Άση Μπήλιου: Περίεργη μέρα για αυτά τα ζώδια

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

05.02.26 , 15:10 Άση Μπήλιου: Περίεργη μέρα για αυτά τα ζώδια
Σύμφωνα με τις αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star, η σημερινή ημέρα (5/2) είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς σχηματίζεται το τετράγωνο του Ερμή από τον Υδροχόο με τον Ουρανό.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Να πούμε ότι σήμερα είναι μια περίεργη μέρα. Σας έχω πει από την αρχή της εβδομάδας ότι έχουμε μία όψη, ας πούμε, του εκνευρισμού. Είναι όψη που αλλάζει το πρόγραμμά μας ξαφνικά. Ο Ερμής από τον Υδροχόο κάνει τετράγωνο με τον Ουρανό. Μπορεί αυτό να φέρει μία είδηση, ένα νέο, κάτι το οποίο μπορεί να μας ταράξει λίγο ή να μας βάλει σε μια διαδικασία να σκεφτούμε με λίγο διαφορετικό τρόπο, να αναθεωρήσουμε ίσως κάποιες αποφάσεις ή ακόμη και το πρόγραμμα που έχουμε εκπονήσει από την αρχή της μέρας. Θέματα που αφορούν την επικοινωνία, επαφές, προφορικά και γραπτά, θέματα που σχετίζονται με την τεχνολογία, το διαδίκτυο, τον ηλεκτρισμό και τις μετακινήσεις, όλα αυτά μπορεί να παρουσιάσουν διάφορες αστάθειες κατά τη διάρκεια της μέρας, οπότε καλό είναι να είμαστε πιο προσεκτικοί», δήλωσε αρχικά στους τηλεθεατές της πρωινής εκπομπής του Star.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Κλείνοντας, η έγκριτη αστρολόγος αποκάλυψε ποια ζώδια επηρεάζει περισσότερο: «Πιο πολύ θα επηρεαστούν τα σταθερά ζώδια: Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι του τρίτου δεκαημέρου. Και βέβαια, να πούμε ότι αυτή η όψη είναι στις τελευταίες μοίρες του Υδροχόου. Το Σάββατο ο Ερμής θα μετακινηθεί στο ζώδιο των Ιχθύων, όπου θα μείνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς είναι το ζώδιο στο οποίο θα γυρίσει και σε ανάδρομη πορεία. Η Σελήνη είναι στην Παρθένο, αντίθεση με τον Κρόνο τώρα το πρωί, οπότε δεν είναι από τις πιο αισιόδοξες όψεις. Αλλά είναι μόνο τώρα το πρωί. Αργότερα, η Σελήνη θα περάσει στο ζώδιο του Ζυγού, οπότε τουλάχιστον φτιάχνει έτσι στην πορεία το πράγμα, μέσα στη μέρα μας».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star 

 

