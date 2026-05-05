MasterChef 2026: «Πάλι τρέλες μας βάζουν οι κριτές να κάνουμε!»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η νέα εβδομάδα στο MasterChef 2026 ξεκίνησε με τη δοκιμασία του Mystery Box, όπου οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να μαγειρέψουν με φαντασία και δημιουργικότητα.
  • Ο Φίλιπ Βάκος κέρδισε το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ και η Κόκκινη μπριγάδα διατήρησε τα μέλη της ασφαλή.
  • Η Μπλε μπριγάδα βρέθηκε με δύο υποψήφιους προς αποχώρηση, τον Σαμ Μπεκίρη και τη Wasan Alhashimi.
  • Απόψε θα πραγματοποιηθεί η δοκιμασία του Τεστ Δημιουργικότητας με τη χρήση 3D εκτυπωτή.
  • Η επετειακή σεζόν του MasterChef προσφέρει συνολικά πάνω από 160.000€ σε έπαθλα.

Νέα εβδομάδα ξεκίνησε χθες (Δευτέρα 4/5) στο MasterChef 2026 με τη δοκιμασία του Mystery Box. Μια εβδομάδα κατά την οποία τα μέλη των δύο μπριγάδων καλούνται να σκεφτούν «έξω από το κουτί» και να μαγειρέψουν με φαντασία, τόλμη και δημιουργικότητα, ξεφεύγοντας από τα συνηθισμένα. 

Στη χθεσινή πρώτη δοκιμασία της εβδομάδας, το σκορ ήταν ισόπαλο. Ωστόσο την καλύτερη προσπάθεια παρουσίασε ο Φίλιπ Βάκος, ο οποίος κέρδισε το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ και χάρισε τη νίκη στην Κόκκινη μπριγάδα, διατηρώντας όλα τα μέλη της ασφαλή. 

Αντίθετα, η ηττημένη Μπλε μπριγάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με τις συνέπειες της ήττας, με τον Σαμ Μπεκίρη και τη Wasan Alhashimi να αναδεικνύονται υποψήφιοι προς αποχώρηση. 

Απόψε, Τρίτη 5 Μαΐου, στη δοκιμασία του Τεστ Δημιουργικότητας οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ζητούν από τα μέλη των δύο μπριγάδων να αφήσουν ελεύθερη τη φαντασία τους, να εμπνευστούν από τα διάφορα αντικείμενα που θα δουν στην κουζίνα του MasterChef και να παρουσιάσουν τις μαγειρικές τους δημιουργίες μέσα σε αυτά, αντί για συμβατικά πιάτα και σκεύη. 

Οι δύο αρχηγοί, ο Γιώργος Δημητριάδης για την Κόκκινη μπριγάδα και ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου για τη Μπλε, έχουν επιπλέον την επιλογή να εκτυπώσουν ένα αντικείμενο στον 3D εκτυπωτή, που θα έχουν στη διάθεσή τους. Όποιο αντικείμενο επιλέξουν, μπορούν είτε να το κρατήσουν, είτε να το δώσουν σε κάποιο άλλο μέλος της μπριγάδας τους για να το χρησιμοποιήσει ως σκεύος. 

Θα καταφέρει η Μπλε μπριγάδα να πάρει τη νίκη και να οδηγήσει την Κόκκινη μπριγάδα στην επίπονη διαδικασία της ψηφοφορίας;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό. Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι! 

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!
Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 
Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει  ο μεγάλος νικητής του MasterChef;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

