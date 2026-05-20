Αττική Οδός: Νεκρός οδηγός μηχανής - Συγκρούστηκε με περιπολικό και φορτηγό

Το περιπολικό ήταν σταματημένο στη ΛΕΑ και έκανε ελέγχους

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην Αττική Οδό το μεσημέρι της 20/5, με θανάσιμο τραυματισμό μοτοσικλετιστή.
  • Ο αναβάτης προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταματημένο για έλεγχο.
  • Μετά τη σύγκρουση, η μηχανή εξετράπη και χτύπησε διερχόμενο φορτηγό.
  • Οι διασώστες δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τον οδηγό, ο οποίος διαπιστώθηκε νεκρός.
  • Εξετάζονται οι συνθήκες του δυστυχήματος και η ταχύτητα της μοτοσικλέτας.

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 20/5 στην Αττική Οδό, με έναν μοτοσικλετιστή να χάνει τη ζωή του κάτω από ιδιαίτερα τραγικές συνθήκες. Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 15:00, στο ύψος της Ανθούσας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών αλλά και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αναβάτης της μηχανής κινούνταν στην Αττική Οδό όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φέρεται να προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού. Το περιπολικό βρισκόταν σταματημένο στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος, όταν σημειώθηκε η επαφή με τη μοτοσικλέτα. Από τη σύγκρουση ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής, η οποία εξετράπη από την πορεία της με μεγάλη ταχύτητα.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού, καθώς η μοτοσικλέτα κατέληξε πάνω σε διερχόμενο φορτηγό. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο αναβάτης τραυματίστηκε θανάσιμα, με τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο να μην μπορούν δυστυχώς να τον επαναφέρουν. Λίγα λεπτά αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και συνεργεία της Αττικής Οδού, προκειμένου να απομακρύνουν τα οχήματα και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία. Για αρκετή ώρα δημιουργήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας, καθώς οι Αρχές προχώρησαν σε καταγραφή στοιχείων και αυτοψία για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζονται τόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η αρχική πρόσκρουση στο περιπολικό όσο και η ταχύτητα με την οποία κινούνταν η μοτοσικλέτα τη στιγμή του δυστυχήματος. 

