Αποφυλακίστηκε υπό όρους ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος της 17 Noέμβρη

Αποκλειστικό ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα

Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Ρίστα, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (21/5/2026)

  • Αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, επικεφαλής της «17 Νοέμβρη», μετά από 24 χρόνια φυλάκισης.
  • Καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια για 17 δολοφονίες, εκρήξεις και ληστείες.
  • Η αποφυλάκισή του επρόκειτο να γίνει το 2027, αλλά έλαβε θετική απάντηση νωρίτερα.
  • Οι περιοριστικοί όροι περιλαμβάνουν μηνιαία παρουσία στο αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
  • Προφυλακίστηκε το 2002 και είχε απορριφθεί προηγούμενη έφεση για αποφυλάκιση.

Αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά από πολυετή κάθειρξη ως επικεφαλής της «17 Νοέμβρη».

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Κατερίνας Ρίστα στο Star, o Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γνωστός και ως «Λάμπρος», ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για τη συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» για 17 δολοφονίες, εκρήξεις και ληστείες, βγήκε απο τη φυλακή.

Προφυλακίστηκε στις 30 Ιουλίου του 2002 και θα έπρεπε, σύμφωνα με την απόφαση της Δικαιοσύνης, να αποφυλακιστεί τον Ιούλιο του 2027.

Στο παρελθόν, είχε κάνει έφεση για την απόφαση του Συμβουλίου που είχε απορρίψει την αποφυλάκισή του.

Σήμερα όμως, 24 χρόνια μετά την προφυλάκισή του, έλαβε θετική απάντηση.

Οι περιοριστικοί όροι που του έχουν επιβληθεί είναι να δίνει "παρών" μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, απαγόρευση εξόδου απο τη χώρα και να δηλώσει συγκεκριμένη διεύθυνση κατοικίας.

 

