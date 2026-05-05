Καίτη Γαρμπή «Δε θα έχανα ποτέ έναν πολύτιμο άνθρωπο, όπως τον Διονύση, για ένα του ατόπημα» / Βίντεο Alpha

Η επέτειος των 29 χρόνων γάμου για την Καίτη Γαρμπή και τον Διονύση Σχοινά δε θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη και φυσικά δεν πέρασε.

Το αγαπημένο ζευγάρι του ελληνικού πενταγράμμου γιόρτασε την ιδιαίτερη αυτή στιγμή με αναρτήσεις γεμάτες συναίσθημα και έντονη αισθητική, που αποτυπώνουν με τον πιο γλυκό τρόπο τη διαδρομή τους.

Η Καίτη Γαρμπή επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο: μια διώροφη τούρτα-έργο τέχνης, που μοιάζει περισσότερο με γλυπτό παρά με επιδόρπιο.

Στην κορυφή της βρίσκονται οι φιγούρες τους που αναπαριστούν το ζευγάρι με εντυπωσιακή λεπτομέρεια. Και οι δυο εμφανίζονται καθισμένοι, αγκαλιασμένοι, με χαμόγελα που αποπνέουν οικειότητα και τρυφερότητα.

Τα ρούχα τους είναι προσεγμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια εκείνος με μαύρο σύνολο και διακριτικά μοτίβα, εκείνη με ένα αέρινο φόρεμα σε παστέλ αποχρώσεις, γεμάτο κομψότητα.

Η βάση της τούρτας είναι διακοσμημένη με ροζ καρδιές, πολύχρωμα macarons και μικρές πεταλούδες, δημιουργώντας μια παιχνιδιάρικη αλλά και ρομαντική διάθεση.

Στο κέντρο, η φράση «Happy Anniversary» ολοκληρώνει την εικόνα, θυμίζοντας ότι η αγάπη μπορεί να παραμένει φρέσκια και ζωντανή ακόμα και μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες κοινής πορείας.

Από την πλευρά του, ο Διονύσης Σχοινάς προτίμησε μια πιο νοσταλγική προσέγγιση. Αναδημοσίευσε ένα story με καλλιτεχνική, εικονογραφημένη απεικόνιση της πρότασης γάμου.

Ένα τρυφερό «κόμικ» στιγμιότυπο όπου ο ίδιος γονατίζει προσφέροντας δαχτυλίδι, ενώ η Καίτη Γαρμπή δείχνει έκπληκτη και συγκινημένη. Η εικόνα συνοδευόταν από τη φράση: «29 χρόνια γάμου! Χρόνια πολλά αγαπημένοι μου!!!», μεταφέροντας την ίδια συγκίνηση που χαρακτήρισε εκείνη τη θρυλική βραδιά της παραμονής Πρωτοχρονιάς του 1997, όταν η πρόταση έγινε μπροστά στις κάμερες της εκπομπής της Ρούλας Κορομηλά.

Λίγους μήνες μετά, στις 4 Μαΐου 1997, το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου και από τότε παραμένει αχώριστο, αποτελώντας ένα από τα πιο σταθερά και αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Η οικογενειακή τους ευτυχία συμπληρώθηκε το 1999 με τη γέννηση του γιου τους, Δημήτρη Σχοινά, ο οποίος συνεχίζει τη μουσική παράδοση της οικογένειας.