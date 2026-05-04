Η αεροπορική «θύελλα» που έχει ξεσπάσει παγκοσμίως εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή, έχει φέρει αναστάτωση και στη Θεσσαλονίκη. Κυκλοφορούν φήμες ότι η εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair θα κλείσει τη βάση στη συμπρωτεύουσα. Ύστερα από αίτημα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, αύριο έχουν συσκέψεις αρμόδιοι φορείς με στελέχη της εταιρίας. Το ρεπορτάζ είναι της Λευκής Γεωργάκη.

Εδώ και λίγες ημέρες υπάρχει έντονη ανησυχία ότι η Ryanair από το φθινόπωρο θα κλείσει τη βάση που έχει στο αεροδρόμιο. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι θα μειωθεί η κίνηση του επιβατικού κοινού τη στιγμή που οι φορείς της πόλης επενδύουν στην άνθιση του τουρισμού.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, το πρωί πραγματοποίησε έκτακτη σύσκεψη με φορείς του τουρισμού για το θέμα και ύστερα από αίτημα του, αύριο το απόγευμα στις 4 θα έχει σύσκεψη με στελέχη της Ryanair για να αναζητήσουν πιθανές λύσεις.

Για το θέμα ενημερώθηκε και η υπουργός τουρισμού.