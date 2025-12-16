4 Ιανουαρίου 2026: Η αγωνία τελειώνει – Η Eurovision ξεκινά στην ΕΡΤ!

Πρώτη γνωριμία με τους καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν

16.12.25 , 17:33 4 Ιανουαρίου 2026: Η αγωνία τελειώνει – Η Eurovision ξεκινά στην ΕΡΤ!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αγωνία τελειώνει, η γιορτή της Eurovision αρχίζει στην ΕΡΤ από τις πρώτες ημέρες της νέας χρονιάς! 

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00, συντονιζόμαστε στην ΕΡΤ1 για να γνωρίσουμε τους 28 φιναλίστ που θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς για την ανάδειξη της εκπροσώπησης της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Η ανακοίνωση των τραγουδιών θα γίνει από την εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ».

Μέσα από την ξεχωριστή εκπομπή, με πολλές εκπλήξεις και ακόμη περισσότερη μουσική, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αποσπάσματα των 28 τραγουδιών στον δρόμο για τον Ελληνικό Εθνικό Τελικό και για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Βιέννη της Αυστρίας όπου θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Ο παλμός της Eurovision χτυπάει δυνατά στην ΕΡΤ1 και στην εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ», την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2025, στις 19:00.
 

