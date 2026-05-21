Αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά από πολυετή κάθειρξη ως επικεφαλής της «17 Νοέμβρη».
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Κατερίνας Ρίστα στο Star, o Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γνωστός και ως «Λάμπρος», ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για τη συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» για 17 δολοφονίες, εκρήξεις και ληστείες, βγήκε απο τη φυλακή.
Προφυλακίστηκε στις 30 Ιουλίου του 2002 και θα έπρεπε, σύμφωνα με την απόφαση της Δικαιοσύνης, να αποφυλακιστεί τον Ιούλιο του 2027.
Στο παρελθόν, είχε κάνει έφεση για την απόφαση του Συμβουλίου που είχε απορρίψει την αποφυλάκισή του.
Σήμερα όμως, 24 χρόνια μετά την προφυλάκισή του, έλαβε θετική απάντηση.
Οι περιοριστικοί όροι που του έχουν επιβληθεί είναι να δίνει "παρών" μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, απαγόρευση εξόδου απο τη χώρα και να δηλώσει συγκεκριμένη διεύθυνση κατοικίας.
