Λιάγκας: Όσα είπε με τον Αρναούτογλου - Η εξομολόγηση για την Αντωνά

Η τετ α τετ συνάντησή τους στον «αέρα» μετά από 10 χρόνια

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του ANT1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρώτος καλεσμένος στον τηλεμαραθώνιο που διοργάνωσε ο ΑΝΤ1 ήταν ο Γιώργος Λιάγκας. Ο παρουσιαστής του σταθμού και ο οικοδεσπότης της βραδιάς, Γρηγόρης Αρναούτογλου, συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο ίδιο πλατό μετά από 10 χρόνια και τις δυσκολίες που πέρασε η μεταξύ τους σχέση.

Γιώργος Λιάγκας - Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η... συμφιλίωση στον «αέρα»

«Κάνεις κανονικά το The 2Night; Εγώ νόμιζα ότι θα έρθω στον τηλεμαραθώνιο», ρώτησε αρχικά ο παρουσιαστής του “Πρωινού” χαριτολογώντας.

«Κάνω και λίγο 2Night, γιατί στην πραγματικότητα απόψε θα είχε 2Night αλλά, επειδή σταματήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είπα να κάνω έναν συνδυασμό», του απάντησε ο οικοδεσπότης. «Άρα την έβγαλα την υποχρέωση, αυτό ήταν, τελείωσε», ανταπάντησε στο ίδιο ύφος ο Γιώργος Λιάγκας, παραπέμποντας στη γνωστή μεταξύ τους ιστορία, που απασχόλησε το προηγούμενο διάστημα. 

Λιάγκας: Όσα είπε με τον Αρναούτογλου - Η εξομολόγηση για την Αντωνά

«Αν είναι να την κάνεις την επίσκεψη από υποχρέωση, μην έρθεις καθόλου», σχολίασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τους δυο τους να ξεσπούν σε γέλια.

«Τελικά εκείνο το φαΐ που μας έκανε ο ΑΝΤ1 νομίζω ότι έπιασε τόπο», επισήμανε ο οικοδεσπότης της βραδιάς, με τον καλεσμένο να προσθέτει: «Τουλάχιστον δε μας έπεσε βαρύ».

Ο παρουσιαστής της πρωινής ζώνης μίλησε για την προσωπική του ζωή και στη σχέση του με τη Μαρία Αντωνά.  

«Είμαι πιο εξωστρεφής στα προσωπικά μου γιατί μεγαλώσανε τα παιδιά. Είναι σε μια ηλικία που μπορούν να αντιληφθούν ότι η μαμά και ο μπαμπάς μπορεί να έχουν μια άλλη σχέση στη ζωή τους. Όταν τα παιδιά το αντιληφθούν και δεν τους είναι δύσκολο αυτό το πράγμα, τότε κι εσύ μπορεί…

Λιάγκας: Όσα είπε με τον Αρναούτογλου - Η εξομολόγηση για την Αντωνά

Δεν ήμουν ερημίτης, ούτε ήμουν χωμένος στο Άγιον Όρος. Προφανώς είχα κάποιες σχέσεις. Αλλά δεν τις δημοσιοποιούσα γιατί δεν ήθελα τα παιδιά μου να πάρουν κάποια πληροφορία γύρω γύρω χωρίς να τους έχω πει εγώ κάτι. Όταν κατάλαβα ότι είναι σε μία ηλικία που μπορούν αυτό το πράγμα να το αφουγκραστούν, να το καταλάβουν, να το αφομοιώσουν και να το πάρουν πάρα πάρα πολύ γλυκά στη ζωή τους, τότε… εγώ δεν κρύβομαι πια», παραδέχτηκε ο Γιώργος Λιάγκας για τη σχέση του με τη Μαρία Αντωνά.  

«Αλήθεια είναι αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ γι’ αυτό που το λες, γιατί είστε πάντα πάρα πολύ προσεκτικοί – και εσύ και η Φαίη- και θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια», απάντησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. 

Λιάγκας: Όσα είπε με τον Αρναούτογλου - Η εξομολόγηση για την Αντωνά

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής σχολίασε τις φωτογραφίες του Γιώργου Λιάγκα με τη Μαρία Αντωνά: «Φαίνεστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις σκηνές σας και σε αυτό σας δίνω συγχαρητήρια. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πρέπει να σου ομολογήσω κάτι. Δεν είναι δυνατόν σε κάθε φωτογραφία που βγαίνεις και με τη Μαρία, η Μαρία να είναι κρεμασμένη από πάνω σου και να θέλει να σε φιλήσει, να σου κάνει μια αγκαλιά κι εσύ να έχεις έτσι…».

Γιώργος Λιάγκας: Πρώτη φορά μιλάει για τη Μαρία Αντωνά και τα παιδιά του

Ο Γιώργος Λιάγκας απάντησε πως όμοιες φωτογραφίες έχει και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με την σύντροφό του Νάνσυ Αντωνίου να… κρέμεται πάνω του. 

