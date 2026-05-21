Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Α. Τ. στα Χανιά, καθώς οι αρχές ταυτοποίησαν τη σορό που εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 21/5 σε δύσβατη περιοχή του Αποκόρωνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σορός βρέθηκε ανάμεσα στα χωριά Φρες και Τζιτζιφές, βάζοντας τέλος σε μια πολύμηνη αγωνία για την οικογένεια και τους συγγενείς του άτυχου άνδρα.

Τη σορό εντόπισε περαστικός, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως επρόκειτο για κτηνοτρόφο ή βοσκό της περιοχής, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, στελέχη της ερευνητικής ομάδας, πυροσβεστική και ιατροδικαστής. Η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που δυσκόλεψε την πρώτη αναγνώριση, ωστόσο οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίησή της και διαπίστωσαν ότι ανήκει στον 33χρονο γιατρό.

Ο Α.Τ. εργαζόταν ως γιατρός στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου και τα ίχνη του είχαν χαθεί από τις 7 Δεκεμβρίου 2025. Η εξαφάνισή του είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στις αρχές αλλά και σε εθελοντικές ομάδες, που επί μήνες πραγματοποιούσαν εκτεταμένες έρευνες στον Αποκόρωνα και σε άλλες περιοχές των Χανίων. Το αυτοκίνητό του είχε βρεθεί λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή του κοντά στο νεκροταφείο του Φρε, ακινητοποιημένο λόγω μηχανικής βλάβης, στοιχείο που είχε στρέψει τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή.

Στις έρευνες συμμετείχαν η αστυνομία, η Πυροσβεστική, άνδρες της ΕΜΑΚ, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, drones και δεκάδες πολίτες. Κατά τη διάρκεια των μηνών που ακολούθησαν υπήρξαν αρκετές μαρτυρίες για πιθανή παρουσία του 33χρονου στην περιοχή, χωρίς όμως να επιβεβαιωθούν.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επίσημης ταυτοποίησης και οι απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 33χρονος γιατρός.

