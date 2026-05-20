Μία αναδρομή στο παρελθόν έκανε η Σοφία Παυλίδου και αναφέρθηκε στο διαζύγιο της από τον Χρήστο Φερεντίνο που έγινε τον Οκτώβριο του 2016.

Το πρώην ζευγάρι ήταν παντρεμένο 12 χρόνια και έχει αποκτήσει μαζί δίδυμα αγόρια τον Κωνσταντίνο και τον Δημήτρη που σήμερα είναι 22 ετών. Η ηθοποιός η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή από τη σειρά “Θα βρεις τον δάσκαλό σου” ανέφερε στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα», πως η πιο δύσκολη στιγμή με τους γιους της ήταν όταν τους ανακοίνωσε πως θα χωρίσει από τον μπαμπά τους και γνωστό παρουσιαστή.

«Η πιο δύσκολη συζήτηση με τα παιδιά μου ήταν η ανακοίνωση του διαζυγίου. Σε όποια ηλικία και να είναι, γιατί εμένα ήταν 15 χρονών, πρέπει να δώσει μια λογική εξήγηση. Επειδή κατάλαβαν ότι εγώ και ο πατέρας τους έχουμε μια αγάπη, και ότι δεν θα αλλάξει κάτι ουσιαστικά, απλά ένα σπίτι, έφυγε αυτό. Γιατί εμείς με τον Χρήστο κάναμε μαζί ταξίδια, τραπέζια, οπότε έγινε πολύ ομαλά αυτό» δήλωσε χαρακτηριστικά ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης επεσήμανε:



«Στη ζωή μας συμβαίνουν πολλά περιστατικά που μπορείς να χάσεις το κέντρο σου. Ακόμα και το διαζύγιό μου ήταν μια περίοδος που ήθελε προσπάθεια. Είναι δυσκολίες αυτές της ζωής»



