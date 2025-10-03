Υρώ Μανέ: Με τον σύζυγό της και την κόρη της στις «Νύχτες Πρεμιέρας»

Μία σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού με την οικογένειά της

Υρώ Μανέ: Aπόσπασμα από τη συνέντευξή της στο Happy Day- Όσα είπε για την κόρη της, Φαίδρα Νταϊόγλου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας κήρυξε την επίσημη έναρξή του την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, στο Μέγαρο Μουσικής.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας “Νύχτες Πρεμιέρας” επέστρεψε για 31η συνεχόμενη χρονιά και θα διαρκέσει έως και τις 12 Οκτωβρίου.

Πλήθος εκπροσώπων από τον χώρο της υποκριτικής έδωσε το λαμπερό «παρών».

Υρώ Μανέ: Η ηλικία, η καταγωγή, ο σύζυγος και η κούκλα κόρη

Mεταξύ αυτών οι: Κατερίνα Διδασκάλου, Σίσσυ Τουμάση, Αργύρης Πανταζάρας, Μάρα Δαρμουσλή, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Φώτης Μπενάρντο, Αποστόλης Τότσικας, Δημήτρης Μοθωναίος, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Πιατάς, Μάγκυ Χαραλαμπίδου, Έλενα Μαυρίδου, Μυρτώ Αλικάκη, Άκης Σακελλαρίου, Έμιλυ Κολιανδρή, η Υρώ Μανέ και πολλοί άλλοι.

Μία σπάνια εμφάνιση έκανε η Υρώ Μανέ με τον σύζυγό της, Τάσο Νταϊόγλου και την κόρη τους Φαίδρα Νταϊόγλου.

Τάσος Νταϊόγλου-Φαίδρα Νταϊόγλου-Υρώ Μανέ

Τάσος Νταϊόγλου - Φαίδρα Νταϊόγλου - Υρώ Μανέ

Γιώργος Βάλαρης-Τάσος Νταϊόγλου-Φαίδρα Νταϊόγλου-Υρώ Μανέ-Σπύρος Μπιμπίλας

Γιώργος Βάλαρης-Τάσος Νταϊόγλου-Φαίδρα Νταϊόγλου-Υρώ Μανέ-Σπύρος Μπιμπίλας

Η Υρώ Μανέ έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια. Βρήκε τον άνδρα της ζωής της στο πρόσωπο του Τάσου Νταϊόγλου.

Το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας το 1997 και λίγο αργότερα απέκτησε την κόρη του, Φαίδρα, στην οποία έχει μεγάλη αδυναμία.

Η κούκλα κόρη της ηθοποιού είναι 27 ετών και είναι χορεύτρια, ενώ έχει σπουδάσει Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Αν και η ηθοποιός κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή κάνει κάποιες εξαιρέσεις και ποζάρει στον φωτογραφικό φακό με την κούκλα κόρη της, αφού αρκετές φορές πηγαίνουν μαζί σε θεατρικές παραστάσεις.

«Θα ήταν τελείως διαφορετική η ζωή αν δεν υπήρχε η κόρη μου. Εκεί συμπυκνώνεται το άπαν. Έχω μια πορεία πολύ καλή, ο κόσμος με έχει τιμήσει με την αγάπη του, έχω ευτυχήσει που έκανα καλές δουλειές, αλλά όλα εκεί γυρίζουν. Όταν έρχεται ένα παιδί στη ζωή σου και κλειδώνουν σκέψεις και αξίες, ανοίγονται άλλοι δρόμοι. Θα μου άρεσε πολύ να ακούσω τη λέξη “γιαγιά”. Η κόρη μου θα επιλέξει τι θα κάνει στη ζωή της. Δεν ευχόμουν να γίνει ηθοποιός, αλλά ήξερα θα ασχοληθεί με την τέχνη. Έβλεπα κι εγώ στα 4 της τι θέλει και την οδήγησα σε σχολή χορού και τώρα είναι και στο Πάντειο. Όταν η Φαίδρα τελείωνε το δημοτικό είχαν την ανάγκη να την υποστηρίξω. Δεν είχα και καμία σοβαρή πρόταση τότε. Δεν άφησα την καριέρα μου. Πήραν την πορεία τους τα πράγματα.», είχε δηλώσει η ηθοποιός σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή The 2Night Show.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
