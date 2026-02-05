Χίος: Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση των θυμάτων

Το ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου για τις έρευνες εντοπισμού του 12χρονου που αγνοείται / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική διερεύνηση για τα αίτια θανάτου των 15 μεταναστών ανοικτά της Χίου και λήφθηκαν δείγματα για την ταυτοποίηση των σορών με τη μέθοδο DNA.

Ήδη από χθες ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων είχε μεταβεί στην Χίο, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, βάσει των όσων προβλέπονται στο ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, υπήρξε σε συνεννόηση με γραφεία τελετών και εξασφαλίστηκε η μεταφορά των σορών στο νεκροταφείο Σχιστού για τη φύλαξή τους μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

31χρονος Μαροκινός ο συλληφθείς στη Χίο για διακίνηση παράνομων μεταναστών

Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη χθες το βράδυ, από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, που διενεργεί τη σχετική προανάκριση, 31χρονος υπήκοος Μαρόκου κατηγορούμενος για σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με το ναυάγιο της περασμένης Τρίτης που στοίχισε τη ζωή σε 15 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου Χίου. Ο 31χρονος αναγνωρίστηκε από διασωθέντες του ναυαγίου ως ο διακινητής των υπολοίπων. Συνελήφθη και παραπέμπεται στον εισαγγελέα κατηγορούμενος για διευκόλυνση, παράνομη είσοδο στον ελλαδικό χώρο, απείθεια και πρόκληση ναυαγίου.



Χίος: Συνεχίστηκαν όλη τη μέρα χθες οι έρευνες για επιζώντες

Εν τω μεταξύ, συνεχίστηκε όλη μέρα χθες ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων από το ναυάγιο. Στην έρευνα συμμετείχαν πέντε περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, τρία περιπολικά οχήματα από ξηράς με στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου και του Λιμενικού Σταθμού Καρδαμύλων, ενώ από αέρος συμμετείχε ένα ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν αρνητικά.

