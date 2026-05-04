Θεσσαλονίκη: Σύσκεψη για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair

Για το θέμα ενημερώθηκε και η υπουργός τουρισμού

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη (4/5/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φήμες για κλείσιμο της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
  • Σύσκεψη αύριο με στελέχη της Ryanair κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη.
  • Ανησυχία για μείωση της επιβατικής κίνησης και αντίκτυπο στον τουρισμό της πόλης.
  • Έκτακτη σύσκεψη με φορείς του τουρισμού πραγματοποιήθηκε σήμερα.
  • Η υπουργός Τουρισμού έχει ενημερωθεί για την κατάσταση.

Η αεροπορική «θύελλα» που έχει ξεσπάσει παγκοσμίως εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή, έχει φέρει αναστάτωση και στη Θεσσαλονίκη. Κυκλοφορούν φήμες ότι η εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair θα κλείσει τη βάση στη συμπρωτεύουσα. Ύστερα από αίτημα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, αύριο έχουν συσκέψεις αρμόδιοι φορείς με στελέχη της εταιρίας. Το ρεπορτάζ είναι της Λευκής Γεωργάκη. 

Σκιάθος: Τουρμπίνες αεροσκάφους έστειλαν βαλίτσες τουριστών στη θάλασσα!

Εδώ και λίγες ημέρες υπάρχει έντονη ανησυχία ότι η Ryanair από το φθινόπωρο θα κλείσει τη βάση που έχει στο αεροδρόμιο. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι θα μειωθεί η κίνηση του επιβατικού κοινού τη στιγμή που οι φορείς της πόλης επενδύουν στην άνθιση του τουρισμού.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, το πρωί πραγματοποίησε έκτακτη σύσκεψη με φορείς του τουρισμού για το θέμα και ύστερα από αίτημα του, αύριο το απόγευμα στις 4 θα έχει σύσκεψη με στελέχη της Ryanair για να αναζητήσουν πιθανές λύσεις.  

Για το θέμα ενημερώθηκε και η υπουργός τουρισμού. 

 

