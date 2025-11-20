Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ»

Με γραπτό υπόμνημα αποφάσισε να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος «Φραπές», αρνούμενος να καταθέσει ενώπιον των μελών της επιτροπής. Μετά από αυτή την εξέλιξη οι βουλευτές της ΝΔ που συμμετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποίησαν, με κοινή τους δήλωση, την πρόθεσή τους να διαβιβάσουν άμεσα την υπόθεση στον εισαγγελέα.

Όπως σημειώνουν στη δήλωσή τους, «η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου».

«Η Νέα Δημοκρατία θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω», προσθέτουν.

Αναφέρουν, ακόμη, πως «η μη εμφάνισή του στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία».

«Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί» τονίζουν, καταλήγοντας.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι αναφέρει στο υπόμνημα που κατέθεσε ο «Φραπές»

Η επιστολή του «Φραπέ» διαβιβάστηκε στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Στο υπόμνημα που κατέθεσε μεταξύ άλλων αναφέρει πως «τον τελευταίο καιρό, έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ πλήθος εγγράφων, τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, χωρίς να έχω πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και φερόμενα ως στοιχεία. Παράλληλα έχει διαρρεύσει στα ΜΜΕ σχετικό πόρισμα της “Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες” στο οποίο επίσης, αν και κατέθεσα σχετικό αίτημα δε έχω ακόμα πρόσβαση».

«Το δικαίωμα της σιωπής και μη αυτοενεχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορούμενου, το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη… να αρνηθεί την κατάθεση περιστατικών από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη, προβλέπεται πλέον ρητά από το άρ. 101 παρ. 1 του νέου ΚΠΔ ενώ με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος του…», συνεχίζει στο υπόμνημά του.

Αναφέρει επίσης ότι «η μαρτυρική μου κατάθεση ενώπιον της επιτροπής υμών, η οποία θα προβληθεί δημοσίως, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε παραβίαση του κατ. άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δικαιώματος μου σιωπής και μη αυτοενεχοποίησης… αφού εφόσον παραστώ θα εξαναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας σε ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής εκ των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμα μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορούμενου. Για τους λίγους αυτούς δηλώνω ότι δεν θα παραστώ κατά τη σχετική διαδικασία κάνοντας χρήση των ανωτέρω ρητά προβλεπόμενων δικαιωμάτων μου».

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Ξυλούρης έχει καταγραφεί από τον «κοριό» της ΕΥΠ να αναφέρεται στην κα.Τυχεροπούλου και να λέει στον συνομιλητή του πως αν την είχε σκοτώσει θα ήταν έξω με 50 χιλιάρικα σε δικηγόρους. Στιχομυθία που είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση στην εξεταστική και μάλιστα η ίδια η κ. Τυχεροπούλου είχε εκφράσει φόβους για την ασφάλεια της.

Ο κ. Ξυλούρης, ελέγχεται για «μαύρη τρύπα» στο Πόθεν Έσχες και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς φέρεται να διαθέτει αδικαιολόγητα κεφάλαια και καταθέσεις ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, όπως και οκτώ πολυτελή αυτοκίνητα.

Ο δεύτερος μάρτυρας, Ανδρέας Στρατάκης ή αλλιώς «Χασάπης» έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή του σε υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων.

Χατζηδάκης: Πράσινο φως από Κομισιόν στο σχέδιο για τις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η ελληνική κυβέρνηση φέρεται να πήρε, το βράδυ της Τετάρτης το πράσινο φως από την Κομισιόν για το σχέδιο δράσης που κατέθεσε σε σχέση με τις αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο σύστημα διασταυρώσεων και πληρωμών, όπως ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως είπε στο ΟΡΕΝ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μετά την έγκριση «πάμε στους υπολογιστές και τον αλγόριθμο για να πληρωθούν οι επιδοτήσεις σε περίπου 10 ημέρες».

Όπως εξήγησε, οι έλεγχοι φέτος «θα γίνουν με ένα υβριδικό σύστημα με δηλώσεις ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ για τους αγρότες και στην κτηνοτροφία θα βασιστούμε σε κάποια στοιχεία ως προς την παραγωγή γάλακτος και κρέατος και την αγορά ζωοτροφών. Αυτά θα είναι τεκμήρια ώστε κατά προσέγγιση για τον αριθμό των ζώων που έχει ο κάθε κτηνοτρόφος».

Το νέο action plan για ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με ενημέρωση της κυβέρνησης, στο Σχέδιο Δράσης προβλέπονταν, μεταξύ άλλων:

Δημιουργία νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη της χώρας για διαχωρισμό επιλέξιμων και μη εκτάσεων

νέος τρόπος καταγραφής των αιγοπροβάτων με ηλεκτρονικό «βώλο»

περισσότεροι και πιο στοχευμένοι έλεγχοι από μικτά κλιμάκια

εργαλεία για τη διαπίστωση της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων μέσω διασταυρωτικών ελέγχων με το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες ψηφιακές βάσεις