Κατρίνα Τσάνταλη: Το ατύχημα που την οδήγησε στο νοσοκομείο

«Το ΕΣΥ δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα ιδιωτικά»

Η Κατρίνα Τσάνταλη αποκάλυψε μέσα από τα social media πως ένα μικρό ατύχημα στην καθημερινότητά της την οδήγησε στο ΚΑΤ, όπου χρειάστηκε να κάνει ράμματα στο χέρι της.

Η γνωστή συγγραφέας παιδικών βιβλίων και ιδρύτρια του καταφυγίου ζώων A Little Shelter θέλησε, ωστόσο, να σταθεί όχι τόσο στο ατύχημα, όσο στην εμπειρία που είχε από το δημόσιο σύστημα υγείας, μιλώντας με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές αλλά και τη συνολική εξυπηρέτηση που έλαβε.

Όπως αποκάλυψε, όλα συνέβησαν ενώ βρισκόταν στο σπίτι της και προσπαθούσε να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα, όταν τραυματίστηκε στο χέρι ενώ μαγείρευε.

Στην ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά:

«Δεν είναι η πρώτη φορά που πάω σε δημόσιο νοσοκομείο. Και κάπως μετά από την σημερινή μου 5η φορά την τελευταία διετία θέλω να γράψω τις σκέψεις μου.

Όλη μου τη ζωή πήγαινα ΠΑΝΤΑ σε ιδιωτικά. Χρυσοπλήρωνα ασφάλειες. Η εμπιστοσύνη μου στο ΕΣΥ έχει χτιστεί μέσα από πραγματικές στιγμές ανάγκης. Από νοσηλεία στο Παίδων όταν ο Άρης δεν είχε κλείσει ούτε έτος (είχαμε πάει πρώτα σε γνωστό ιδιωτικό και μας έλεγαν άλλα αντί άλλων) μέχρι και τα σημερινά μου ράμματα στο ΚΑΤ (είμαι κλασική, έκανα 20 πράγματα ταυτόχρονα, μαγείρευα και κόπηκα αρκετά καλά σαν χαζή).

Η εξυπηρέτηση λοιπόν είτε για το παιδί είτε σε εμένα ήταν κάθε φορά εξαιρετική. Γιατροί και νοσηλευτές ευγενέστατοι και ΑΨΟΓΟΙ επαγγελματίες.

Και πραγματικά, ακόμη και οι αίθουσες, όπως σήμερα στο ΤΕΠ του ΚΑΤ, δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από πανάκριβα ιδιωτικά».

