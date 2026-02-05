Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τo total black look της με παλτό Chanel

Αρκετές λήψεις από το βραδινό της look μοιράστηκε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τους followers της στο Instagram.
H παρουσιάστρια διασκέδασε στο Nox, απολαμβάνοντας το μουσικό πρόγραμμα του Τάκη Ζαχαράτου και της Έλενας Παπαρίζου κι ανέβασε αρκετά στιγμιότυπα από τη βραδιά.
Μάλιστα, η τραγουδίστρια είχε τα γενέθλιά της κι έσβησε το κερί στην τούρτα της on stage.
To total black look της Σπυροπούλου με Chanel
Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έκανε μια σικάτη εμφάνιση φορώντας μαύρο παντελόνι χαμηλό στη μέση, μαύρο μπούστο- γιλέκο και μακρύ πανωφόρι σαν manteaux. To σύνολό της συνδύασε με μαύρα πέδιλα με φιάπα.
Στο χέρι της κρατούσε μια τσάντα από τον αγαπημένο της οίκο Chanel, ενώ παρατηρήσαμε την εξής λεπτομέρεια:
το παλτό της είχε ακριβώς την ίδια λεπτομέρεια στα μανίκια και στις τσέπες, όπως η αλυσίδα της τσάντας της. Πρόκειται για παλτό του οίκου Chanel, το οποίο δε βρήκαμε προς πώληση... ωστόσο φαίνεται πως έχει ανακαλυφθεί από λάτρεις της μόδας, όπως φαίνεται στο TikTok.