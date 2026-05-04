Έλληνας επιστήμονας 15 ετών στη NASA - Ποιος είναι ο Β. Γιαννικόπουλος

04.05.26 , 17:41 Έλληνας επιστήμονας 15 ετών στη NASA - Ποιος είναι ο Β. Γιαννικόπουλος
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 15χρονος Βίκτωρας Γιαννικόπουλος συνεργάζεται με τη NASA, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του από την ηλικία των 13 ετών.
  • Ειδικεύεται στην κβαντική φυσική και παρουσίασε πρωτότυπη ιδέα στο Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Φυσικής, που οδήγησε στη συνεργασία του με τη NASA.
  • Η αποστολή του αφορά τη συνέχεια των αποστολών Voyager, με στόχο την εξερεύνηση άλλων ηλιακών συστημάτων.
  • Η υποστήριξη των γονιών του ήταν καθοριστική για την ανάπτυξη του ενδιαφέροντός του για την επιστήμη.
  • Στο μέλλον, επιθυμεί να συνδυάσει Ιατρική και Αστροφυσική, εστιάζοντας στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος είναι ένας νεαρός και λαμπρός επιστήμονας, καθώς σε ηλικία μόλις 15 ετών έχει ήδη καταφέρει να συνεργάζεται με τη NASA, εντυπωσιάζοντας με τις γνώσεις και τη φιλοδοξία του. Η πορεία του ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, όταν ανέπτυξε έντονο ενδιαφέρον για τις θετικές επιστήμες και ιδιαίτερα για την κβαντική φυσική, συμμετέχοντας ήδη από τα 13 του σε διαγωνισμούς, όπου ξεχώρισε και απέσπασε σημαντικές διακρίσεις. 

Μιλώντας για το αντικείμενο που τον συναρπάζει σε εκπομπή του Action24, εξηγεί με απλότητα: «Ένας τομέας της Φυσικής είναι η Κβαντική, που ασχολείται με τον μικρόκοσμο, δηλαδή τα άτομα, τα σωματίδια και όχι με τα καθημερινά πράγματα που ασχολείται η Φυσική». Η ενασχόλησή του με αυτό το πεδίο τον οδήγησε σε μια σημαντική ευκαιρία μέσα από το Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Φυσικής στη Θεσσαλονίκη, όπου παρουσίασε μια πρωτότυπη ιδέα που τελικά έγινε η αφετηρία για τη συνεργασία του με τη NASA.

Όπως περιγράφει ο ίδιος, «Έτσι ασχολήθηκα κι εγώ με αυτή την εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο και πρόκειται στην ουσία για μία αποστολή μαζί με τη NASA, την οποία σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε μέχρι περίπου το 2035». Η πρότασή του έγινε αποδεκτή και πλέον βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον οργανισμό, σημειώνοντας: «Είχα καταθέσει την ιδέα και τη δέχτηκαν κι έτσι είμαστε σε μια επικοινωνία για την υλοποίηση αυτής της ιδέας»

Το project στο οποίο εργάζεται αφορά μια φιλόδοξη διαστημική αποστολή, συνέχεια των αποστολών Voyager. Όπως εξηγεί: «Είναι μια αποστολή συνέχεια των αποστολών Voyager, με πολύ καλύτερη τεχνολογία… να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα». 

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή του έπαιξαν οι γονείς του, οι οποίοι καλλιέργησαν από νωρίς την αγάπη του για την επιστήμη. «Μου διάβαζαν από πολύ μικρή ηλικία για τα αστέρια και αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Ήταν εκεί για να με βοηθήσουν στα δύσκολα και τα εύκολα», αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, η καθημερινότητά του συνδυάζει σχολείο, μελέτη και επιστημονικά projects, ενώ ο ίδιος παραδέχεται: «Είχα άγχος στην αρχή, αλλά στη συνέχεια κατάλαβα ότι είναι αυτό που μου ταιριάζει». Κοιτάζοντας το μέλλον, θέτει υψηλούς στόχους, δηλώνοντας: «Θα ήθελα να συνδυάσω την Ιατρική με την Αστροφυσική… γιατί το μέλλον με την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο συνδυασμός αυτών των δύο». 

Η περίπτωση του Βίκτωρα Γιαννικόπουλου αποδεικνύει πως το ταλέντο, όταν συνοδεύεται από επιμονή και όραμα, μπορεί να ανοίξει δρόμους ακόμη και προς τα... αστέρια.

 

