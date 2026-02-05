Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τo total black look της με παλτό Chanel

Απόλαυσε Ζαχαράτο – Παπαρίζου στο Nox

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.02.26 , 17:50 Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
05.02.26 , 17:46 Χίος: Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση των θυμάτων
05.02.26 , 17:21 Χρύσπα: «Χώρισα μετά από 15 χρόνια γάμου το καλοκαίρι... δύσκολη πίστα!»
05.02.26 , 16:52 Κώστας Καραφώτης: Ποια τραγουδίστρια εμφανίζεται μαζί του
05.02.26 , 16:31 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τo total black look της με παλτό Chanel
05.02.26 , 16:03 Παναγόπουλος: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης»
05.02.26 , 15:56 Ποιος κρύβεται πίσω από την επική ατάκα:«Αντώνη αγάπη μου, πάρε με από εδώ»
05.02.26 , 15:55 MasterChef: «Είναι δυσάρεστο όλο το πιάτο» - Δείτε το trailer
05.02.26 , 15:53 Χίος: Συναγερμός για 12χρονο αγόρι που αγνοείται μετά το ναυάγιο
05.02.26 , 15:46 Aπόφαση- σταθμός για τους τόκους των δανείων
05.02.26 , 15:35 BMW Group και UNICEF: Δημιουργούν ευκαιρίες εκπαίδευσης για 330.000 νέους
05.02.26 , 15:34 Πατέρας Σάκη Ρουβά: Επέστρεψε στο θέατρο μετά από 10 χρόνια
05.02.26 , 15:33 Νέα Πέραμος: Στη ΓΑΔΑ ο πατέρας του 27χρονου - «Όλο το σόι γνωρίζει»
05.02.26 , 15:26 Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
05.02.26 , 15:23 Θεσσαλονίκη: Καταγγελίες για ασυντήρητα λεωφορεία
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
Η αλήθεια για το συμβόλαιο με τον Αντ1 και την πρόταση για το J2US
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή έκανε φασαρία
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Άλλαξε η ημερομηνία πληρωμής, λόγω Καθαράς Δευτέρας
MasterChef: Ποιοι είναι οι παίκτες της μπριγάδας 2 - Τα βιογραφικά τους
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τα instastories της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου από τη βραδινή της έξοδο στο Nox
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αρκετές λήψεις από το βραδινό της look μοιράστηκε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τους followers της στο Instagram.

Το total black look της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου

Το total black look της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου

H παρουσιάστρια διασκέδασε στο Nox, απολαμβάνοντας το μουσικό πρόγραμμα του Τάκη Ζαχαράτου και της Έλενας Παπαρίζου κι ανέβασε αρκετά στιγμιότυπα από τη βραδιά.

Η Έλενα Παπαρίζου έσβησε το κερί στην τούρτα γενεθλίων της/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Έλενα Παπαρίζου έσβησε το κερί στην τούρτα γενεθλίων της/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Μάλιστα, η τραγουδίστρια είχε τα γενέθλιά της κι έσβησε το κερί στην τούρτα της on stage. 

To total black look της Σπυροπούλου με Chanel

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έκανε μια σικάτη εμφάνιση φορώντας μαύρο παντελόνι χαμηλό στη μέση, μαύρο μπούστο- γιλέκο και μακρύ πανωφόρι σαν manteaux. To σύνολό της συνδύασε με μαύρα πέδιλα με φιάπα. 

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Στο χέρι της κρατούσε μια τσάντα από τον αγαπημένο της οίκο Chanel, ενώ παρατηρήσαμε την εξής λεπτομέρεια:

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/  NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/  NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

το παλτό της είχε ακριβώς την ίδια λεπτομέρεια στα μανίκια και στις τσέπες, όπως η αλυσίδα της τσάντας της. Πρόκειται για παλτό του οίκου Chanel, το οποίο δε βρήκαμε προς πώληση... ωστόσο φαίνεται πως έχει ανακαλυφθεί από λάτρεις της μόδας, όπως φαίνεται στο TikTok.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
LOOK
 |
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
 |
CHANEL
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top