αθήνα με… ενέργεια Τοξότη

Γεννήθηκε στην Αθήνα την 1η Δεκεμβρίου 1990, η Νάντια Κατσούρα ανήκει στο ζώδιο του Τοξότη κάτι που, για όσους πιστεύουν στα ζώδια, μεταφράζεται σε δημιουργικότητα, ανήσυχο πνεύμα και ανάγκη για εξέλιξη.

Στοιχεία που φαίνεται να αντικατοπτρίζονται και στην πορεία της.

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών το 2017, ενώ παράλληλα σπουδάζει στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ, δείχνοντας ένα ενδιαφέρον που ξεπερνά τα όρια της υποκριτικής.

Οι θεατρικές συνεργασίες που την καθόρισαν

Η καλλιτεχνική της διαδρομή περιλαμβάνει σημαντικές συνεργασίες με δημιουργούς της σύγχρονης σκηνής. Έχει δουλέψει με τον Ηλία Κουνέλα στην παράσταση «Είμαι θάλασσα χρονών» στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας (2018), με τον Θάνο Παπακωνσταντίνου στην «Ηλέκτρα» του Εθνικού Θεάτρου (2018) και με τη Μαρία Σαββίδου στις «Μικρές Ιστορίες για Αγρίους» (2019).

Παράλληλα, έχει εμφανιστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην όπερα «Ιούλιος Καίσαρ» του Φίλιππου Τσαλαχούρη (2015), αποδεικνύοντας από νωρίς την ευελιξία της σε διαφορετικά καλλιτεχνικά είδη.

Το πέρασμα στην τηλεόραση

Η συμμετοχή της στη σειρά Μπαμπά σ’ αγαπώ την έφερε πιο κοντά στο ευρύ κοινό, αναδεικνύοντας μια πιο ανάλαφρη και καθημερινή πλευρά της. Μέσα από τον ρόλο της «Στέλλας» δείχνει ότι μπορεί να κινηθεί εξίσου άνετα και στην τηλεοπτική κωμωδία, χωρίς να χάνει την υποκριτική της ταυτότητα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2019 την είδαμε στη σειρά «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα».

Ένα lifestyle χαμηλών τόνων

Η Νάντια Κατσούρα εκπροσωπεί μια πιο σύγχρονη εκδοχή lifestyle λιτή, ουσιαστική και χωρίς υπερβολές. Επενδύει στη δουλειά της, στις συνεργασίες της και στη συνεχή εξέλιξη, κρατώντας χαμηλό προφίλ στην προσωπική της ζωή.

Με θεατρικές ρίζες, τηλεοπτική παρουσία και μια αισθητική που συνδυάζει ποιότητα και απλότητα, αποτελεί μια ηθοποιό που αξίζει να παρακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια.

