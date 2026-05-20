Μερικές από τις πιο εμβληματικές γυναίκες της ελληνικής τηλεοπτικής ενημέρωσης έδωσαν το «παρών» σε μια εκδήλωση που συνδύασε κοινωνικό μήνυμα, τηλεοπτικό ενδιαφέρον και έντονο lifestyle στοιχείο.
Η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Σόμπολου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν το πανελλήνιο» έφερε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών πρόσωπα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε να πρωταγωνιστούν καθημερινά στους τηλεοπτικούς δέκτες, όμως σπάνια σε τόσο χαλαρό και κοινό πλαίσιο.
Τα φλας και τα βλέμματα στράφηκαν αμέσως στις Μάρα Ζαχαρέα, Ράνια Τζίμα, Σία Κοσιώνη, και Εύα Αντωνοπούλου, οι οποίες συμμετείχαν στο πάνελ της παρουσίασης, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση που συζητήθηκε ιδιαίτερα.
Τέσσερις γυναίκες με ισχυρή παρουσία στον χώρο των ειδήσεων, διαφορετικές πορείες αλλά κοινό σημείο τη μακρόχρονη επιρροή τους στην ελληνική τηλεόραση.
Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η διευθύντρια ειδήσεων του Star, Μάρα Ζαχαρέα, ενώ ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκαν επίσης η Λώρα Ιωάννου, η Αδαμαντία Λιόλιου και η Κέλλυ Χεινοπώρου, δημιουργώντας μια συνάντηση με έντονο δημοσιογραφικό και τηλεοπτικό «άρωμα».
Η Μάρα Ζαχαρέα επέλεξε ένα κομψό total white σύνολο που απέπνεε διαχρονική φινέτσα και πολυτέλεια.
Η δημοσιογράφος εμφανίστηκε με λευκό tailored κοστούμι σε relaxed γραμμή, συνδυάζοντας ένα σταυρωτό σακάκι με χρυσές λεπτομέρειες στα κουμπιά και ψηλόμεσο παντελόνι με άψογη εφαρμογή.
Το look ολοκλήρωσε με λευκές μυτερές γόβες και structured handbag στην ίδια απόχρωση, διατηρώντας μια απόλυτα clean και sophisticated αισθητική. Τα διακριτικά κοσμήματα και το φυσικό hairstyle με απαλές κινήσεις στα μαλλιά έδωσαν έναν elegant και σύγχρονο χαρακτήρα στην εμφάνισή της.
Μια εμφάνιση minimal chic, που κινήθηκε ανάμεσα στο power dressing και τη διακριτική θηλυκότητα, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το ξεχωριστό στιλ της.
Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής και εξελίχθηκε σε μια συνάντηση που ξεπέρασε τα όρια μιας τυπικής βιβλιοπαρουσίασης.
Οι συζητήσεις, οι δημόσιες τοποθετήσεις αλλά και τα πηγαδάκια που δημιουργήθηκαν έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στο λαμπερό event.
Πέρα από το βαρύ κοινωνικό θέμα του βιβλίου, η κοινή παρουσία τόσο γνωστών γυναικών της ενημέρωσης αποτέλεσε από μόνη της σημείο αναφοράς.
Με κομψές εμφανίσεις, δυναμική παρουσία και τηλεοπτική λάμψη, απέδειξαν πως εξακολουθούν να μονοπωλούν το ενδιαφέρον, όχι μόνο για τη δημοσιογραφική τους πορεία αλλά και για κάθε δημόσια εμφάνισή τους.