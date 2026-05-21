Στολίσκος για τη Γάζα: Διεθνής κατακραυγή για τη μεταχείριση ακτιβιστών

Βίντεο ντροπή από τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.05.26 , 10:10 Έρχεται η πλατφόρμα PosoKanei: Σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο
21.05.26 , 10:04 Χατζίδου: Γιορτή στο πλατό του Breakfast - «Δε μου πήρε δώρο ο Ετεοκλής»
21.05.26 , 10:00 Ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στις 18 Ιουνίου
21.05.26 , 09:53 Η Δανάη Μπάρκα με νυφικό - «Θεέ μου παντρεύεται! Πού να το 'ξερα!»
21.05.26 , 09:47 Στολίσκος για τη Γάζα: Διεθνής κατακραυγή για τη μεταχείριση ακτιβιστών
21.05.26 , 09:22 Επιχείρηση Κιμάς: Δείτε την ταινία online έως τις 27/5
21.05.26 , 09:16 Ford Ranger Super Duty: Για σκληρές δουλειές
21.05.26 , 09:07 Σκότωσε τη σύζυγό του & έκανε πρόταση γάμου με τη βέρα της στη νέα φίλη του
21.05.26 , 09:03 Χρήστος Βαλαβανίδης: Η ηλικία, η σύζυγος και η αδυναμία στην κόρη του
21.05.26 , 09:00 Γιώργος Σαμπάνης - Ιωάννα Σαρρή: Full in love στο κέντρο της Αθήνας
21.05.26 , 08:46 Ελληνική Αστυνομία: Δημοσίευσε βίντεο για την εξαπάτηση πολιτών
21.05.26 , 08:31 Τίνα Μεσσαροπούλου για Γιώργο Μυλωνάκη: Εύχομαι να γίνουν όλα όπως πρέπει
21.05.26 , 08:18 Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: 4+1 οικονομικά νησιά για διακοπές
21.05.26 , 08:12 Σοφία Φιλιππίδου: Τι κάνει και πώς είναι σήμερα η αγαπημένη ηθοποιός
21.05.26 , 08:06 Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες φέρνουν βροχές μέχρι το Σαββατοκύριακο
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
MasterChef 2026-Φίλιπ VS Σαμ: Ποιος πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση;
Τίνα Μεσσαροπούλου για Γιώργο Μυλωνάκη: Εύχομαι να γίνουν όλα όπως πρέπει
MasterChef: «Δεν επιτρέπονται οι ερωτήσεις, ούτε η βοήθεια από τον εξώστη»
Ηλιάκη - Μανουσάκης: «Στα δύσκολα και στα εύκολα να αγαπιόμαστε»
Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία με την κόρη της- Συμμετείχε σε Φεστιβάλ ρητορικής
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Εντυπωσίασε με το πιο glamorous φόρεμα της βραδιάς
MasterChef Silver Week: Αυτοί οι δύο μάγειρες περνούν στην επόμενη φάση
Μάρα Ζαχαρέα: Chic εμφάνιση στην παρουσίαση νέου βιβλίου του Πάνου Σόμπολου
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διεθνής κατακραυγή για τη βίαιη μεταχείριση ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα από ισραηλινούς κομάντο σε διεθνή ύδατα.
  • Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δημοσίευσε βίντεο που δείχνει την κακομεταχείριση των ακτιβιστών, προκαλώντας αντιδράσεις.
  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών καταδίκασαν τις ενέργειες του Μπεν Γκβιρ, χαρακτηρίζοντάς τες απαράδεκτες.
  • Διαμαρτυρίες από πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, για τη μεταχείριση των ακτιβιστών.
  • Η Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλοι διεθνείς ηγέτες ζήτησαν εξηγήσεις από τον Ισραηλινό πρέσβη.

Διεθνή κατακραυγή προκάλεσε βίντεο με τη βίαιη μεταχείριση των ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα που ανέβασε στο διαδίκτυο ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ. 

Υπουργός του Νετανιάχου χλευάζει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Ο στολίσκος «Global Sumud», που μετέφερε βοήθεια για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα και αποτελείται από περισσότερα από 50 πλοία, απέπλευσε από την Τουρκία την περασμένη Πέμπτη. 

 

 

Το πρωί της Δευτέρας, ισραηλινοί κομάντο άρχισαν να αναχαιτίζουν τον στόλο σε διεθνή ύδατα, δυτικά της Κύπρου, περίπου 250 ναυτικά μίλιας από τις ακτές της Γάζας. 

Θρίλερ σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης: Ρεσάλτο Ισραήλ σε σκάφη για Γάζα

Μέλη του στολίσκου κατηγόρησαν το Ισραήλ για παράνομη επίθεση στη διεθνή θάλασσα και κατήγγειλαν πως οι ισραηλινοί κομάντο άνοιξαν πυρ κατά έξι πλοίων και χρησιμοποίησαν υδροπίδακα. Μάλιστα σύμφωνα με τις καταγγελίες τους εσκεμμένα προσέκρουσαν σε ένα από τα πλοία του στολίσκου. 

 

 

Χθες, Τετάρτη, η ισραηλινή οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα «Adalah» ανέφερε πως οι ακτιβιστές μεταφέρθηκαν σε ισραηλινό έδαφος παρά τη θέλησή τους και κρατούνται στο λιμάνι Ασντόντ. 

Το απόγευμα της ίδιας μέρας ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος ως υπουργός Εθνικής Ασφάλειας επιβλέπει την ισραηλινή αστυνομία, δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ένα ντροπιαστικό βίντεο με τίτλο «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ».

Σε αυτό φαίνονται μέλη του προσωπικού ασφαλείας του Ισραήλ να σπρώχνουν μια γυναίκα ακτιβίστρια που φώναζε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Στο βίντεο μάλιστα ακούγεται ο Μπεν Γκβιρ να ενθαρρύνει το προσωπικό ασφαλείας να κακομεταχειρίζεται τους ακτιβιστές. Στη συνέχεια φαίνεται να κρατά μια μεγάλη σημαία του Ισραήλ και δείχνει δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους στο έδαφος, με δεμένα τα χέρια, ενώ ο ίδιος κοιτώντας την κάμερα λέει προκλητικά: «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Εμείς είμαστε οι κυρίαρχοι».

Οι ενέργειες του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ προκάλεσαν ακόμα και την αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε ότι οι πράξεις του δε συνάδουν με τις αξίες του Ισραήλ.

 

 

Παράλληλα, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών καταδίκασε τον συνάδελφό του, γράφοντας: «Προκάλεσες σκόπιμα ζημιά στο κράτος μας με αυτή την απαράδεκτη ενέργεια – και δεν είναι η πρώτη φορά».

Ο Μπεν-Γκβιρ αμετανόητος, πάντως, απάντησε ότι «το Ισραήλ δεν είναι πλέον εύκολος στόχος».

Στολίσκος για τη Γάζα: Διεθνείς αντιδράσεις για τη συμπεριφορά του Ισραήλ

Διάβημα διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για τα όσα έγιναν στο Ισραήλ κατά Ελλήνων πολιτών που επέβαιναν στον στολίσκο για τη Γάζα.

Το ΥΠΕΞ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία χαρακτηρίζει «απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα» τη στάση του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απέναντι στους συμμετέχοντες στον στολίσκο.

Την ίδια ώρα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκεμπι, χαρακτήρισε τις ενέργειες του Μπεν-Γκβιρ «απαράδεκτες» ενώ η Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Γιβέτ Κούπερ δήλωσε ότι οι σκηνές ήταν «εντελώς απαράδεκτες» καλώντας τον Ισραηλινό πρέσβη για «επείγουσα εξήγηση». Παράλληλα, ενημέρωσε τις οικογένειες Βρετανών υπηκόων για προξενική υποστήριξη.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, επίσης χαρακτήρισε τη μεταχείριση των ακτιβιστών «απαράδεκτη» και κάλεσε τον Ισραηλινό πρεσβευτή.

Αυστραλία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Ισπανία καταδίκασαν τη συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ ως «απαράδεκτη» και κάλεσαν με τη σειρά τους, τους Ισραηλινούς πρεσβευτές.

Η υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Χέλεν ΜαΚΕντι, τόνισε ότι οι «παράνομα κρατούμενοι συμμετέχοντες» δεν αντιμετωπίζονται με την απαιτούμενη αξιοπρέπεια.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΟΛΙΣΚΟΣ
 |
ΓΑΖΑ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top