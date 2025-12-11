Τips για να διαρκεί περισσότερο το βερνίκι στα νύχια σου

Έβαψες τα νύχια σου, τα φρόντισες, δείχνουν υπέροχα και είσαι πολύ περήφανη με το αποτέλεσμα, αλλά σε λίγες μέρες (ή και ώρες!) οι άκρες αρχίζουν να ξεφλουδίζουν. Πρόσφατα μία πολύ έμπειρη manicurist μου μίλησε για μια απλή αλλά αποτελεσματική ρουτίνα για να είναι το manicure μου πιο ανθεκτικό, με λιγότερα σπασίματα και μεγαλύτερη διάρκεια.

Η ρουτίνα που κάνει τη διαφορά:

Καθαριότητα πρώτα από όλα

Το πρώτο και ίσως πιο κρίσιμο βήμα είναι ο καθαρισμός, η ειδικός προτείνει να πλένουμε καλά τα χέρια μας με αντιβακτηριδιακό σαπούνι πριν οτιδήποτε άλλο. Με αυτόν τον τρόπο αφαιρούμε ρύπους, ιδρώτα και λιπαρότητα κι έτσι δημιουργείται μια καθαρή επιφάνεια για το βερνίκι.

Ισορροπία pH και στεγνό υπόστρωμα

Μετά το πλύσιμο και αφού τα νύχια μας στεγνώσουν εντελώς, περνάμε με οινόπνευμα κάθε νύχι, χρησιμοποιώντας βαμβάκι ή ένα μικρό πινέλο, η διαδικασία αυτή λειτουργεί σαν στυπτικό και απομακρύνει αόρατα υπολείμματα και ρύπους, φτιάχνοντας μία επιφάνεια ώστε το βερνίκι να απλωθεί καλύτερα και να σταθεροποιηθεί.

Sticky base coat: Η «κόλλα» που χρειάζεσαι

Μετά τον καθαρισμό, η Gerstein συστήνει τη χρήση μιας κολλώδους (rubbery) βάσης (base coat). Το sticky base βοηθά τα στρώματα του χρώματος να ενωθούν καλύτερα. Ιδανικά, είναι χρήσιμο να χρησιμοποιείς βάση και βερνίκι από την ίδια εταιρεία, γιατί οι τύποι τους είναι συχνά σχεδιασμένοι να συνεργάζονται και να δίνουν καλύτερο αποτέλεσμα. Αφού βάλεις τη βάση, μην αγγίζεις τίποτα ούτε τα μαλλιά, ούτε το πρόσωπο, ούτε οτιδήποτε άλλο, αφού κάθε επαφή μπορεί να ξαναβάλει ρύπους ή έλαια στα νύχια και να χαλάσει το αποτέλεσμα.

Βερνίκι σε λεπτές στρώσεις

Στην εφαρμογή του χρώματος, επίλεξε να κάνεις λεπτές και ομοιόμορφες στρώσεις και να ξέρεις ότι είναι καλύτερα να κάνεις 2–3 λεπτά περάσματα παρά ένα παχύ. Επιπλέον, κάλυψε την άκρη του κάθε νυχιού με τον πινέλο περνώντας το χρώμα και κατά μήκος της μύτης του νυχιού έτσι ώστε να «κλειδώσεις» το βερνίκι και να εμποδίσεις το ξεφλούδισμα.

Top coat: Το τελικό «σφράγισμα»

Για το τελείωμα, βάλε μία ή δύο στρώσεις από top coat, ώστε να κλειδώσεις το χρώμα και να ενισχύσεις την αντοχή του. Μετά την εφαρμογή του βερνικιού, άφησε τα νύχια να στεγνώσουν πλήρως. Και πολύ σημαντικό μείωσε τη χρήση των επικίνδυνων κινήσεων με τα χέρια αμέσως μετά.

Γιατί αυτή η ρουτίνα λειτουργεί

Μία καθαρή βάση είναι η ιδανική επιφάνεια του νυχιού είναι και είναι απαλλαγμένη από λάδια και βρωμιές, έτσι ώστε το βερνίκι «κολλάει» πιο σταθερά. Η βάση που είναι κολλώδης και λέγεται Sticky base coat «αγκαλιάζει» τα στρώματα και κάνει το βερνίκι να γίνεται ένα με το νύχι, μειώνοντας το ρίσκο ξεφλουδίσματος. Τέλος, το top coat λειτουργεί κυρίως για να αποτρέψει το ξεφλούδισμα του βερνικιού.

Με αυτά τα πέντε βασικά βήματα: καθαρισμός, ισορροπία pH, sticky βάση, λεπτή στρώση χρώματος, και ποιοτικό top coat, μπορείς να κάνεις το μανικιούρ σου πολύ πιο ανθεκτικό. Δεν χρειάζεται μαγικές λύσεις και προϊόντα, χρειάζεται σωστή προετοιμασία, υπομονή και προστασία.

Δοκίμασε την συγκεκριμένη ρουτίνα manicure την επόμενη φορά που θα βάψεις τα νύχια σου και δες πόσο πιο πολύ θα αντέξουν και το χρώμα θα παραμείνει όπως την πρώτη μέρα.

Συντάκτης: Λίνα Γριβογιάννη

Πηγή: www.allyou.gr