Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια του ευρώ η ΕΚΤ

Με στόχο τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2%

Πηγή: Με πληροφορίες από το ΑΠΕ - ΜΠΕ, φωτογραφία AP Images, βίντεο ΕΡΤ
Το διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας της ευρωζώνης (ΕΚΤ), στη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια τους ευρώ, καθώς η επικαιροποιημένη αξιολόγησή του επιβεβαιώνει ξανά ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. 

Με τη διατήρηση των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα διατηρείται στο ίδιο επίπεδο και η πιστωτική επιβάρυνση για τραπεζικά δάνεια κάθε μορφής και πιστωτικές κάρτες.          

Στην αιτιολόγηση αναφέρεται ότι η οικονομία εξακολουθεί να είναι ανθεκτική σε ένα αντίξοο παγκόσμιο περιβάλλον. Η χαμηλή ανεργία, οι εύρωστοι ισολογισμοί του ιδιωτικού τομέα, η σταδιακή υλοποίηση των δημόσιων δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές και οι υποστηρικτικές επιδράσεις από τις προηγούμενες μειώσεις των επιτοκίων υποβοηθούν την ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, οι προοπτικές εξακολουθούν να είναι αβέβαιες, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας όσον αφορά τις εμπορικές πολιτικές παγκοσμίως και των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

Υπερδιπλασίασε τα επιτόκια η ΕΚΤ

Το διοικητικό συμβούλιο επισημαίνει ότι είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Όπως αναφέρει θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. 

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το διοικητικό συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Έρχεται η πρώτη μείωση επιτοκίων μετά από 14 μήνες ανόδου

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,00%, 2,15% και 2,40% αντιστοίχως.
 

