MasterChef: «Είναι ο ορισμός του "εσείς φταίτε για όλα"» - Δείτε το trailer

Ξεχωριστά σερβίτσια και 3D εκτυπωτές απογειώνουν την αυριανή δοκιμασία

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Φίλιπ κέρδισε το Mystery Box με το γλυκό του, χαρίζοντας νίκη στην κόκκινη μπριγάδα.
  • Οι διαγωνιζόμενοι θα παρουσιάσουν πιάτα σε ιδιαίτερα σερβίτσια, προωθώντας τη φαντασία τους.
  • Ο Πέτρος σκοπεύει να σερβίρει πιάτο πάνω σε δελφίνι, ενώ ο Χρήστος σχολιάζει την τρέλα των δοκιμασιών.
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αναφέρει ότι η κατάσταση είναι περίεργη, ενώ ο Σωτήρης Κοντιζάς κάνει αστεία για τους κριτές.
  • Οι 3D εκτυπωτές ενθουσιάζουν τους συμμετέχοντες, προσθέτοντας καινοτομία στην εκπομπή.

Ο Φίλιπ, με το εξαιρετικό γλυκό του, χάρισε τη νίκη στην κόκκινη μπριγάδα στο Mystery Box. Ακολουθεί μια διαφορετική δοκιμασία, η οποία αναμένεται να διασκεδάσει, αλλά και να δυσκολέψει τους διαγωνιζόμενους.

MasterChef: Ντέρμπι στο Mystery Box - Ποιο πιάτο «έλυσε» την ισοπαλία;

Σε αυτή, οι παίκτες καλούνται να εξαντλήσουν τη φαντασία τους, παρουσιάζοντας τις δημιουργίες τους πάνω στα πιο ιδιαίτερα και ευφάνταστα σερβίτσια.

MasterChef: Οι κριτές αποθέωσαν το πιάτο του Φίλιπ - «Είναι εθιστικό»

«Out of the box είναι η εβδομάδα, οπότε κάτι έχουμε σκεφτεί», σχολιάζει ο Πάνος Ιωαννίδης στο trailer. Έτσι, βλέπουμε τον Πέτρο να στήνει το πιάτο του πάνω σε ένα δελφίνι, δηλώνοντας με σιγουριά: «Με το δελφίνι μου θα πάρουμε χιλιάρικο σήμερα».

Ο Χρήστος, από την άλλη, αναγνωρίζει πως όλο αυτό είναι μια τρέλα, τονίζοντας: «Πάλι τρέλες μας βάζουν οι κριτές να κάνουμε». Την ίδια διαπίστωση κάνει λίγο αργότερα και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Είναι όλο πολύ περίεργο αυτό που βιώνουμε σήμερα», αναφέρει.

MasterChef: Πρωτότυπα σερβίτσια και 3D εκτυπωτές απογειώνουν τη δοκιμασία

Ο Σωτήρης Κοντιζάς, βλέποντας το φωτιστικό, δεν χάνει την ευκαιρία να αστειευτεί: «Είναι ο ορισμός του "εσείς φταίτε για όλα"», λέει, προκαλώντας γέλιο στους παίκτες. Παράλληλα, μεγάλη αίσθηση προκαλούν και οι 3D εκτυπωτές, οι οποίοι ενθουσιάζουν τους επίδοξους σεφ.

