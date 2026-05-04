Νόμος και Τάξη: Ειδική Ομάδα, η δυνατή αστυνομική σειρά - θρύλος, με περισσότερες από δύο δεκαετίες παρουσίας, που εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις αστυνομικές σειρές, έρχεται στο Star με τον νέο 23 ο κύκλο επεισοδίων, απόψε, Δευτέρα 4 Μαΐου και κάθε Δευτέρα, με διπλό επεισόδιο, αμέσως μετά το MasterChef 10.

Η σειρά εξιστορεί τη ζωή και τα εγκλήματα με τα οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι οι ντετέκτιβ της ειδικής ομάδας θυμάτων του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης.

Υπάρχει μια ξεχωριστή κατηγορία εγκλημάτων, που απαιτούν μια πιο εξειδικευμένη ματιά στην ψυχολογία του δολοφόνου: είναι τα εγκλήματα πάθους. Τα κίνητρα μπορεί να είναι τόσο περίπλοκα όσο η ίδια η ανθρώπινη φύση και οι διαπροσωπικές σχέσεις. Τι είναι αυτό που μετατρέπει έναν πολύ ερωτευμένο άνθρωπο σε εγκληματία; Ποια εμπειρία ματώνει την ψυχή και οπλίζει το χέρι; Η έμπειρη ντετέκτιβ Ολίβια Μπένσον μαζί με την ειδική ομάδα του «Νόμος και τάξη» επικοινωνούν με αυτούς, που οι υπόλοιποι αφορίζουν, για να βρουν τον ένοχο. Αφουγκράζονται καρδιές, συμβιώνουν στα γεγονότα και συναρμολογούν την τελική εικόνα της κάθε υπόθεσης. Τα «Γιατί;» ποτέ δεν έχουν άμεση απάντηση. Όμως αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Κάθε επεισόδιο ακολουθεί τα κατορθώματα των αφοσιωμένων ντετέκτιβ, καθώς προσπαθούν να λύσουν τις πιο περίπλοκες υποθέσεις της πόλης. Ακολουθούν με επιμέλεια το κάθε στοιχείο και είναι αμείλικτοι στην αναζήτησή τους για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη.

Πρόκειται για τον 23ο κύκλο της σειράς με τη διαχρονική απήχηση στο παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό, αφού γράφει ιστορία εδώ και 27 χρόνια ως η μακροβιότερη σειρά, που προβάλλεται. Και σε αυτόν τον κύκλο η θεματολογία αντλείται από την επικαιρότητα και τα σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, όπως η κατάχρηση εξουσίας, η συναίνεση και η απονομή δικαιοσύνης, διατηρώντας πάντα τον ρεαλιστικό και κοινωνικά ευαίσθητο χαρακτήρα της σειράς.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους η Μαρίσκα Χαργκιτάι ως Ολίβια Μπένσον, ο Άις – Τι ως Φιν Τουτουόλα, η Κέλι Γκίντις ως Αμάντα Ρόλινς, ο Πίτερ Σκαναβίνο ως Ντόμινικ Καρίσι. Ο 23ος κύκλος σηματοδοτείται από τις αποχωρήσεις των χαρακτήρων της Κατ Τάμιν και του Αναπληρωτή Αρχηγού Κρίστιαν Γκάρλαντ, ενώ ένας νέος χαρακτήρας, ο ντετέκτιβ Τζο Βελάσκο, τον οποίο υποδύεται ο Οκτάβιο Πισάνο, κάνει την εμφάνισή του, φέρνοντας νέα ενέργεια και διαφορετική οπτική στις υποθέσεις της μονάδας. Επίσης, ο Κρίστοφερ Μελόνι επιστρέφει στο ρόλο του Έλιοτ Στάμπλερ.

Αστυνομική σειρά αμερικανικής παραγωγής 2021-2022, που θα ολοκληρωθεί σε 22 επεισόδια. 23ος Κύκλος ΠΑΙΖΟΥΝ: Μαρίσκα Χαργκιτάι, Άις – Τι, Κέλι Γκίντις, Πίτερ Σκαναβίνο, Τζέιμι Γκρέι Χίντερ, Ντεμόρε Μπαρνς, Οκτάβιο Πισάνο

Όταν στις 20 Σεπτεμβρίου του 1999 έκανε πρεμιέρα στις ΗΠΑ, όλοι πίστευαν πως «θα πάει καλά» αλλά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως 26 χρόνια μετά, θα εξακολουθούσε να σημειώνει επιτυχία και να αποτελεί φαινόμενο στην παγκόσμια τηλεοπτική ιστορία.

Το «Νόμος και Τάξη: Ειδική Ομάδα» συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πέντε πιο δημοφιλείς σειρές της αμερικάνικης τηλεόρασης. Κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων συνεχόμενων υποψηφιοτήτων για ΕΜΜΥ (11 στον αριθμό), έχει αποσπάσει και πολλά-πολλά άλλα βραβεία.

Η πρωταγωνίστρια Μαρίσκα Χαργκιτάι ήταν υποψήφια 8 φορές για ΕΜΜΥ και τελικά κέρδισε το EMMY «Καλύτερης ηθοποιού σε δραματική σειρά» το 2006, η πρώτη ηθοποιός από τις σειρές «Νόμος και Τάξη» που έλαβε μια τέτοια ξεχωριστή τιμή και Χρυσή Σφαίρα το 2005. Έχει προταθεί για το βραβείο της «Καλύτερης δραματικής ηθοποιού» στα “Screen Actors Guild Awards” τις χρονιές 2004, 2006, 2007, 2009, 2010,2011.

Ο δημιουργός της σειράς Ντικ Γουλφ είχε την ιδέα για το συγκεκριμένο concept από το 1986. Αφορμή ήταν ένα άγριο έγκλημα με σεξουαλικά κίνητρα που είχε συγκλονίσει την αμερικανική κοινωνία. Θέλοντας να ερευνήσει βαθύτερα την ψυχολογία των ερωτικών εγκλημάτων αλλά και την ανθρώπινη σεξουαλικότητα, δημιούργησε το «Νόμος και Τάξη : Ειδική Ομάδα» 13 χρόνια αργότερα.

Το πως θα ονομαζόταν η νέα σειρά ήταν σπαζοκεφαλιά για τον Ντικ Γουλφ, τους παραγωγούς και το κανάλι NBC. Αρχικά είχαν σκεφθεί να τη ξεχωρίσουν από την πρωτότυπη σειρά «Law and Order» και ο τίτλος της να είναι «Sex Crimes», φοβούμενοι μια αποτυχία, που θα συνδεόταν με ένα επιτυχημένο προϊόν. Ο Ντικ Γούλφ επέμενε να υπάρχει στον τίτλο και το «Law and Order» και έτσι η χρυσή τομή βρέθηκε με τον τίτλο «Law and Order : Special Victims Unit», που έκανε αναφορά στην αστυνομική δύναμη, που αναλάμβανε τέτοιου είδους εγκλήματα.

Τα εξωτερικά γυρίσματα της σειράς γίνονται στη Νέα Υόρκη, γενέτειρα του δημιουργού Ντικ Γουλφ και σύμφωνα με τον ίδιο «το τέλειο σκηνικό, μια λαμπερή πόλη, με αντιθέσεις και μια σκοτεινή πλευρά, τόσο γοητευτική αλλά και τόσο επικίνδυνη».

Για τα εσωτερικά γυρίσματα επιλέχθηκε το κτίριο που φιλοξενεί το αρχείο του τηλεοπτικού δικτύου NBC, στην περιοχή του Νιου Τζέρσεϊ.

Μετά από την επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2001, το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, ζήτησε να αλλάξουν τα πλάνα με τους «Δίδυμους Πύργους» από τους τίτλους της σειράς.

Περιλήψεις επεισοδίων για Δευτέρα 4/5 (Πρεμιέρα) & Δευτέρα 11/5

Δευτέρα 4/5

Επεισόδιο 1

Η ειδική ομάδα ερευνά ένα κύκλωμα εκμετάλλευσης, όπου γυναίκες εξαναγκάζονται σε σεξουαλικές σχέσεις με αντάλλαγμα την εξασφάλιση στέγης. Καθώς η έρευνα προχωρά, αποκαλύπτεται ότι εμπλέκονται ισχυρά και πολιτικά πρόσωπα, κάτι που κάνει την υπόθεση πολύ πιο περίπλοκη. Η Μπένσον βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς δοκιμάζεται η πίστη της προς τον ανώτερο της, ενώ παράλληλα πρέπει να χειριστεί τις πολιτικές πιέσεις που προκύπτουν από την εμπλοκή ενός ισχυρού βουλευτή. Την ίδια στιγμή, η Ρόλινς και ο Καρίσι προσπαθούν να πείσουν τους βασικούς μάρτυρες να καταθέσουν, κάτι που αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο, λόγω του φόβου και των πιέσεων που δέχονται από τα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Η σχέση της Ρόλινς με τον Καρίσι αρχίζει να γίνεται πιο ξεκάθαρη, ενώ ο σοβαρός τραυματισμός της Μπένσον σε ένα τροχαίο μόνο τυχαίος δεν θεωρείται…

Επεισόδιο 2

Η Μπένσον αναρρώνει μετά το ύποπτο τροχαίο, ενώ οι ντετέκτιβ της ειδικής ομάδας προσπαθούν να αποδείξουν ότι δεν ήταν ένα απλό ατύχημα, αλλά συνδέεται άμεσα με την υπόθεση του κυκλώματος εκμετάλλευσης. Η έρευνα εστιάζει ακόμη περισσότερο στον ισχυρό πολιτικό που φαίνεται να εμπλέκεται και οι πιέσεις αυξάνονται, τόσο μέσα στο αστυνομικό σώμα όσο και από εξωτερικούς παράγοντες που θέλουν να «θαφτεί» η υπόθεση. Ο Καρίσι, πλέον ως εισαγγελέας, αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια στο να προχωρήσει νομικά, καθώς οι μάρτυρες φοβούνται να καταθέσουν και τα στοιχεία δεν είναι εύκολο να σταθούν στο δικαστήριο. Δύο παραιτήσεις αναστατώνουν ακόμη περισσότερο τη Μπένσον…

Δευτέρα 11/5

Επεισόδιο 3

Η Μπένσον και η Ρόλινς ερευνούν μια υπόθεση βιασμού, όπου το θύμα κατηγορεί έναν επικίνδυνο μαφιόζο ως τον δράστη. Η υπόθεση περιπλέκεται, καθώς εμπλέκονται το FBI και η Διεύθυνση Ελέγχου Οργανωμένου Εγκλήματος, δημιουργώντας σύγκρουση αρμοδιοτήτων και πιέσεις στην έρευνα. Οι ντετέκτιβ της ειδικής ομάδας καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα σε διαφορετικές υπηρεσίες και συμφέροντα, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να προστατεύσουν το θύμα και να φτάσουν στην αλήθεια, αποδίδοντας δικαιοσύνη. Η εμπλοκή του Στάμπλερ, όμως, περιπλέκει ακόμα περισσότερο την υπόθεση και η ειδική ομάδα δεν ξέρει, πια, αν μπορεί να συνεχίσει να τον εμπιστεύεται…

Επεισόδιο 4

Η Μπένσον και ο Φιν αντιμετωπίζουν πιέσεις και αυστηρό έλεγχο από τον αρχηγό Μακ Γκραθ, ενώ η ειδική ομάδα αναζητά έναν κατά συρροή βιαστή, που στοχοποιεί μητέρες με μικρά παιδιά. Η ερευνά της υπόθεσης αναδεικνύει πώς ένα έγκλημα μπορεί να επηρεάσει πολλαπλά θύματα με διαφορετικούς τρόπους.Η υπόθεση εξελίσσεται πιο σύνθετη νομικά και ηθικά, καθώς αποκαλύπτονται νέες πτυχές. Παράλληλα, ο Βελάσκο δεν τυγχάνει θερμής υποδοχής στο τμήμα, όταν η ομάδα ανακαλύπτει ότι ενδέχεται να λειτουργεί ως πληροφοριοδότης του Μακ Γκραθ…