Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 20/5 στην Αττική Οδό, με έναν μοτοσικλετιστή να χάνει τη ζωή του κάτω από ιδιαίτερα τραγικές συνθήκες. Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 15:00, στο ύψος της Ανθούσας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών αλλά και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αναβάτης της μηχανής κινούνταν στην Αττική Οδό όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φέρεται να προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού. Το περιπολικό βρισκόταν σταματημένο στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος, όταν σημειώθηκε η επαφή με τη μοτοσικλέτα. Από τη σύγκρουση ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής, η οποία εξετράπη από την πορεία της με μεγάλη ταχύτητα.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού, καθώς η μοτοσικλέτα κατέληξε πάνω σε διερχόμενο φορτηγό. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο αναβάτης τραυματίστηκε θανάσιμα, με τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο να μην μπορούν δυστυχώς να τον επαναφέρουν. Λίγα λεπτά αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30' από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Πλακεντίας. https://t.co/u59RK22PSL — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 20, 2026

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και συνεργεία της Αττικής Οδού, προκειμένου να απομακρύνουν τα οχήματα και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία. Για αρκετή ώρα δημιουργήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας, καθώς οι Αρχές προχώρησαν σε καταγραφή στοιχείων και αυτοψία για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζονται τόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η αρχική πρόσκρουση στο περιπολικό όσο και η ταχύτητα με την οποία κινούνταν η μοτοσικλέτα τη στιγμή του δυστυχήματος.