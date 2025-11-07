Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τέσσερις οικογένειες πήραν παράνομα 4 εκατ. ευρώ

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Tύπου που παραχώρησε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου στην οποία ανακοίνωσε νέα μέτρα για την οπλοκατοχή.

Όπως τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, «η παραβατικότητα δεν είναι μόνο τα όπλα και η βία είναι και το οικονομικό έγκλημα, η απάτη, η ιδιοποίηση πόρων για την ανάπτυξη της χώρας. Είναι δικαιοσύνη να εντοπιστούν οι παραβάτες γιατί η ισονομία είναι προϋπόθεση για να εμπιστεύονται οι πολίτες την πολιτεία».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι από 08/07/2025 έως 31/10/2025, ελέγχθηκαν συνολικά 7.004 ΑΦΜ, εξήχθησαν 1.670 εκθέσεις και καταλογίστηκαν περίπου 33.653,808,9 ευρώ για αχρεωστήτως καταβληθείσες. Επιπλέον, η Οικονομική Αστυνομία ερευνά τη δράση 4 εγκληματικών ομάδων/οικογενειών, 52 φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά το ποσό των 4.056.000 ευρώ, ελέγχοντας τις κινήσεις 79 τραπεζικών λογαριασμών, τις συνδέσεις μεταξύ τους, όπως και την τυχόν καθοδήγησή τους από τρίτα πρόσωπα.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: