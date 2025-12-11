Παγκόσμια Ημέρα Βουνού: 4+1 υπέροχες αποδράσεις σε ελατοσκέπαστα χωριά

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού, η οποία καθιερώθηκε το 2003 από τα Ηνωμένα Έθνη και γιορτάζεται σαν σήμερα κάθε χρόνο, σας προτείνουμε πέντε υπέροχους ορεινούς προορισμούς σε ελατοσκέπαστα χωριά της Ελλάδας, για να γιορτάσετε τη σημερινή μέρα με τον καλύτερο τρόπο!

Η Παγκόσμια Ημέρα Βουνού έχει ως στόχο να αναδείξει τον ζωτικό ρόλο που παίζει η φύση στη ζωή των ανθρώπων και να υπενθυμίσει στη διεθνή κοινότητα την ευθύνη που έχει για τη διατήρησή του.

Δείτε παρακάτω κάποιες προτάσεις για... βουνίσιες αποδράσεις!

Χειμερινές αποδράσεις σε πανέμορφα ορεινά χωριά

Το όρος Μαίναλο χαρακτηρίζεται από τα υπέροχα ορεινά χωριά του, τα οποία μπορούν να περιγραφούν με τρεις λέξεις: αρχοντικά, γραφικά, παραδοσιακά. Πρόκειται για έναν χειμερινό προορισμό που θα σας χαρίσει υπέροχες στιγμές στη φύση και μοναδικές γευστικές εμπειρίες.

Η Βυτίνα έχει ως σήμα κατατεθέν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των σπιτιών του χωριού. Πολλά είναι χτισμένα με μαύρο μάρμαρο. Η κεντρική πλατεία του χωριού είναι ιδανική για μία στάση για καφέ, αλλά και γευστικό φαγητό.

Μην αμελήσετε να κάνετε μία βόλτα στον «Δρόμο της αγάπης». Πρόκειται για ένα μοναδικό και πανέμορφο μονοπάτι σε μια διαδρομή «ντυμένη» με αρωματικά σφενδάμια και πλατάνια.

Όσο για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ, μια επίσκεψη στο χιονοδρομικό κέντρο Μαινάλου αποτελεί ιδανική επιλογή.

Πώς θα πάτε στη Βυτίνα

Ο πιο γρήγορος τρόπος για να πάτε στη Βυτίνα είναι οδικώς (περίπου 2-2,5 ώρες) μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου και μετά μέσω της Εθνικής Οδού Τρίπολης-Αλμυρού, ακολουθώντας την επαρχιακή οδό προς Βυτίνα.

Εναλλακτικά, μπορείτε να πάτε με λεωφορείο και ταξί/συνδυασμό, αλλά διαρκεί περισσότερο (περίπου 3 ώρες).

Τα Τρίκαλα Κορινθίας είναι ένας υπέροχος χειμερινός προορισμός, μόλις δύο ώρες από την Αθήνα, που συνδυάζει άψογα χειμερινές δραστηριότητες, μοναδική εμπειρία διαμονής σε ξύλινα και πέτρινα σαλέ με τζάκι και καταπληκτικό φαγητό, ενώ δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από άλλους πιο δημοφιλείς προορισμούς.

Εκπληκτικό φυσικό τοπίο, εξερευνήσεις σε δάση, λίμνες και μικρά παραδοσιακά χωριά με υπέροχους ξενώνες και τοπικούς μεζέδες, είναι κάποια από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το μοναδικό τόπο.

Μην αμελήσετε να δείτε από κοντά τη λίμνη Δασίου, η οποία βρίσκεται κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του όρους Ζήρεια, καθώς και την πετρόκτιστη πλατεία με τα υπεραιωνόβια πλατάνια στα Κάτω Τρίκαλα.

Πώς θα πάτε στα Τρίκαλα Κορινθίας

Εάν ταξιδεύετε με το αυτοκίνητο: Ακολουθώντας την Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου ή Αθηνών-Πατρών, θα στρίψετε στην έξοδο του Ξυλόκαστρου. Η συνολική διαδρομή διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα.

Εάν ταξιδεύτε με ΚΤΕΛ: από το Σταθμό Κηφισού αναχωρούν λεωφορεία κάθε μία ώρα και φθάνουν στο Ξυλόκαστρο έπειτα από δύο ώρες. Από εκεί, πραγματοποιούνται δρομολόγια για Τρίκαλα Κορινθίας κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή (08:15 και στις 14:00), διάρκειας 1 ώρας.

Καστανιά Κορινθίας

Η Καστανιά, είναι χτισμένη από την πίσω πλευρά του όρους Κυλλήνη σε υψόμετρο 1000 μ.. Πρόκειται για ένα μικρό πανέμορφο χωριουδάκι, μόλις δύο ώρες από την Αθήνα, ενώ είναι από τα λιγότερο τουριστικά χωριά της ορεινής Κορινθίας. Περιτριγυρίζεται από έλατα και πεύκα, εκαι είναι ιδανική επιλογή για χαλαρές βόλτες στα δρομάκια του χωριού και την υπέροχη φύση.

Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ως βάση για να κάνετε και άλλες εξορμήσεις εκεί γύρω, όπως μία επίσκεψη στην ελατοσκέπαστη λίμνη Δόξα ή τη Στυμφαλία ή μία μίνι εξόρμηση στην Παναγιά του Βράχου στον Κάτω Ταρσό (πρόκειται για ένα μικρό εκκλησάκι χτισμένο κυριολεκτικά μέσα στα βράχια).

Πώς θα πάτε στην Καστανιά Κορινθίας

Η Καστανιά βρίσκεται 80 χλμ. μακριά από την Κόρινθο και μόλις 2 ώρες μακριά από την Αθήνα.

Η Αγόριανη (ή Επτάλοφος, όπως είναι η επίσημη ονομασία της, λόγω του ότι τα σπίτια στον οικισμό είναι χτισμένα πάνω σε επτά πράσινους λόφους) και η Κάτω Αγόριανη είναι δύο πανέμορφα ορεινά χωριά και αποτελούν αγαπημένους ορεινούς προορισμούς, ενώ απέχουν περίπου 2,5 ώρες από την Αθήνα.

Πετρόχτιστοι ξενώνες, αναμμένα τζάκια και πλακόστρωτα στενά που περιμένουν να τα ανακαλύψετε, μεσα σε πράσινα έλατα και τον πεντακάθαρο βουνίσιο αέρα. Αυτό να περιμένετε από τον πανέμορφο και ιδιαίτερο αυτόν τόπο.

O υπέροχος οικισμός βρίσκεται σε ένα πυκνό δάσος από έλατα, ανάμεσα σε δροσερά τρεχούμενα νερά. Μην αμελήσετε να κάνετε τη βόλτα σας και να ψωνίσετε στα μαγαζάκια που θα βρείτε στα πλακόστρωτα σοκάκια

Δείτε απόκοντά την Κάτω Αγόριανη, τον κουκλίστικο οικισμό χτισμένο στους πρόποδες του Παρνασσού μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο και πιείτε τον καφέ σας στη μικρή πλατεία του χωριού.

Τέλος, εάν σας αρέσει η πεζοπορία και είστε λάτρεις των χειμερινών δραστηριοτήτων, τότε εκτός από το να επισκεφθείτε το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, θα βρείτε ακόμη να κάνετε πολλές δραστηριότητες, οι οποίες θα γεμίσουν ευχάριστα τον χρόνο σας.

Πώς θα πάτε στην Aγόριανη

Από Αθήνα: Η Επτάλοφος απέχει 198 χλμ από την Αθήνα, και το ταξίδι με αυτοκίνητο διαρκεί 2 ώρες, ακολουθώντας την Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας μέχρι την έξοδο για Κάστρο. Στη συνέχεια οδηγείτε με κατεύθυνση τη Λιβαδειά και περνώντας μέσα από την Αράχωβα και το Λιβάδι φθάνετε στην Επτάλοφο. Εναλλακτικά ακολουθώντας την διαδρομή προς κάτω Τιθορέα, Πολύδροσο, φθάνετε στην Επτάλοφο.

Από Πάτρα: Η Επτάλοφος απέχει 161 χλμ. από την Πάτρα και το ταξίδι διαρκεί περίπου 3 ώρες. Αφού περάσετε τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσετε είναι προς Γαλαξείδι, Ιτέα, Δελφούς, Αράχωβα, Λιβάδι και στη συνέχεια Ετπάλοφος.

Το πανέμορφο χωριό της Παύλιανης είναι χτισμένο στις καταπράσινες πλαγιές του όρους Οίτη, σε υψόμετρο 1.040 μέτρων, δίπλα στα νερά των πηγών του Ασωπού ποταμού.

Εάν αναζητάτε την ορεινή χαλάρωση σε συνδυασμό με δραστηριότητες στη φύση, τότε η Παύλιανη είναι ο προορισμός σας! Κάντε μία βόλτα στο ιδιαίτερης ομορφιάς πάρκο αναψυχής, το οποίο έχουν δημιουργήσει οι κάτοικοι του χωριού με μεράκι και σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

Μέσα στο πάρκο θα συναντήσετε αστείες επιγραφές, αιώρες ανάμεσα στα δέντρα, ιδιαίτερα παγκάκια και άλλες ευφάνταστες κατασκευές που σας καλούν να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία και να ξαναγίνετε για λίγο και εσείς παιδιά.

Ενδιαφέρουσες, είναι επίσης οι πεζοπορικές διαδρομές, όπως αυτή που οδηγεί στον «Θρόνο του Δία» με την πανοραμική θέα έως τον Μαλιακό Κόλπο, καθώς και αυτή που οδηγεί στον «σιδερένιο Θρόνο», όπου θα βγάλετε τις πιο απίστευτες φωτογραφίες.

Πώς θα πάτε στην Παύλιανη

Για να πάτε στην Παύλιανη, η καλύτερη επιλογή είναι οδικώς με αυτοκίνητο (περίπου 3 ώρες από Αθήνα) ή με συνδυασμό τρένου και ταξί για γρηγορότερη διαδρομή.

Οι πέντε πιο ψηλές κορυφές της Ελλάδας

Όλυμπος 2.918 μ.

Σμόλικας 2.637 μ.

Βαρδούσια (Κόρακας) 2.495 μ.

Παρνασσός 2.457 μ.

Ψηλορείτης (Ίδη) 2.456 μ.

Εάν είστε φυσιολάτρεις, φυσικά, δε θα περιμένετε αυτή την ημέρα για να απολαύσετε μία βόλτα στη φύση, αλλά όσοι ακόμη δεν έχετε παρακινηθεί να γνωρίσετε από κοντά τις βουνίσιες ομορφιές της Ελλάδας μας, είναι μία καλή ευκαιρία να αρχίσετε να το κάνετε.