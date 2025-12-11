Αττική Οδός: Μοτοσικλετιστής παρέσυρε τροχονόμο – Βίντεο

Προσπάθησε να περάσει από μπλόκο

Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα σοκαριστικό βίντεο που έχει καταγράψει την παράσυρση τροχονόμου από οδηγό μοτοσικλέτας στην Αττική Οδό ήρθε στο φως της δημοσιότητας. 

 

 

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιούσαν αστυνομικοί της Τροχαίας για μηχανές χωρίς δίπλωμα. 

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, όλα τα οχήματα και τα δίκυκλα είχαν σταματήσει στο σήμα των τροχονόμων. Όμως ένας οδηγός μηχανής προσπάθησε να περάσει από το μπλόκο, χωρίς να σταματήσει. 

Κατά την απόπειρα αυτή, ο οδηγός της μηχανής παρέσυρε έναν τροχονόμο, ο οποίος προσπάθησε να τον σταματήσει. 

