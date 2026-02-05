Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τo total black look της με παλτό Chanel

Τα instastories της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου από τη βραδινή της έξοδο στο Nox

Αρκετές λήψεις από το βραδινό της look μοιράστηκε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τους followers της στο Instagram.

Το total black look της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου

H παρουσιάστρια διασκέδασε στο Nox, απολαμβάνοντας το μουσικό πρόγραμμα του Τάκη Ζαχαράτου και της Έλενας Παπαρίζου κι ανέβασε αρκετά στιγμιότυπα από τη βραδιά.

Η Έλενα Παπαρίζου έσβησε το κερί στην τούρτα γενεθλίων της/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Μάλιστα, η τραγουδίστρια είχε τα γενέθλιά της κι έσβησε το κερί στην τούρτα της on stage.

To total black look της Σπυροπούλου με Chanel

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έκανε μια σικάτη εμφάνιση φορώντας μαύρο παντελόνι χαμηλό στη μέση, μαύρο μπούστο- γιλέκο και μακρύ πανωφόρι σαν manteaux. To σύνολό της συνδύασε με μαύρα πέδιλα με φιάπα.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Στο χέρι της κρατούσε μια τσάντα από τον αγαπημένο της οίκο Chanel, ενώ παρατηρήσαμε την εξής λεπτομέρεια:

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

το παλτό της είχε ακριβώς την ίδια λεπτομέρεια στα μανίκια και στις τσέπες, όπως η αλυσίδα της τσάντας της. Πρόκειται για παλτό του οίκου Chanel, το οποίο δε βρήκαμε προς πώληση... ωστόσο φαίνεται πως έχει ανακαλυφθεί από λάτρεις της μόδας, όπως φαίνεται στο TikTok.