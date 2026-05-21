Διεθνή κατακραυγή προκάλεσε βίντεο με τη βίαιη μεταχείριση των ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα που ανέβασε στο διαδίκτυο ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Ο στολίσκος «Global Sumud», που μετέφερε βοήθεια για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα και αποτελείται από περισσότερα από 50 πλοία, απέπλευσε από την Τουρκία την περασμένη Πέμπτη.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Το πρωί της Δευτέρας, ισραηλινοί κομάντο άρχισαν να αναχαιτίζουν τον στόλο σε διεθνή ύδατα, δυτικά της Κύπρου, περίπου 250 ναυτικά μίλιας από τις ακτές της Γάζας.

Μέλη του στολίσκου κατηγόρησαν το Ισραήλ για παράνομη επίθεση στη διεθνή θάλασσα και κατήγγειλαν πως οι ισραηλινοί κομάντο άνοιξαν πυρ κατά έξι πλοίων και χρησιμοποίησαν υδροπίδακα. Μάλιστα σύμφωνα με τις καταγγελίες τους εσκεμμένα προσέκρουσαν σε ένα από τα πλοία του στολίσκου.

Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir has released video footage on social media of himself berating detained activists from the Gaza flotilla.



Χθες, Τετάρτη, η ισραηλινή οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα «Adalah» ανέφερε πως οι ακτιβιστές μεταφέρθηκαν σε ισραηλινό έδαφος παρά τη θέλησή τους και κρατούνται στο λιμάνι Ασντόντ.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος ως υπουργός Εθνικής Ασφάλειας επιβλέπει την ισραηλινή αστυνομία, δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ένα ντροπιαστικό βίντεο με τίτλο «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ».

Σε αυτό φαίνονται μέλη του προσωπικού ασφαλείας του Ισραήλ να σπρώχνουν μια γυναίκα ακτιβίστρια που φώναζε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Στο βίντεο μάλιστα ακούγεται ο Μπεν Γκβιρ να ενθαρρύνει το προσωπικό ασφαλείας να κακομεταχειρίζεται τους ακτιβιστές. Στη συνέχεια φαίνεται να κρατά μια μεγάλη σημαία του Ισραήλ και δείχνει δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους στο έδαφος, με δεμένα τα χέρια, ενώ ο ίδιος κοιτώντας την κάμερα λέει προκλητικά: «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Εμείς είμαστε οι κυρίαρχοι».

Οι ενέργειες του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ προκάλεσαν ακόμα και την αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε ότι οι πράξεις του δε συνάδουν με τις αξίες του Ισραήλ.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

“Israel has every right to prevent provocative flotillas of Hamas terrorist supporters from entering our territorial waters and reaching Gaza.



— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 20, 2026

Παράλληλα, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών καταδίκασε τον συνάδελφό του, γράφοντας: «Προκάλεσες σκόπιμα ζημιά στο κράτος μας με αυτή την απαράδεκτη ενέργεια – και δεν είναι η πρώτη φορά».

Ο Μπεν-Γκβιρ αμετανόητος, πάντως, απάντησε ότι «το Ισραήλ δεν είναι πλέον εύκολος στόχος».

Στολίσκος για τη Γάζα: Διεθνείς αντιδράσεις για τη συμπεριφορά του Ισραήλ

Διάβημα διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για τα όσα έγιναν στο Ισραήλ κατά Ελλήνων πολιτών που επέβαιναν στον στολίσκο για τη Γάζα.

Το ΥΠΕΞ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία χαρακτηρίζει «απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα» τη στάση του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απέναντι στους συμμετέχοντες στον στολίσκο.

Την ίδια ώρα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκεμπι, χαρακτήρισε τις ενέργειες του Μπεν-Γκβιρ «απαράδεκτες» ενώ η Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Γιβέτ Κούπερ δήλωσε ότι οι σκηνές ήταν «εντελώς απαράδεκτες» καλώντας τον Ισραηλινό πρέσβη για «επείγουσα εξήγηση». Παράλληλα, ενημέρωσε τις οικογένειες Βρετανών υπηκόων για προξενική υποστήριξη.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, επίσης χαρακτήρισε τη μεταχείριση των ακτιβιστών «απαράδεκτη» και κάλεσε τον Ισραηλινό πρεσβευτή.

Αυστραλία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Ισπανία καταδίκασαν τη συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ ως «απαράδεκτη» και κάλεσαν με τη σειρά τους, τους Ισραηλινούς πρεσβευτές.

Η υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Χέλεν ΜαΚΕντι, τόνισε ότι οι «παράνομα κρατούμενοι συμμετέχοντες» δεν αντιμετωπίζονται με την απαιτούμενη αξιοπρέπεια.