Ο Φίλιπ, με το εξαιρετικό γλυκό του, χάρισε τη νίκη στην κόκκινη μπριγάδα στο Mystery Box. Ακολουθεί μια διαφορετική δοκιμασία, η οποία αναμένεται να διασκεδάσει, αλλά και να δυσκολέψει τους διαγωνιζόμενους.

Σε αυτή, οι παίκτες καλούνται να εξαντλήσουν τη φαντασία τους, παρουσιάζοντας τις δημιουργίες τους πάνω στα πιο ιδιαίτερα και ευφάνταστα σερβίτσια.

«Out of the box είναι η εβδομάδα, οπότε κάτι έχουμε σκεφτεί», σχολιάζει ο Πάνος Ιωαννίδης στο trailer. Έτσι, βλέπουμε τον Πέτρο να στήνει το πιάτο του πάνω σε ένα δελφίνι, δηλώνοντας με σιγουριά: «Με το δελφίνι μου θα πάρουμε χιλιάρικο σήμερα».

Ο Χρήστος, από την άλλη, αναγνωρίζει πως όλο αυτό είναι μια τρέλα, τονίζοντας: «Πάλι τρέλες μας βάζουν οι κριτές να κάνουμε». Την ίδια διαπίστωση κάνει λίγο αργότερα και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Είναι όλο πολύ περίεργο αυτό που βιώνουμε σήμερα», αναφέρει.

MasterChef: Πρωτότυπα σερβίτσια και 3D εκτυπωτές απογειώνουν τη δοκιμασία

Ο Σωτήρης Κοντιζάς, βλέποντας το φωτιστικό, δεν χάνει την ευκαιρία να αστειευτεί: «Είναι ο ορισμός του "εσείς φταίτε για όλα"», λέει, προκαλώντας γέλιο στους παίκτες. Παράλληλα, μεγάλη αίσθηση προκαλούν και οι 3D εκτυπωτές, οι οποίοι ενθουσιάζουν τους επίδοξους σεφ.

