Το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω 2026» μπαίνει στην τελική ευθεία, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει λύση στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα και ταυτόχρονα να επαναφέρει στην αγορά χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ και στόχο την ανακαίνιση περίπου 20.000 κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990.

Η πλατφόρμα προελέγχου αναμένεται να ανοίξει έως τα τέλη Μαΐου μέσω του gov.gr, ενώ οι οριστικές αιτήσεις θα ξεκινήσουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Το ύψος της επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

