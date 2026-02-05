Ποιος κρύβεται πίσω από την επική ατάκα:«Αντώνη αγάπη μου, πάρε με από εδώ»

Τι λέει ο Αντώνης Τριανταφυλλίδης

Ποιος κρύβεται πίσω από την επική ατάκα:«Αντώνη αγάπη μου, πάρε με από εδώ»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια αποκαλύφθηκε ποιος είναι ο Αντώνης πίσω από την επική ατάκα που έγινε viral από την εκπομπή της Αννίτας Πάνια «Τα Παρατράγουδα».

«Αντώνη αγάπη μου έλα πάρε με από εδώ» είπε η κυρία Παναγιώτα στον αέρα της εκπομπής και το απόσπασμα έγινε το αγαπημένο meme όλων. 

Ποιος κρύβεται πίσω από την επική ατάκα:«Αντώνη αγάπη μου, πάρε με από εδώ»

Ο δημοσιογράφος Αντώνης Τριανταφυλλίδης είναι ο «Αντώνης» και εξήγησε, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, τι ακριβώς είχε συμβεί σε εκείνο το γύρισμα.

«Διάσημος δεν είμαι εγώ, διάσημο είναι το όνομά μου. Εγώ είμαι ο “Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ”», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια εξήγησε πώς προέκυψε η περίφημη ατάκα:

«Τότε δούλευα στα Παρατράγουδα με την Αννίτα Πάνια και αναλαμβάναμε όλοι οι δημοσιογράφοι από ένα θέμα. Μέχρι να βγει στον τηλεοπτικό αέρα, ένα θέμα μπορούσε να κάνει τρεις, τέσσερις ή και πέντε μήνες, με αποτέλεσμα να δεχόμαστε έντονα τους καλεσμένους της εκπομπής.

Όταν τελικά βγήκε στον αέρα η Παναγιώτα, η λεγόμενη “παπαδιά”, ήρθε σε δυσφορία και έτσι αναφώνησε το “Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ”. Εγώ έπαθα και ένα και δύο και τρία εγκεφαλικά. Χρόνια μετά –το 2009 ή 2010, δεν θυμάμαι ακριβώς–, στην καραντίνα το απόσπασμα βρέθηκε, έγινε viral, ξεπέρασε τα δέκα εκατομμύρια βίντεο και, ναι, είμαι εγώ, όσο κι αν κρύφτηκα».

Στην ερώτηση αν όλο αυτό ήταν σκηνοθετημένο, ο δημοσιογράφος απάντησε:

«Όχι, δεν είναι ψέματα. Εγώ ήμουν πίσω από τις κάμερες και οι συνάδελφοι που ήταν εκεί το γνώριζαν. Η Παναγιώτα εκείνη την ώρα ζητούσε εμένα, τον δημοσιογράφο που είχε αναλάβει την υπόθεσή της, να τη σώσει».

