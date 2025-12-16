Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Όσα είπε η σύζυγός του, Μαίρη, μετά τον θάνατό του

Έφυγε από τη ζωή στα 73 του χρόνια ο αγαπημένος ηθοποιός, Αλμπέρτο Εσκενάζυ, αφήνοντας το στίγμα του σε ρόλους στο θέατρο, τον κινηματογράφο αλλά και την τηλεόραση. Στην κυριολεξία ένας ηθοποιός κι ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε πολύ.

Η επί 45 χρόνια πολυαγαπημένη του σύζυγος Μαίρη, που μέχρι και τελευταία στιγμή ήταν στο πλευρό του στο ογκολογικό νοσοκομείο, μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα.

«Πριν έναν μήνα συναντηθήκαμε και με τη Σάρα (σ.σ. την κόρη του ηθοποιού) και με τη μαμά έτσι σε ένα event που είχα πάει... πραγματικά δύο υπέροχες γυναίκες. Κοίταξε πώς μοιάζει αυτή η οικογένεια. Και η Σάρα με τη μαμά της, αλλά και με τον αείμνηστο πια, Αλμπέρτο Εσκενάζυ», αποκάλυψε η Ζήνα Κουτσελίνη.

«Είμαι όπως είναι κάθε σύζυγος που χάνει τον σύζυγό της, εδώ και 45 χρόνια. Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η οικογένειά του, η δουλειά του και να γράφει τα βιβλία του. Έχει γράψει ένα τεράστιο έργο με 2.500 σελίδες για αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη από τις αρχές του αιώνα μέχρι το 1945. Έχει γράψει το άρωμα της πόλης, πάλι αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη. Ήταν η γενέτειρά του, τη λάτρευε την πόλη του», είπε αρχικά.

«Ήταν πολύ ευγενής, είχε μια ευγένεια έξω από την Ελλάδα, ευρωπαϊκή θα έλεγε κανείς γιατί είχε και στοιχεία τέτοια, οι γονείς του είχαν ζήσει και στο εξωτερικό κι είχε λεπτά αισθήματα», πρόσθεσε η Μαίρη Εσκενάζυ.

«Όλη η οικογένεια, όχι μόνο εγώ, και οι φίλοι όλοι. Όλοι που τον αγαπούσαν ήταν εκεί τα ξημερώματα», είπε η χήρα του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, τονίζοντας ότι τα παιδιά του Σάρα και Λέον, θα συνεχίσουν το έργο του.

Ο αγαπημένος ηθοποιός «έσβησε» στα 73 του χρόνια, νικημένος από τον καρκίνο.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα