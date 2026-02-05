Release Athens 2026: Οι Pantera στην Πλατεία Νερού

Οι Pantera επέστρεψαν στη ζωή με τους Anselmo και Brown

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.02.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Εύκολη η «Ίδια κατάληξη» για την Ιωάννα - Για εσένα;
05.02.26 , 19:32 Λάθη στις συντάξεις χηρείας: 300.000 λαμβάνουν 110 ευρώ λιγότερα
05.02.26 , 19:22 Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι και το γραφείο του ιδιοκτήτη
05.02.26 , 19:13 Μεταβιβάσεις ακινήτων: Νέο πλαίσιο με λιγότερη γραφειοκρατία
05.02.26 , 19:06 Release Athens 2026: Οι Pantera στην Πλατεία Νερού
05.02.26 , 19:01 Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Όσα είπε για τη μαμά της, συγκίνησαν τη Φαίη Σκορδά
05.02.26 , 18:54 Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια του ευρώ η ΕΚΤ
05.02.26 , 18:25 Μιμή Ντενίση: Η έξοδος με την αδερφή της, Σοφία - Τι λέτε, μοιάζουν;
05.02.26 , 18:14 Nissan & KGM: Νέο κατάστημα Χαλκιάς στη Λ. Συγγρού
05.02.26 , 17:50 Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
05.02.26 , 17:46 Χίος: Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση των θυμάτων
05.02.26 , 17:21 Χρύσπα: «Χώρισα μετά από 15 χρόνια γάμου το καλοκαίρι... δύσκολη πίστα!»
05.02.26 , 16:52 Κώστας Καραφώτης: Ποια τραγουδίστρια εμφανίζεται μαζί του
05.02.26 , 16:31 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τo total black look της με παλτό Chanel
05.02.26 , 16:03 Παναγόπουλος: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης»
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
MasterChef: «Δε μου αξίζει... » - Τα κλάματα και η αποχώρηση
Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή έκανε φασαρία
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
Η αλήθεια για το συμβόλαιο με τον Αντ1 και την πρόταση για το J2US
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Release Athens 2026: Έρχονται Οι Pantera
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Pantera, την Πέμπτη 9 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Οι θρυλικοί Τεξανοί πρωτοπόροι του groove metal θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα, κλείνοντας επιτέλους ένα από τα μεγαλύτερα κενά στη συναυλιακή ιστορία του heavy metal στη χώρα μας με ένα ανεπανάληπτο show.

Release Athens 2026: Οι Pantera στην Πλατεία Νερού

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Οι Pantera παραμένουν μέχρι σήμερα ένα από τα πιο επιδραστικά και καθοριστικά συγκροτήματα στην ιστορία του heavy metal. Με πωλήσεις δεκάδων εκατομμυρίων δίσκων παγκοσμίως, τέσσερις υποψηφιότητες για Grammy και δισεκατομμύρια streams, το εμβληματικό σχήμα των Philip H. Anselmo, Dimebag Darrell, Rex Brown και Vinnie Paul δημιούργησε έναν μοναδικό ήχο, που δεν έμοιαζε με τίποτα πριν ή μετά από αυτούς. Έναν ήχο που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο το metal ακουγόταν, έμοιαζε και γινόταν αισθητό.
Ξεκινώντας από τη σκηνή του Τέξας, έκαναν τη μεγάλη τους έκρηξη με το πολυπλατινένιο Cowboys from Hell (1990). Δύο χρόνια αργότερα, το Vulgar Display of Power (1992) επανακαθόρισε το metal και το hard rock, γεννώντας διαχρονικά κομμάτια όπως τα “Walk” και “This Love”, και κατέκτησε μια θέση στο Top 10 της λίστας του Rolling Stone με τα 100 σπουδαιότερα metal άλμπουμ όλων των εποχών.
Το Far Beyond Driven (1994) έκανε ντεμπούτο στο Νο.1 του Billboard 200 και παραμένει μέχρι σήμερα γνωστό ως «το πιο σκληρό άλμπουμ που έφτασε ποτέ στην κορυφή του chart». Συνεχίζοντας ακόμη πιο ακραία, το The Great Southern Trendkill (1996) έγινε χρυσό με το Pitchfork να λέει για το δίσκο πως «πιο συναρπαστικός δεν γίνεται». Το Reinventing the Steel (2000) χάρισε στο συγκρότημα το τρίτο συνεχόμενο Top 5 άλμπουμ τους στο Billboard 200.

Release Athens 2026: Οι Pantera στην Πλατεία Νερού

Ακολούθησε μια περίοδος σιωπής και η μουσική κοινότητα θρήνησε την απώλεια των Dimebag Darrell και Vinnie Paul. Παρ’ όλα αυτά, η μουσική των Pantera συνέχισε να διαπερνά την ευρύτερη κουλτούρα, εμφανιζόμενη σε ταινίες όπως The Crow, Donnie Darko, Sonic the Hedgehog 2 και το βραβευμένο με Oscar The Big Short.

Το 2022, οι Pantera επέστρεψαν στη ζωή με τους Anselmo και Brown, πλαισιωμένους από τους μακροχρόνιους φίλους και συνοδοιπόρους τους, Zakk Wylde και Charlie Benante (Anthrax). Έκτοτε, το συγκρότημα έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλα φεστιβάλ, έχει γεμίσει αρένες σε ολόκληρο τον κόσμο και συνόδευσε τους Metallica στην παγκόσμια περιοδεία M72 World Tour για σχεδόν τρία χρόνια. Μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια, οι Pantera έχουν παρουσιάσει τα διαχρονικά τους anthems σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως. Το 2025 έκλεισε με το The Heaviest Tour of the Summer, γιορτάζοντας την κληρονομιά τους και συστήνοντάς τη σε μια νέα γενιά fans.
Μετά από δεκαετίες αναμονής, την Πέμπτη 9 Ιουλίου, τραγούδια όπως τα “This Love”, “Walk”, “New Level” και “Mouth for War”, ανάμεσα σε πολλά άλλα, θα δονήσουν – επιτέλους - την Πλατεία Νερού, σε μια μοναδική εμπειρία που μπορεί να νιώσει κανείς μόνο ζωντανά.

Follow Pantera

Official Website
Instagram
Facebook
TikTok
Spotify
X
YouTube
 

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στις 12:00, προς 75€ και για συγκεκριμένο αριθμό. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία. 

Release Athens 2026: Οι Pantera στην Πλατεία Νερού

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 250€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar
Ξεχωριστή πύλη εισόδου
Ιδιωτικό parking
Ξεχωριστές τουαλέτες
Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, γίνονται διαθέσιμες δύο ακόμα ειδικές προσφορές για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Pantera & more tba (9/7, Πλατεία Νερού) + Limp Bizkit, Viagra Boys, Ecca Vandal (15/6, Πλατεία Νερού) προς 140€ (όφελος 15€)

Pantera & more tba (9/7, Πλατεία Νερού) + Limp Bizkit, Viagra Boys, Ecca Vandal (15/6, Πλατεία Νερού) + Three Days Grace & more tba (28/6, Πλατεία Νερού) προς 185€ (όφελος 30€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online / releaseathens.gr + more.com
Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Release Athens 2026: Οι Pantera στην Πλατεία Νερού

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Release Athens 2026: Οι Pantera στην Πλατεία Νερού

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

Follow Release Athens: 
Official Website
Facebook
Instagram 
TikTok 
YouTube 
Spotify 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
RELEASE ATHENS
 |
RELEASE ATHENS 2026
 |
PANTERA
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top