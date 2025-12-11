Ξυλούρης στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δε θα απαντήσω σε κανένα ερώτημα»

Έφτασε σήμερα, Πέμπτη 11/12, η ώρα του «Φραπέ» ή αλλιώς Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο ίδιος επικαλέστηκε το δικαίωμα στη σιωπή και υπέβαλε υπόμνημα προς την Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων.
Αρχικά, διάβασε δήλωση όπου υποστήριξε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε ένα ευρώ και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι αρνείται να απαντήσει σε ερωτήσεις: «Δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση», πρόσθεσε.
«Έξι μήνες ξεφτιλίζομαι εγω και η οικογενεια μου σαν τον χειρότερο εγκληματία. Δεν έχω μάθει γιατί κατηγορούμαι. Θα αποδειχθεί ότι δεν έχω πάρει κανένα ευρώ παράνομα. Έχω υποστεί εξευτελισμο και ρετσινιά».
Η κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη ξεκίνησε με ένταση και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου να παρεμβαίνει διακόπτοντας τον πρόεδρο της επιτροπής στην εισαγωγή του ζητώντας να της δώσει τον λόγο. «Φοβάστε για τον ''Φραπέ''», πρόσθεσε η κ. Κωνσταντοπούλου.
Αφού τοποθετήθηκαν επί του θέματος βουλευτές - μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο «Φραπές» πρόσθεσε «Σέβομαι απόλυτα το Σύνταγμα και την επιτροπή. Δεν έδωσα ποτέ καμία συνέντευξη για φακέλους, φορτωτές και μαραθώνιους δρόμους».
«Σέβομαι την διαδικασία της Επιτροπής και του θέματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, μην με βάζετε σε αυτή την διαδικασία, γιατί να αυτοενεχοποιηθώ και να μιλήσω για πράγματα που δεν γνωρίζω» απάντησε στις επανειλημμένες ερωτήσεις του βουλευτή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη.