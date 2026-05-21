Στολίσκος για τη Γάζα: Στην Ελλάδα μέσω Κωνσταντινούπολης οι 19 Έλληνες

Οι απελάσεις ήρθαν μετά την παγκόσμια κατακραυγή για τις συνθήκες κράτησης

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα (21/5/2026)

Ξεκινά η απέλαση των ακτιβιστών που συμμετείχαν στη διεθνή αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα που σταμάτησε βίαια μετά από επέμβαση των ναυτικών δυνάμεων του Ισραήλ ανοιχτά της Κύπρου. Αυτό έρχεται λίγες ώρες μετά την παγκόσμια κατακραυγή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνελήφθησαν και κρατήθηκαν. Το ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Ρίστα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις οικογένειες των 19 Ελλήνων συλληφθέντων, η απέλασή τους ξεκινά άμεσα, τις επόμενες ώρες, αν δεν έχει ήδη ξεκινήσει. Όπως καταγγέλλουν, κρατήθηκαν αρχικά σε «πλωτές φυλακές», στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ασντότ στο Ισραήλ και, στη συνέχεια, αεροπορικώς θα οδηγηθούν στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί θα φτάσουν με πούλμαν μέχρι την Αλεξανδρούπολη και στη συνέχεια αεροπορικώς στην Αθήνα.

Διάβημα του ΥΠΕΞ για τη συμπεριφορά του Ισραήλ στους ακτιβιστές

Η απέλαση των 19 Ελλήνων, όσο και των υπόλοιπων ακτιβιστών - 460 στο σύνολο - από χώρες όλου του κόσμου, έρχεται μετά την παγκόσμια κατακραυγή για τις συνθήκες κράτησής τους. 

Στολίσκος για τη Γάζα: Στο Star μητέρα ακτιβιστή - «Έβαλαν τα σώματά τους μπροστά για την ελευθερία και το δίκαιο»

Στο Star μίλησε η μητέρα ενός εκ των ακτιβιστών που κρατήθηκε στο Ισραήλ, του Δημήτρη Μπίτουλα - Κουρούση, 23 ετών, όπως και ο Πλούταρχος Βεργής, φίλος των συλληφθέντων και πρώην μέλος στολίσκου.

«Όπως όλοι και όλες αποφάσισαν να πάνε εκεί γνωρίζοντας όλους τους κινδύνους που θα αντιμετώπιζαν, είναι θέμα αξιών, η πίστη τους στο δίκαιο, στην ελευθερία και ότι δεν μπορούμε να καθόμαστε και απλώς να βλέπουμε να συντελούνται όλα αυτά χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Έτσι αποφάσισαν να βάλουν τα σώματά τους μπροστά και να ξεκινήσουν αυτό το ταξίδι, το οποίο διεκόπη βίαια», λέει η Εμμανουέλα Κουρούση, μητέρα ακτιβιστή. 

Με τη σειρά του, ο κ. Βεργής λέει: «Όταν λέμε σύλληψη, μιλάμε για κάτι που έχει να κάνει με τον νόμο. Η πραγματική λέξη που εκφράζει το Ισραήλ είναι πειρατεία και απαγωγή. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να σπάσουμε τον αποκλεισμό και σας διαβεβαιώ ότι μια μέρα θα τα καταφέρουμε».

