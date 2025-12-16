Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια

Παίζει στην ταινία Καποδίστριας- Σε ποιες τηλεοπτικές σειρές την έχουμε δει

16.12.25 , 14:19 Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
Στην avant premiere της ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας» παραβρέθηκε και η Ναταλία Καποδίστρια, η οποία είναι η τελευταία απόγονος του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. 

Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού

Πρόκειται για γνωστή ηθοποιό που έχουμε δει σε τηλεοπτικές σειρές, η οποία μάλιστα συμμετέχει και στην ταινία για τη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια. 

Ναταλία Καποδίστρια/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ναταλία Καποδίστρια/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Είμαι η τελευταία στη γραμμή αρρενογονίας του κλαδιού της οικογένειας Καποδίστρια, που περνάει από τον Κυβερνήτη. Ο Κυβερνήτης ήταν 10 αδέλφια συνολικά. Ο μόνος από τα αγόρια, ο οποίος παντρεύτηκε και άφησε απογόνους, ήταν ο Γεώργιος. Τέσσερις γενιές μετά υπάρχω εγώ», είχε περιγράψει στην εκπομπή Super Κατερίνα η Ναταλία Καποδίστρια.

Ναταλία Καποδίστρια- Γιάννης Σμαραγδής/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ναταλία Καποδίστρια- Γιάννης Σμαραγδής/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Είναι μεγάλη χαρά, τιμή, συγκίνηση το γεγονός ότι συμμετέχω στην ταινία που έφτιαξε ο κ. Σμαραγδής για τη ζωή και το έργο του προγόνου μου, του σπουδαίου Ιωάννη Καποδίστρια. Κυρίως είναι αντρικοί ο ρόλοι που εμφανίζονται στο σενάριο του κ. Σμαραγδή, εντούτοις υπάρχει και ένας μικρός γυναικείος μεταξύ άλλων, τον οποίο με πολλή χαρά και τιμή επωμίστηκα. Θα με δείτε στο πανί», είχε πει για τη συμμετοχή της στην ταινία «Καποδίστριας» στην ίδια εκπομπή πριν από περίπου έναν μήνα. 

Η 60χρονη ηθοποιός με καταγωγή από την Κέρκυρα είναι απόφοιτος της Δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Εργάζεται στο θέατρο από το 1987 κι έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο, τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου, Πάτρας και Καλαμάτας, το «Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας», το «Θέατρο του Νότου», το «La Mama Theatre Of New York», το «Festival d’ Avignon», το «Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν» και με θιάσους του ελεύθερου θεάτρου, στην Αθήνα και την περιφέρεια.

Επίσης έχει συμμετάσχει σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές, με τον ρόλο της Αννίτας Ρασσιά στη σειρά «Ο κακός βεζύρης» να έχει μείνει ανεξίτηλος στον χρόνο και τη μνήμη των τηλεθεατών. Ποιος δε θυμάται άλλωστε την ατάκα της… «Προσκυνήστε το είδωλο»;

«Έκανα και τηλεόραση. Ναι, είναι χαριτωμένο που ακόμα και τώρα θυμούνται την ατάκα μου, το “Προσκυνήστε το είδωλο”. Ευχαριστώ πολύ τον Χάρη τον Ρώμα, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια, για την πολύ όμορφη εμπειρία που είχα συνεργαζόμενη και στον “Κακό Βεζύρη”, αλλά και στο “Κωνσταντίνου και Ελένης” και στο θέατρο είχαμε συνεργαστεί με τον Χάρη. Φυσικά και θα με ενδιέφερε η τηλεόραση. Παρακολουθώ τις καινούργιες παραγωγές και καμαρώνω σε πολλές περιπτώσεις πράγματα που γίνονται», είχε πει ξη ηθοποιός στην ίδια εκπομπή. 

Η Ναταλία Καποδίστρια ζει τα τελευταία χρόνια στην Κέρκυρα και δραστηριοποιείται στα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά πράγματα του τόπου.
 

