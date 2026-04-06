Το Artemis II έφτασε στο πιο μακρινό σημείο που έχει φτάσει ποτέ άνθρωπος

Μια ιστορική σελίδα στην εξερεύνηση του Διαστήματος γράφτηκε με την αποστολή Artemis II, καθώς το πλήρωμά της έφτασε στο πιο απομακρυσμένο σημείο από τη Γη που έχει φτάσει ποτέ άνθρωπος. Το επίτευγμα αυτό σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα, ξεπερνώντας όρια που παρέμεναν για περισσότερα από 50 χρόνια.

Σύμφωνα με τη NASA, το διαστημόπλοιο Orion μετέφερε τέσσερις αστροναύτες σε απόσταση που ξεπέρασε τα 406.000 χιλιόμετρα από τη Γη, καταρρίπτοντας το ιστορικό ρεκόρ που είχε καταγράψει η αποστολή Apollo 13 το 1970.

LIVE: Watch with us as the Artemis II astronauts make their closest approach to the Moon, traveling farther from Earth than ever before. https://t.co/Zpy7GdTqA8 — NASA (@NASA) April 6, 2026

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, το πλήρωμα ταξίδεψε γύρω από τη Σελήνη, περνώντας και από την αθέατη πλευρά της – ένα σημείο που δεν είναι ορατό από τη Γη. Σε εκείνη τη φάση, οι επικοινωνίες με το κέντρο ελέγχου διακόπηκαν προσωρινά, όπως είχε συμβεί και σε παλαιότερες αποστολές, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση στην αποστολή.

Η απόσταση που κατέγραψε το Orion ξεπέρασε κατά περίπου 6.600 χιλιόμετρα το προηγούμενο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του προγράμματος Artemis και την τεχνολογική πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών.

Οι αστροναύτες είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τη Γη να φαίνεται σαν μια μικρή φωτεινή σφαίρα στο σκοτάδι, ένα θέαμα που υπογραμμίζει την απόσταση αλλά και τη μοναδικότητα του πλανήτη μας.

56 years later, the record is officially broken. these 4 astronauts are currently rounding the far side in total isolation while making history pic.twitter.com/7ETKAAovn8 — OffBay Media (@OffBayMedia) April 6, 2026

Artemis II: Ένα βήμα πριν την επιστροφή στη Σελήνη

Η επιτυχία της αποστολής θεωρείται καθοριστική για τα επόμενα σχέδια της NASA. Το Artemis II αποτελεί ουσιαστικά δοκιμή για τις επανδρωμένες αποστολές που θα ακολουθήσουν, με τελικό στόχο την επιστροφή ανθρώπων στη σεληνιακή επιφάνεια μέσα στα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, η αποστολή σηματοδοτεί την επιστροφή των ανθρώπων σε αποστολές πέρα από τη χαμηλή τροχιά της Γης για πρώτη φορά μετά το 1972, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο φιλόδοξα σχέδια εξερεύνησης.

